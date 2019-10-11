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Tumor no pâncreas

Filho de Roberto Carlos é curado de câncer, diz colunista

Dudu Braga, de 50 anos, descobriu um tumor no pâncreas e tratou da doença nos EUA, segundo a colunista Márcia Piovesan, do "A Tarde É Sua"

Publicado em 11 de Outubro de 2019 às 08:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2019 às 08:51
O cantor Roberto Carlos e seu filho Dudu Braga Crédito: Reprodução/Instagram
Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, acaba de vencer uma batalha contra o câncer, segundo informações da colunista Márcia Piovesan, do "A Tarde É Sua". O baterista, que tem 50 anos, descobriu um tumor no pâncreas e passou por 12 sessões de quimioterapia. 
Segundo a colunista, o tratamento começou em março deste ano. 

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O herdeiro do cantor capixaba foi operado pelo mesmo cirurgião que fez o procedimento no presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, o médico Antônio Luiz Macedo. De acordo com Márcia Piovesan, o Rei não conseguiu acompanhar o filho porque está em turnê nos Estados Unidos. 

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