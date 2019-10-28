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Música clássica

Grupo austríaco Vienna Strings realiza concerto gratuito em Vitória

Grupo está no país para uma pequena turnê e se apresenta no Sesc Glória, nesta terça-feira (29)

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 19:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 19:01
O quinteto austríaco Vienna Strings em apresentação no ES em 2017 Crédito: Reprodução/YouTube
O público capixaba poderá prestigiar nesta terça-feira, 29, um dos mais renomados concertos internacionais de música clássica, apresentado pelo quinteto austríaco Vienna Strings, que está no país para uma pequena turnê a convite do consulado da Áustria no Brasil. O espetáculo é gratuito e ocorrerá às 20h, no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória.
Os ingressos são limitados e deverão ser retirados na bilheteria do local, uma hora antes da apresentação. Serão liberados até dois convites por CPF.
O concerto irá celebrar o Dia Nacional da Áustria no Brasil, comemorado no último sábado, 26, e os 20 anos de atuação do Instituto João XXIII, parceiro do evento e promotor social em comunidades da cidade de Vitória. Na programação, estão canções tradicionais da música clássica, com ênfase para compositores como Mozart, Bethoven e Bach.
A última apresentação do Vienna Strings em Vitória foi em 2017. Radicado em Viena, na Austria, o grupo foi fundado há mais de 10 anos como um quarteto de cordas e, posteriormente, recebeu um piano. Atualmente, o quinteto é formado pelos músicos Rainer Sulzgruber, Johanna Sulzgruber, Rudolf Spindler, Wolfgang Ender e Pavel Singer.
Trazer um conjunto musical de outro país e oportunizar o acesso gratuito à música clássica de qualidade é uma excelente forma de celebrar nossos 20 anos de existência. Dessa forma, buscamos estimular as crianças e adolescentes do nosso projeto a continuarem acreditando em seus sonhos e trilhando o caminho do bem. Também será uma ótima oportunidade de reunir pessoas importantes na nossa história, em uma noite repleta de cultura e boa música, finaliza o superintendente do Instituto João XXIII, Jessé Moura Marques.
Segundo Jessé, além dos convites disponibilizados para a população, outros convidados são esperados para o evento, entre apoiadores e parceiros do Instituto, poder público e empresários. O evento também reunirá crianças e jovens entre 7 e 17 anos de comunidades de Vitória, que são atendidos pela organização em projetos de esporte, convivência, música e desenvolvimento profissional.

SERVIÇO

  • Apresentação do quinteto austríaco de música clássica Vienna Strings
  • Quando: 29 de outubro (terça-feira), às 20h
  • Onde: Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória.
  • Ingressos: Gratuitos e limitados. Deverão ser retirados na bilheteria do evento (uma hora antes da apresentação). Limite de dois ingressos por CPF.

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