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Epidemia

Coronavírus: mortes na China chegam a 811, ultrapassando epidemia do SARS

O número de casos de pessoas infectadas pela doença já passa de 33 mil no país chinês. Existem ainda mais de 28 mil suspeitas de contaminação

Publicado em 09 de Fevereiro de 2020 às 10:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2020 às 10:08
Pessoas usam máscaras na cidade de Pequim com medo de serem infectadas pelo novo vírus Crédito: Mark Schiefelbein/AP
A Comissão Nacional de Saúde da China informou neste sábado que o número de casos de coronavírus no país subiu para 33.738 e o total de mortes aumentou para 811. Na atualização anterior, havia 31.774 casos confirmados e 722 óbitos no país asiático. Com o número, a epidemia já ultrapassa as 774 mortes causadas pelo SARS.

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Em comunicado, o órgão afirmou ainda que há 28.942 casos suspeitos na China e que 2.649 pessoas já foram curadas. O documento informou, também, que há 26 casos da doença confirmados em Hong Kong, com um óbito, dez casos em Macau e 17 em Taiwan, único local em que houve alta desde ontem (de um caso).
Neste sábado, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que uma equipe do órgão deve ser enviada à China nos próximos dias. Segundo ele, o líder do grupo vai para o país asiático na segunda (10) ou na terça-feira (11), e o restante do grupo irá em seguida. Ele disse esperar que membros do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos façam parte do grupo, e não disse quem será o líder.

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No Brasil, de acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, são investigados oito casos suspeitos da doença, e não há casos confirmados. 

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