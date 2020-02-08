Norte-americano é 1º estrangeiro a morrer na China por coronavírus

HKG - CHINA/CORONAVÍRUS/EPIDEMIA - INTERNACIONAL - Passageiros com máscaras protetoras em estação de trem de alta velocidade em Hong Kong Crédito: Kin Cheung/AP

AGÊNCIA BRASIL - Um norte-americano morreu devido ao novo coronavírus em Wuhan, cidade chinesa onde começou o surto, anunciou nesta sexta-feira (8) a embaixada dos Estados Unidos (EUA), sobre a primeira morte confirmada de um estrangeiro na China.

"Podemos confirmar que um cidadão norte-americano, de 60 anos, declarado portador do coronavírus, morreu num hospital de Wuhan no dia 6 de fevereiro", disse um porta-voz da embaixada dos EUA em Pequim.

A China tinha elevado hoje para 722 mortos e mais de 34 mil infectados o número de vítimas do surto de pneumonia provocado pelo novo coronavírus (2019-nCoV), detectado em dezembro passado em Wuhan, capital da província de Hubei (centro), colocada sob quarentena.

Nas últimas 24 horas, foram registradas 86 mortes e 3.399 novos casos. A primeira pessoa a morrer por causa do novo coronavírus fora do país foi um cidadão chinês nas Filipinas.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há outros casos de infecção confirmados em mais de 20 países. Na Europa, o número de casos confirmados chegou, nessa quinta-feira (6) a 31, com novas infecções detectadas no Reino Unido, na Alemanha e Itália.