Aviões com brasileiros que estavam na China chegam a Goiás

Os dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) com brasileiros repatriados da China, devido ao surto de coronavírus, pousaram na Base Aérea de Anápolis, em Goiás, às 6h05 e 6h11 deste domingo (9). Os passageiros desceram usando máscaras cirúrgicas e foram direto para um ônibus. Eles eram orientados por uma equipe, que vestia macacões amarelos.
De acordo com a FAB, as aeronaves trouxeram 34 passageiros - entre brasileiros e cônjuges chineses - que estavam em Wuhan, epicentro do surto do coronavírus. A partir de agora, eles vão ficar em quarentena na Base Aérea de Anápolis por 18 dias. O Ministério da Defesa informou que todos os passageiros estão bem de saúde e assintomáticos.
Os aviões saíram de Wuhan na sexta-feira (7) e pararam em Urumqi (China), Varsóvia (Polônia) e Las Palmas (Espanha). Já no Brasil, fizeram em Fortaleza uma última escala antes de pousar em Anápolis.
A China já registrou 812 mortes por coronavírus e 37.251 casos confirmados. No Brasil, são oito casos suspeitos do novo coronavírus e nenhuma confirmação, de acordo com o Ministério da Saúde. Segundo o governo federal, já foram descartadas 28 suspeitas desde o começo do monitoramento.