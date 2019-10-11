Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comentou na web

Luana Piovani elogia Pedro Scooby: "Se esforçando para evoluir"

Atriz bateu de frente com fã no Instagram que disse que Scooby fica pouco com os três filhos, fruto do relacionamento que os dois tiveram

Publicado em 11 de Outubro de 2019 às 09:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2019 às 09:22
A atriz Luana Piovani Crédito: Daryan Dornelles
Depois de vários episódios de críticas ao ex-marido, Pedro ScoobyLuana Piovani decidiu fazer um elogio ao pai de seus três filhos com um comentário postado na web. A loira respondeu um fã em seu próprio perfil do Instagram que criticava o surfista, alegando que o bonitão fica pouco com os filhos. 
"Ele está se esforçando para evoluir", retrucou Luana. 
> Pedro Scooby beija homem no Rock in Rio: "Apaixonado em mim"

Veja Também

Gretchen exibe corpão após novas plásticas: "Me amando mais"

Aos 93 anos, Berta Loran curte teatro com Vera Fischer e famosos

Filho de Roberto Carlos é curado de câncer, diz colunista

Olha, acabei de crer que o Pedro é um turista mesmo, viaja para todos os lugares, menos para Portugal ver os filhos, fica pagando de garotinho, como você aguenta isso", questionou a seguidora de Luana. "Ele tá trabalhando, vem para cá semana que bem, ele tá se esforçando para evoluir e eu tenho notado isso", afirmou a atriz. "Ainda vai melhorar muito, mas já está se esforçando", garantiu ela.
> Pedro Scooby: "Não tenho medo de ser gay"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Instagram luana piovani pedro scooby
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados