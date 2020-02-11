Nova vacina para coronavírus pode estar pronta em 18 meses, prevê OMS

Pesquisas clínicas são realizadas para o combate do vírus covid-19 Crédito: Pixabay

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse nesta terça-feira (11), que uma vacina contra o coronavírus pode ficar pronta em 18 meses, mas não deu detalhes sobre pesquisas clínicas.

"Precisamos fazer tudo o que podemos com as armas disponíveis hoje", afirmou, em coletiva de imprensa em Genebra, na Suíça.

Durante a coletiva, representantes da entidade revelaram um novo nome para a doença decorrente do vírus: covid-19.