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Coronavírus

Aviões com brasileiros que estavam na China chegam a Goiás

As aeronaves trouxeram 34 passageiros - entre brasileiros e cônjuges chineses - que estavam em Wuhan, epicentro do surto do coronavírus. Grupo vai ficar em quarentena na Base Aérea de Anápolis por 18 dias

Publicado em 09 de Fevereiro de 2020 às 10:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2020 às 10:07
Grupo de brasileiros repatriados da China chega a Goiás Crédito: Reprodução/GloboNews
Os dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) com brasileiros repatriados da China, devido ao surto de coronavírus, pousaram na Base Aérea de Anápolis, em Goiás, às 6h05 e 6h11 deste domingo (9). Os passageiros desceram usando máscaras cirúrgicas e foram direto para um ônibus. Eles eram orientados por uma equipe, que vestia macacões amarelos.
De acordo com a FAB, as aeronaves trouxeram 34 passageiros - entre brasileiros e cônjuges chineses - que estavam em Wuhan, epicentro do surto do coronavírus. A partir de agora, eles vão ficar em quarentena na Base Aérea de Anápolis por 18 dias. O Ministério da Defesa informou que todos os passageiros estão bem de saúde e assintomáticos.
Os aviões saíram de Wuhan na sexta-feira (7) e pararam em Urumqi (China), Varsóvia (Polônia) e Las Palmas (Espanha). Já no Brasil, fizeram em Fortaleza uma última escala antes de pousar em Anápolis.
A China já registrou 812 mortes por coronavírus e 37.251 casos confirmados. No Brasil, são oito casos suspeitos do novo coronavírus e nenhuma confirmação, de acordo com o Ministério da Saúde. Segundo o governo federal, já foram descartadas 28 suspeitas desde o começo do monitoramento.

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