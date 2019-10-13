"Bolsonaro não iria longe como militar e viu saída na política"

O presidente tem dificuldades com o contraditório, com a crítica, com documentações, fatos e argumentações que mostram que banda não toca como ele quer, pelo menos nem sempre. No caso desse episódio ao qual meu livro se dedica, ele nunca sentou com calma para esclarecer, ele nunca quis colocar isso em discussão. Cito o exemplo do jornalista Rubens Valente, da Folha de S. Paulo, que foi um dos únicos que sentou com Bolsonaro com essa documentação processual que usei no livro. Ele só não apanhou por um milagre. Foi inteiramente desrespeitado. Depois de fazer esse trabalho que eu entendi porque ele tem essa dificuldade de falar sobre isso. A história que ele contou durante 30 e poucos anos, ela não resiste à menor análise, ao menor confronto com os fatos, não era verdadeira de ponta a ponta. Se ele tivesse me dado entrevista, por exemplo, como eu pedi tanto, eu teria levado esses quatro laudos, colocado em cima da mesa e teria dito: o senhor pode me explicar onde tem algum impasse de dois a dois que absolveu o senhor? Certamente ele não poderia explicar porque o que tem nesses papéis é 2 a 0, acusando ele. Não tinha in dubio pro reo, não tinha absolvição. Essa turma do STM cometeu um erro, ignorou as provas do processo. Ele gosta da mídia favorável, aquilo que entende como verdade que a mídia venha a publicar são as coisas que ele acha que são boas. Isso é muito ruim do ponto de vista da democracia.