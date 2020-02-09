Coronavírus: mortes na China chegam a 811, ultrapassando epidemia do SARS

Em comunicado, o órgão afirmou ainda que há 28.942 casos suspeitos na China e que 2.649 pessoas já foram curadas. O documento informou, também, que há 26 casos da doença confirmados em Hong Kong, com um óbito, dez casos em Macau e 17 em Taiwan, único local em que houve alta desde ontem (de um caso).

Neste sábado, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que uma equipe do órgão deve ser enviada à China nos próximos dias. Segundo ele, o líder do grupo vai para o país asiático na segunda (10) ou na terça-feira (11), e o restante do grupo irá em seguida. Ele disse esperar que membros do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos façam parte do grupo, e não disse quem será o líder.