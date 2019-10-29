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Já virou hit!

'Caneta Azul': conheça a música que viralizou na web e entre famosos

Cantor do Maranhão virou celebridade ao viralizar com música 'Caneta Azul' e os famosos caíram na onda do novo hit do momento; entenda o que é

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 08:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2019 às 08:17
Manoel Gomes, autor do hit "Caneta Azul" Crédito: Reprodução/Instagram @manoelgomesma
O maranhense Manoel Gomes postou "Caneta Azul" há alguns dias em seu próprio perfil do Instagram, mas ele não imaginava que o hit faria um sucesso nacional em tão pouco tempo. A canção, que fala do amor de um estudante por sua caneta, viralizou nas redes sociais, chegou nas mãos de vários famosos e explodiu com memes na web. 
"Caneta azul, azul caneta, caneta azul tá marcada com minha letra", diz o refrão dessa nova música que é fenômeno nacional. 
Dentre os famosos que se encantaram pela música, estão Wesley SafadãoTirulipaNeymar e Rodrigo Faro. Esses famosos, que fizeram até outras versões da mesma música para cantar nas redes sociais, fizeram Manoel ter seus 15 minutos de fama. Agora, ele já é uma celebridade da internet.

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O post original do mais novo cantor do Brasil, na manhã desta terça (29), tem mais de 196 mil visualizações e ele conquistou mais de 105 mil seguidores. 
Ver essa foto no Instagram

Minha música nova?#canetaazulazulcaneta

Uma publicação compartilhada por Manoel Gomes caneta azul (@manoelgomesma) em

Famosos também repercutiram a história da música e fizeram gravações para a internet. Veja: 
No Twitter, as reações também foram as mais diversas possíveis e já tem até paródia com a música, além de vários posts que filosofam sobre os versos de Manoel. Veja: 

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