Carreira

Pabllo Vittar vai se apresentar no MTV EMA 2019

Também se apresentam no evento Sofia Reyes, Rosalía, Becky G, Akon e Green Day

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 18:11

Pabllo Vittar é primeira artista brasileira a se apresentar no MTV EMA 2019
A cantora Pabllo Vittar, 24, foi confirmada na manhã desta segunda-feira (28) como uma das atrações do MTV EMA 2019, uma premiação que acontece em Sevilha, na Espanha, em 3 de novembro.
Pabllo fará um pré-show no tapete vermelho com seus principais hits, e será a primeira artista brasileira a se apresentar na premiação. "Será uma apresentação especial, de muito 'flash pose', dança e alegria para os telespectadores de todo o mundo", diz a cantora. 
Além dela, se apresentarão no evento a mexicana Sofia Reyes, o porto-riquenho Jhay Cortez, Dua Lipa, o grupo NCT 127, Niall Horan, Halsey, Rosalía, Becky G, Akon, Ava Max, Mabel e Green Day.

Os atores Terry Crews e Paz Vega e as supermodelos Joan Smalls, Doutzen Kroes, Georgina Rodriguez e Leomie Anderson farão aparições especiais durante o evento. 
O MTV EMA 2019 será transmitido ao vivo para mais de 180 países. Até um dia antes do evento será possível votar por seus ídolos, inclusive na categoria Melhor Artista Brasileiro, na qual concorrem Anitta, Emicida, Kevin O Chris, Ludmilla e Pabllo Vittar.

