Frota diz que Pabllo Vittar "faria muito melhor" no lugar da ministra Damares

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) escreveu em uma rede social que a cantora Pabllo Vittar, no lugar da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, "faria muito melhor". A referência foi feita em meio a um comentário em que o parlamentar citou que a artista disse ter "vergonha de ser brasileira por causa do presidente", Jair Bolsonaro. Frota foi recentemente expulso do PSL, partido do chefe do Executivo nacional.
No comentário, postado em seu perfil no Twitter, o parlamentar defendeu que a cantora deveria não ter vergonha de ser brasileira, mas sim de ter Bolsonaro como presidente. Ele ainda disse à Pabllo, sobre Bolsonaro: "Entre na luta para tirá-lo."
Frota travou uma briga com Bolsonaro após ser expulso do PSL. O deputado criticou algumas atitudes do governo, fato que desagradou o chefe do Executivo. Agora, há uma troca de farpas entre os integrantes da sigla e o próprio presidente.