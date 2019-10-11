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Revista Time elege Pabllo Vittar como "líder da próxima geração"

"Não é só a arte do drag, ser artista LGBTQ, a gente tem uma causa social muito grande e importante por trás", disse a drag queen

Publicado em 11 de Outubro de 2019 às 09:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2019 às 09:33
A artista Pabllo Vittar Crédito: Ernna Cost
Pabllo Vittar foi eleita pela revista americana "Time" como uma das 10 pessoas apontadas como "líderes da nova geração". A reportagem pôs a drag queen como "brasileira que está fazendo uma tempestade no mundo pop" e que "está lutando pelos direitos LGBT+ pelo caminho". 

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"Não é só a arte do drag, ser artista LGBTQ, a gente tem uma causa social muito grande e importante por trás, pra mostrar pra essas novas gerações que elas podem, sim, ter voz ativa e fazerem o que elas quiserem", declarou a bonita, segundo informações da revista Quem. 
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@time ❤️

Uma publicação compartilhada por Pabllo Vittar ? (@pabllovittar) em

"Às vezes, sinto muita vergonha de ser brasileira por causa desse presidente. As pessoas estão morrendo. As pessoas estão tendo suas casas e direitos retirados", completou ela, durante o bate-papo. 

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