Norte-americano é 1º estrangeiro a morrer na China por coronavírus

AGÊNCIA BRASIL - Um norte-americano morreu devido ao novo coronavírus em Wuhan, cidade chinesa onde começou o surto, anunciou nesta sexta-feira (8) a embaixada dos Estados Unidos (EUA), sobre a primeira morte confirmada de um estrangeiro na China.
"Podemos confirmar que um cidadão norte-americano, de 60 anos, declarado portador do coronavírus, morreu num hospital de Wuhan no dia 6 de fevereiro", disse um porta-voz da embaixada dos EUA em Pequim.
A China tinha elevado hoje para 722 mortos e mais de 34 mil infectados o número de vítimas do surto de pneumonia provocado pelo novo coronavírus (2019-nCoV), detectado em dezembro passado em Wuhan, capital da província de Hubei (centro), colocada sob quarentena.
Nas últimas 24 horas, foram registradas 86 mortes e 3.399 novos casos. A primeira pessoa a morrer por causa do novo coronavírus fora do país foi um cidadão chinês nas Filipinas.
Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há outros casos de infecção confirmados em mais de 20 países. Na Europa, o número de casos confirmados chegou, nessa quinta-feira (6) a 31, com novas infecções detectadas no Reino Unido, na Alemanha e Itália.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro, situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação em escala mundial.