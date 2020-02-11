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Folha de São Paulo

China já registra mais de mil mortes por coronavírus

O número de mortos  passou de mil nesta segunda-feira (10) após o anúncio de 103 novas mortes na província de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan, epicentro da epidemia. Foi o maior número de mortes em um só dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2020 às 10:22

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 10:22

No mundo todo, já são mais de 40 mil infectados em 26 países Crédito: Pixabay
 O número de mortos por coronavírus passou de mil nesta segunda-feira (10) após o anúncio de 103 novas mortes na província de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan, epicentro da epidemia. Foi o maior número de mortes em um só dia.
Todas as mortes ocorreram na China continental, com exceção de uma em Hong Kong e uma nas Filipinas.
Internado em um hospital de Manila desde o dia 25 de janeiro com um quadro de pneumonia, um homem chinês de 44 anos chegou a ficar estável, mas não resistiu.

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Em sua atualização diária, a comissão de saúde de Hubei também confirmou nesta segunda outros 2.097 novos casos na província onde o surto surgiu em dezembro.
No mundo todo, já são mais de 40 mil infectados em 26 países e duas regiões administrativas especiais chinesas, Hong Kong e Macau. A lista de países com novos casos parou de crescer na última semana.

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