'Caneta Azul': conheça a música que viralizou na web e entre famosos

O maranhense Manoel Gomes postou "Caneta Azul" há alguns dias em seu próprio perfil do Instagram, mas ele não imaginava que o hit faria um sucesso nacional em tão pouco tempo. A canção, que fala do amor de um estudante por sua caneta, viralizou nas redes sociais, chegou nas mãos de vários famosos e explodiu com memes na web.
"Caneta azul, azul caneta, caneta azul tá marcada com minha letra", diz o refrão dessa nova música que é fenômeno nacional.
Dentre os famosos que se encantaram pela música, estão Wesley Safadão, Tirulipa, Neymar e Rodrigo Faro. Esses famosos, que fizeram até outras versões da mesma música para cantar nas redes sociais, fizeram Manoel ter seus 15 minutos de fama. Agora, ele já é uma celebridade da internet.
O post original do mais novo cantor do Brasil, na manhã desta terça (29), tem mais de 196 mil visualizações e ele conquistou mais de 105 mil seguidores.
Famosos também repercutiram a história da música e fizeram gravações para a internet. Veja:
No Twitter, as reações também foram as mais diversas possíveis e já tem até paródia com a música, além de vários posts que filosofam sobre os versos de Manoel. Veja: