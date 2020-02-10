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Coronavírus

Wuhan inicia processo de 'desinfecção' da cidade para conter coronavírus

A cidade chinesa é o epicentro do surto da doença

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 16:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2020 às 16:12
Passageiros com máscaras protetoras em estação de trem de alta velocidade em Hong Kong Crédito: Kin Cheung/AP
O governo de Wuhan, cidade chinesa que é o epicentro do surto de coronavírus, iniciou um processo de "desinfecção" em massa, como forma de conter a doença. Vídeo publicado no Twitter do jornal chinês People's Daily mostra uma série de caminhões aplicando produtos químicos pelas ruas da cidade.
Apesar dos esforços do poder público da China para conter a disseminação da doença, o número de mortos e infectados não para de crescer. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), já são 40.235 casos e 909 mortes em decorrência da epidemia no país asiático.

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