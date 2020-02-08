Pelo menos 12 pessoas morrem em tiroteio na Tailândia

O ataque ocorreu num centro comercial em Nakhon Ratchasima

Publicado em 08 de Fevereiro de 2020 às 13:10

Pelo menos 12 pessoas morrem em tiroteio na Tailândia
Pelo menos 12 pessoas morreram e outras ficaram feridas num tiroteio ocorrido hoje (8) num centro comercial em Nakhon Ratchasima (Nordeste da Tailândia), informou a polícia local, acrescentando que o suposto atirador continuou dentro do recinto comercial.
A imprensa local, citada pelas agências internacionais, informou que o suspeito, identificado como um soldado tailandês, permanecia ao início da tarde (hora de Lisboa) dentro do centro comercial, onde várias pessoas continuavam fechadas e feitas reféns.
"O atirador utilizou uma metralhadora para atirar sobre vítimas inocentes", afirmou, em declaração à agência France Presse (AFP), um porta-voz da polícia tailandesa.
De acordo com um canal de notícias local (Thairath), o suspeito roubou um veículo da base militar onde estava destacado para se deslocar até o centro da cidade de Nakhon Ratchasima.
Antes de sair da base, o soldado abriu fogo contra um militar superior e outras pessoas.
Em seguida, dirigiu-se a um centro comercial e atirou indiscriminadamente contra várias pessoas, segundo a emissora.
Também foi registrada uma explosão nas imediações do centro comercial.
As autoridades estabeleceram um perímetro de segurança de dois quilómetros em volta do centro comercial.
A polícia tailandesa evitou comentar os possíveis motivos do ataque. As agências internacionais informam que o suspeito atirador tem publicado nas redes sociais várias mensagens de teor político e de vingança contra as forças militares.
*Emissora pública de televisão de Portugal; informações publicadas na Agência Brasil

