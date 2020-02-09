Aviões com brasileiros que estavam na China chegam a Goiás

Os aviões saíram de Wuhan na sexta-feira (7) e pararam em Urumqi (China), Varsóvia (Polônia) e Las Palmas (Espanha). Já no Brasil, fizeram em Fortaleza uma última escala antes de pousar em Anápolis.

A China já registrou 812 mortes por coronavírus e 37.251 casos confirmados. No Brasil, são oito casos suspeitos do novo coronavírus e nenhuma confirmação, de acordo com o Ministério da Saúde. Segundo o governo federal, já foram descartadas 28 suspeitas desde o começo do monitoramento.