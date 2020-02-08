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Diamond Princess

Três novos casos de coronavírus são diagnosticados em navio

Mais 3 pessoas foram infectadas no Diamond Princess, no Japão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2020 às 13:48

Publicado em 08 de Fevereiro de 2020 às 13:48

Autoridades confirmaram neste sábado (8) que mais três pessoas que estão no navio Diamond Princess, que está agora sob quarentena no Porto de Yokohama, ao sul de Tóquio, contraíram o novo coronavírus.
Hospital provisório foi construído na China para tratar vítimas de coronavírus Crédito: Reprodução | Twitter @XHespanol
O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social realizou testes em 279 dos mais de 3.700 passageiros e tripulantes a bordo navio. Os testes foram feitos em qualquer passageitro com sintomas como tosse e febre, assim como turistas que tiveram contato próximo com essas pessoas.
As autoridades informaram que as três pessoas diagnosticadas recentemente foram hospitalizadas.
O Diamond Princess partiu de Yokohama no dia 20 de janeiro. Ele fez uma parada em Hong Kong, onde desembarcou um passageiro do Território, de 80 anos, que posteriormente foi diagnosticado com o vírus. A embarcação retornou para Yokohama na segunda-feira (3).
O número de casos no navio está agora em 64, excluindo o primeiro paciente de Hong Kong. O ministério declarou que uma pessoa com um problema de saúde pré-existente encontra-se em estado grave.
O governo japonês estabeleceu uma quarentena de 14 dias para o Diamond Princess, que teve início na quarta-feira (5). As autoridades médicas planejam testes adicionais de diagnóstico para passageiros idosos e aqueles com problemas de saúde prévios, pois são os que correm mais perigo de enfrentar sintomas mais agressivos.
O número de casos confirmados no Japão está agora em 89, incluindo os 64 do navio de cruzeiro.
*Emissora pública de televisão do Japão; informações disponíveis na Agência Brasil

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