Reynaldo Gianecchini engata namoro com fotógrafo, diz colunista

O ator Reynaldo Gianecchini Crédito: Reprodução/Instagram @reynaldogianecchini

Reynaldo Gianecchini pode não estar mais no time dos solteiros... É que o bonitão é apontado como eleito de um fotógrafo em um relacionamento que já teria três meses, segundo informações do colunista Alessandro Lo-Bianco, que soltou a informação durante "A Tarde É Sua", nesta quarta (9).

O digníssimo do ator, o fotógrafo, teria até tido um arranca rabo com Gianecchini logo depois que os dois se conheceram, mas de acordo com o colunista deu tudo certo e os dois ficaram bem em seguida.