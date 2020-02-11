Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Nova vacina para coronavírus pode estar pronta em 18 meses, prevê OMS
Ações no combate

Nova vacina para coronavírus pode estar pronta em 18 meses, prevê OMS

'Precisamos fazer tudo o que podemos com as armas disponíveis hoje', afirmou  o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 15:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2020 às 15:32
Pesquisas clínicas são realizadas para o combate do vírus covid-19 Crédito: Pixabay
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse nesta terça-feira (11), que uma vacina contra o coronavírus pode ficar pronta em 18 meses, mas não deu detalhes sobre pesquisas clínicas. 
"Precisamos fazer tudo o que podemos com as armas disponíveis hoje", afirmou, em coletiva de imprensa em Genebra, na Suíça.
Durante a coletiva, representantes da entidade revelaram um novo nome para a doença decorrente do vírus: covid-19.
"A nomeação previne o uso de outros nomes que podem ser imprecisos ou estigmatizantes. Também nos oferece um formato padronizado a ser usado em futuros surtos de coronavírus", explicou Ghebreyesus.

Veja Também

China já registra mais de mil mortes por coronavírus

PF desmonta laboratório clandestino de produção de anabolizantes na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como polícia desmascarou assassino brasileiro que ficou foragido no Paraguai por décadas
Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados