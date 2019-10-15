Frota diz que Pabllo Vittar "faria muito melhor" no lugar da ministra Damares

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) escreveu em uma rede social que a cantora Pabllo Vittar, no lugar da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,, "faria muito melhor". A referência foi feita em meio a um comentário em que o parlamentar citou que a artista disse ter "vergonha de ser brasileira por causa do presidente",. Frota foi recentemente expulso do PSL, partido do chefe do Executivo nacional.