Carnaval 2020: confira as atrações de norte a sul do Espírito Santo

Maior festa popular do país, o carnaval já está movimentando as cidades do Espírito Santo. São centenas de atrações de Norte a Sul para quem quiser curtir a folia. Os blocos de rua são as atrações mais numerosas, mas há também muitos shows, incluindo de artistas nacionais, e festas temáticas. A folia acontece oficialmente entre sábado (22) e terça-feira (25), mas a programação ignora o calendário e segue até março em alguns municípios. Confira a agenda:
VITÓRIA
Vitória contará com diversas atrações gratuitas e pagas neste carnaval. De bloquinhos de rua a shows nacionais, a cidade promete agito para todos os gostos. Dentro das programações promovidas pela prefeitura da Capital, estão os shows da cantora Sandra de Sá e do grupo de pagode Art Popular, além de 14 atrações locais. Os shows gratuitos acontecem na Avenida Beira-Mar, em frente ao Armazém da Codesa, das 15h às 22h.
- BLOCOS DE RUA
- 19 DE FEVEREIRO (QUARTA-FEIRA)
- Pela Donas do Centro
- Bairro: Centro
- Horário: 17h às 21h
- Trajeto: Rua 7, Praça Ubaldo Ramalhete, Rua Coutinho Mascarenhas, Rua Coronel Azambuja, Rua Gama Rosa, avenida 13 de Maio e Praça Costa Pereira.
- 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- Maluco Beleza
- Bairro: Centro
- Horário: 18h às 21h
- Trajeto: Rua 7, Rua Professor Baltazar, Rua Gama Rosa e Praça Ubaldo Ramalhete
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- Bloco Simpatia
- Bairro: Centro
- Horário: 10h às 14h
- Trajeto: Avenida Beira Mar, Rua Senador Atílio Vivacqua até a Praça Getúlio Vargas
- Bekoo das Pretas
- Bairro: Centro
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Avenida Beira Mar até a Praça Getúlio Vargas
- Regionalzinho da Nair
- Bairro: Parque Moscoso
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Dentro do Parque Moscoso
- Afro Kizomba
- Bairro: Centro
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Avenida República, Rua Caramurú, Rua Gama Rosa, Avenida 13 de Maio, Praça Costa Pereira, Graciano Neves. Finaliza no Bar da Zilda.
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- Regional da Nair
- Bairro: Centro
- Horário: 11h às 15h
- Trajeto: Saída da Avenida Beira Mar até a Praça Getúlio Vargas
- Puta Bloco
- Bairro: Centro
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Cortejo da Avenida Beira-Mar até a Praça Getúlio Vargas
- Tô Baby
- Bairro: Jardim Camburi
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Rua Carlos Lindenberg, Avenida Alfredo Alcure, Avenida Isaac Lopes Rubim, com término do trajeto na Rua Arquiteto Décio Thevenard
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- Batuqdellas
- Bairro: Centro
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Cortejo da Avenida Beira-Mar até a Praça Getúlio Vargas
- Vai Que Gama
- Bairro: Centro
- Horário: 16h às 19h
- Trajeto: Descida da Rua Gama Rosa
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- Bloco das Piranhas
- Bairro: Jabour
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Rua Professor Odila Simões, Rua Professor Nilo Martins da Cunha, Rua Olimpio Rodrigues Passos, Rua Anita Geovanote, Rua Ciro Vieira da Cunha. O término será no campo do Jabour
- Galinha Preta
- Bairro: Centro
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Rua Filomeno Ribeiro (Bar do Paulão), Rua 7, avenida 13 de maio, Rua Graciano Neves. Encerramento na Rua Filomeno Ribeiro (Bar do Paulão)
- Amigos da Onça
- Bairro: Centro
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Bica da Capixaba, Rua Barão de Monjardim, Henrique Novaes e retorna à Bica da Capixaba
- 26 DE FEVEREIRO (QUARTA-FEIRA)
- Breja-Me Mucho
- Bairro: Praia do Canto
- Horário: 15h às 18h30
- Trajeto: Praça dos Desejos até a Curva da Jurema
- 29 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- Kustelão
- Bairro: Jardim Camburi
- Horário: 15h às 18h30
- Trajeto: Avenida Norte Sul, do Kartódromo até a praia
- Esquerda Festiva
- Bairro: Centro
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Rua Coutinho Mascarenhas, Rua Professor Azambuja, Rua Gama Rosa. Encerramento na Praça Ubaldo Ramalhete
- Chicletinho
- Bairro: Santo Antônio
- Horário: 16h às 19h
- Trajeto: Avenida Adelpho Poly Monjardim, saída da Praça Stella Coimbra até a quadra Vale do Sol .
- 1º DE MARÇO (DOMINGO)
- Prakabá
- Bairro: Centro
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Rua Maria Saraiva, Rua 7, Rua Coronel Monjardim, Rua Professor Baltazar, Rua Gama Rosa, Rua Professor Baltazar, Rua Sete de Setembro, chegando à escadaria da Piedade
- Te Pego Lá Fora
- Bairro: Jardim Camburi
- Horário: 15h às 19h
- Trajeto: Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, trecho entre as ruas Carlos Delgado Guerra Pinto e Paschoal Dalmaestro
- MATINÊS DE CARNAVAL
- 22 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- Atrações: Espetáculo "Respeitável público" e Claws Banda.
- Horário: 9h
- Endereço: Praça Dom João Batista (São Pedro)
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- Atrações: Espetáculo "Respeitável público" e Claws Banda.
- Horário: 9h
- Endereço: Parque Moscoso (Centro)
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- Atração: Espetáculo "Academia dos Sonhos".
- Horário: 9h
- Endereço: Museu do Pescador (Ilha das Caieiras)
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- Atração: Espetáculo "Academia dos Sonhos".
- Horário: 9h
- Endereço: Praça Três de Maio (Goiabeiras)
- SHOWS PAGOS
- 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- BAILE VOADOR
- Atrações: Regional da Nair, Orquestra AMMOR, Forró Bemtivi, Dj Fabricio Bravim, Dj Charles Jr e Dj Lorelai
- Endereço: Clube Álvares Cabral (Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, em Vitória).
- Horário: 22h
- Ingressos: R$ 25 (Lote Promocional); R$30 (1º Lote, meia entrada), R$60 (1º Lote, inteira)
- Vendas: No site SuperTicket e nas Lojas Mavericks (Shopping Vitória, Shopping Vila Velha e Shopping Mestre Álvaro), La Vitta Saladeria (Jardim da Penha) e Kaffa Cafeteria (Jardim da Penha).
- SHOWS GRATUITOS - PALCO DO CENTRO DE VITÓRIA
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 15h DJ Samantha Brooks
- 16h Guardiões do Corso
- 17h30 DJ Samantha Brooks
- 18h Projeto Feijoada
- 19h30 DJ Samantha Brooks
- 20h Sandra de Sá
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 15h DJ Fepas
- 16h Quinteto Preto
- 17h30 DJ Fepas
- 18h Jefinho Faraó
- 19h30 DJ Fepas
- 20h Malacaxeta
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 15h DJ Zappie
- 16h Gabriela Brown
- 17h30 DJ Zappie
- 18h Pele Morena
- 19h30 DJ Zappie
- 20h Axé Raiz
- 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (TERÇA-FEIRA)
- 15h DJ Fábio Carvalho
- 16h Tabacarana
- 17h30 DJ Fábio Carvalho
- 18h Cadê Maria?
- 19h30 DJ Fábio Carvalho
- 20h Art Popular
VILA VELHA
- BARRA DO JUCU (PRAÇA PEDRO VALADARES)
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 19h Samba Soul
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 19h Bloco do Casanova
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 19h Barratuque
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 19h Siri de Tamanco
- RIVIERA DA BARRA (PRAÇA GETÚLIO VARGAS)
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 19h Lelei do Cavaco
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- Siri de Tamanco
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 20h Cultura Popular
- PONTA DA FRUTA (AVENIDA ESPÍRITO SANTO)
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 19h Elem Nara
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 19h Cultura Popular
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 19h Renato Tavares
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 19h Barratuque
- TERRA VERMELHA (AVENIDA BOA ESPERANÇA, RUA DA FEIRA)
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 19h Marcelo Ribeiro
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 19h Via Aérea
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 19h Cheiro Moreno
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 19h Grupo Responsa
- COBILÂNDIA (PRAÇA SEBASTIÃO CIBIEN)
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 19h Alisson do Banjo
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 19h Renato Tavres
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 19h Grupo Responsa
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 19h Marcelo Ribeiro
- ILHAS DAS FLORES (PRAÇA CIDADANIA)
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 19h Amigos do Tambor
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 19h Duduzinho
- Coqueiral de Itaparica Praça de Coqueiral
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 19h Via Aérea
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 19h Elem Nara
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 19h Bloco Casanova
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 19h Lelei do Cavaco
- FANFARRA NA ORLA PRAIA DA COSTA (EM FRENTE AO ARCO)
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 15h KR Banda Show
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 15h Banda Fanfarra
- 25 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 15h KR Banda Show
- ITAPARICA (PRAÇA DO CICLISTA)
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 15h Guardiões do Corso
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 15h KR Bbanda Show
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 15h Banda Fanfarra
- PRAIA DOS RECIFES
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 14h Banda Fanfarra
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 14h Guardiões do Corso
- PONTA DA FRUTA (AVENIDA ESPÍRITO SANTO)
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 15h KR Bbanda Show
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 15h Guardiões do Corso
- BLOCOS DE RUA
- 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (SEXTA A TERÇA-FEIRA)
- Bloco "Unidos Da Terra"
- Bairro: Praça Dos Desbravadores Terra Vermelha
- Horário: 17h
- 22 E 24 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO E SEGUNDA-FEIRA)
- Bloco "Xixi Do Bode"
- Bairro: Itapoã
- Horário: 17h
- 22 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO)
- Bloco "Amantes Da Vila"
- Bairro: Praça Duque De Caxias Centro De Vila Velha
- Horário: 18h
- 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO A TERÇA)
- Bloco "Do Boi"
- Bairro: Ilha Das Flores
- Horário: 17h
- 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (DOMINGO A TERÇA FEIRA)
- Bloco "Independentes De Balneário"
- Bairro: Balneário Ponta Da Fruta
- Horário: 16h
- 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (DOMINGO E TERÇA-FEIRA)
- Bloco Carnavalesco Grande Cobilândia
- Bairro: Rio Marinho/Cobilândia
- Horário: 18h
- 24 DE FEVEREIRO DE 2020 (SEGUNDA-FEIRA)
- Bloco "Infantil Canelinhas Da Praia"
- Bairro: Itapoã
- Horário: 9h
CARIACICA
- BLOCOS DE RUA
- 20 DE FEVEREIRO (QUINTA-FEIRA)
- Piradinho (Santana)
- Horário: 9h a 12h
- Local: Concentração na Alameda Élcio Alvares, próximo ao Heac (antigo Adauto Botelho).
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- Bloco da Torre (Novo Brasil)
- Horário: 16h a 20h
- Local: Concentração na avenida Boa Vista.
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- Lambe Sal (Nova Brasília)
- Horário: 16h a 20h
- Local: Concentração na rua Vila Velha.
SERRA
- 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- 19h Adrenalina Jacaraípe (atrações: 19h às 21h banda Estrela dos Artistas, 21h às 23h Dinho Neto)
- 19h Mocidade Serrana José de Anchieta (atração: 19h às 21h Fãfarra - banda de marchinha de Carnaval)
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 11h Carnaval 2020 Manguinhos (atrações: 12h às 14h Leo Vieira, 19h às 23h Leley do Cavaco; banho de mar à fantasia às 12h)
- 14h Camundongo Jacaraípe (atrações: 14h às 16h bateria da Império de Fátima; 16h às 18h Fãfarra - banda de marchinha de Carnaval)
- 18h Ratazanas Jacaraípe
- 19h Jegue Fulega Bicanga (atração: 20h às 22h Leo Gomes)
- 19h Carretinha Balneário de Carapebus (atração: 20h às 22h Cheiro Moreno)
- 19h Carapiranha Carapebus (atrações: 19h às 21h bateria da Império de Fátima, 21h às 23h Lucas e Tiago)
- 19h Bloco de Serra Dourada Serra Dourada III (atrações: 19h às 21h Fãfarra - banda de marchinha de Carnaval, 21h às 23h Grupo Raízes)
- 19h Carnaval 2020 Nova Almeida (atrações: 19h às 21h Dalzy Sales, 21h às 23h banda Aue)
- 19h Carnaval 2020 Jacaraípe (atrações: 19h às 21h banda Estrela dos Artistas, 21h às 23 Talavera)
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 14h - Carnaval 2020 Manguinhos (atrações: 14h às 16h Denize Pontes, 19h às 23h Viralizou)
- 18h - Leva Nois Nova Almeida
- 18h Matinê Barcelona (atração: 18h às 20h banda Estrela dos Artistas)
- 18h Ratazanas Jacaraípe
- 19h Pega no Badalo Feu Rosa (atração: 21h às 23h Paulo Woops e Megabanda)
- 19h Jegue Fulega Bicanga (atração: 20h às 22h Estevão Duarte)
- 19h Carretinha Balneário de Carapebus (atração: 20h às 22h Motumbaxé)
- 19h Alegria Barcelona
- 19h Carapiranha Carapebus (atrações: 19h às 21h Fãfarra - banda de marchinha de Carnaval, 21h às 23h Axé Uai)
- 19h Acadêmicos de Continental Cidade Continental (atrações: 19h às 21h Marcos Rauta; 21h às 23h Chopp Samba)
- 19h Bloco de Serra Dourada Serra Dourada III (atração: 21h às 23h banda Caixadá)
- 19h Carnaval 2020 Nova Almeida (atrações: 19h às 21h Tarados em Samba, 21h às 23h Danny Machado)
- 19h Carnaval 2020 Jacaraípe (atrações: 19h às 21h DJ André Romanha, 21h às 23h Leo Lima)
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 14h - Carnaval 2020 Manguinhos (atrações: 14h às 16h Andreia Nery, 19h às 23h Sem Limites)
- 14h Camundongo Jacaraípe (atrações: 14h às 18h bateria da Império de Fátima; 16h às 18h Fãfarra - banda de marchinha de Carnaval)
- 18h Matinê Barcelona (atração: 18h às 20h Fãfarra - banda de marchinha de Carnaval)
- 18h Ratazanas Jacaraípe
- 19h Jegue Fulega Bicanga (atração: 20h às 22h Motumbaxé)
- 19h Carretinha Balneário de Carapebus (atração: 20h às 22h Via Aérea)
- 19h Carapiranha Carapebus (atrações: 19h às 21h banda Estrela dos Artistas, 21h às 23h Laila Orlandi)
- 19h Bloco de Serra Dourada Serra Dourada III (atrações: 19h às 21h bateria da Império de Fátima, 21h às 23h grupo Responsa)
- 19h Carnaval 2020 Nova Almeida (atrações: 19h às 21h Adailton Silva, 21h às 23h Cadilac de Luxo)
- 19h Carnaval 2020 Jacaraípe (atrações: 19h às 21h DJ André Romanha, 21h às 23h Leo Vieira)
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 14h - Carnaval 2020 Manguinhos (atrações: 14h às 16h Fino Trato, 19h às 23h Mary Di)
- 18h Matinê Barcelona (atração: 18h às 20h Fãfarra - banda de marchinha de Carnaval)
- 18h Ratazanas Jacaraípe
- 19h Pega no Badalo Feu Rosa (atração: 21h às 23h Tarados em Samba)
- 19h Jegue Fulega Bicanga (atração: 20h às 22h Pele Morena)
- 19h Carretinha Balneário de Carapebus (atração: 20h às 22h Danny Machado)
- 19h Alegria Barcelona
- 19h Carapiranha Carapebus (atrações: 19h às 21h Fãfarra - banda de marchinha de Carnaval, 21h às 23h Paulo Woops e Megabanda)
- 19h Bloco de Serra Dourada Serra Dourada III (atração: 21h às 23h Emerson Xumbrega)
- 19h Carnaval 2020 Nova Almeida (atrações: 19h às 21h Som e Cia, 21h às 23h É Tchuko)
- 7 DE MARÇO (SÁBADO)
- 14 Carapina Fest Carapina
- EVENTO PAGO
- Bailinho do Spettus Edição Especial de Carnaval
- Atrações: Carlinhos Rocha, Samba Jr, La Casa de Funk e DJ André Suela.
- Horário: 20h (sábado, 15 de fevereiro)
- Endereço: Arena Spettus (Rua João Germano de Mello, 1444, São Francisco).
- Ingressos: R$ 25 (1º lote).
- Vendas: No site Sympla.
GUARAPARI
- DESFILES DE ESCOLAS DE SAMBA E BLOCOS DE RUA
- Endereço: Centro, na Avenida Joaquim da Silva Lima, de 21 a 25 de fevereiro
- 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- 18h - Abertura do carnaval, com Rei Momo, musa do carnaval e rainha
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 18h - Bloco Vai na fé
- 19h - Bloco das Misses
- 20h - Bloco Central
- 21h - Amigos da Fonte
- 22h - Bloco Olaria 2000
- 23h - Bloco Rama
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 20h - Associação Cultural, Social e Esportiva, Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos de JK
- 22h30 - Associação Cultural, Social e Esportiva, Grêmio Recreativo Escola de Samba Guarapari Imperial
- 0h30 - Sociedade Recreativa Escola de Samba Juventude de Muquiçaba.
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 18h - Bloco Guaramirim
- 20h - Bloco Central
- 22h - Bloco Turma do Funil
- 22h - Bloco Olaria 2000
- 23h - Bloco Papadefus
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 17h - Bloco Papinha
- 19h - Bloco das Misses
- 20h - Bloco Amigos da Fonte
- 21h - Bloco Turma do Funil
- 22h - Bloco Rama
- OUTRAS ATRAÇÕES GRATUITAS
- 22 A 25 DE FEVEREIRO
- PRAIA DO MORRO
- Atrações: Marchinhas e Blocos de Rua
- Endereço: Fechamento da Beira Mar da Avenida Munir Adub a Praça da Paz.
- Horário: 19h
- MEAÍPE
- Atrações: Blocos Amigos do Candinho
- Endereço: Saída da Praça do Chico, em direção ao Restaurante Muvuca.
- Horário: 19h
- SANTA MÔNICA
- Atrações: Apresentações musicais e marchinhas
- Endereço: Rua antônio ferreira de Araújo (Próximo a Padaria Santa Mônica).
- Horário: 19h
- SHOWS PAGOS
- 22 DE FEVEREIRO
- Sunset Carnival - Naturuts e Samhara
- Endereço: Cafe de La music (Manoel Duarte Souza Mattos, Meaípe, Guarapari)
- Horário: 15h
- Ingressos: R$ 80 (meia/solidária) R$ 160 (inteira).
- Venda: No site Eventbrite.
- 23 DE FEVEREIRO
- Sunset Carnival - Ludmilla e Baskar
- Endereço: Cafe de La music (Manoel Duarte Souza Mattos, Meaípe, Guarapari)
- Horário: 15h
- Ingressos: R$ 80 (meia/solidária) R$ 160 (inteira).
- Venda: No site Eventbrite.
- 24 DE FEVEREIRO
- Sunset Carnival - Anitta e DJ Tartaruga
- Endereço: Cafe de La music (Manoel Duarte Souza Mattos, Meaípe, Guarapari)
- Horário: 15h
- Ingressos: R$ 90 (meia/solidária) R$ 180 (inteira).
- Venda: No site Eventbrite.
- 25 DE FEVEREIRO
- Sunset Carnival - Qhemical Dogz, Victor Lou e RDT
- Endereço: Cafe de La music (Manoel Duarte Souza Mattos, Meaípe, Guarapari)Horário: 15h
- Ingressos: R$ 80 (meia/solidária) R$ 160 (inteira).
- Venda: No site Eventbrite.
ANCHIETA
- SEDE
- 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- 08h Bloco da Prevenção à Saúde (Trajeto: Praça São Pedro x Mercado de Peixe
- 17h Baile dos Idosos (Centro dos Idosos)
- 19h Bloco Makakada Kids (Praça São Pedro)
- 21h Show com Prateado Elétrico (Praia Central)
- 23h30 Show com Cadillac de Luxo (Praia Central)
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 17h Bloco Kepanagode é esse?! Próximo a Clínica Veterinária Cia dos Bichos
- 19h Bloco na Mão do Palhaço - Praia Central, próximo aos Correios
- 19h Bloco Ai que Pagode Próximo à Marinês Modas
- 20h Matinê (Praça São Pedro)
- 22h Banda de Marchinha de Carnaval (Praça São Pedro)
- 21h Bloco Kulto Paraguai - Praia Central, próximo aos Correios
- 21h Show com Orquestra Carnavalesca Choro S/A (Praia Central)
- 23h30 Show com Banda 7 HITS (Praia Central)
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 16h Bloco das Bichas Bairro Canta Galo
- 20h Matinê (Praça são Pedro)
- 22h Banda de Marchinha de Carnaval (Praça São Pedro)
- 21h Bloco do Jaraguá - Saída: Casa da Cultura
- 21h Show com Emerson Xumbrega e Banda (Praia Central)
- 23h30 Show com Banda Pele Morena (Praia Central)
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 17h Bloco Kepanagode é esse?! Próximo a Clínica Veterinária Cia dos Bichos
- 19h Bloco Ai que Pagode Próximo a Marinês Modas.
- 20h Matinê (Praça são Pedro)
- 22h Banda de Marchinha de Carnaval (Praça são Pedro)
- 21h Bloco Kulto Paraguai - Praia Central, próximo ao correio.
- 21h Show com Ligação Direta (Praia Central)
- 23h30 Show com Banda Sambolada (Praia Central)
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 20h Matinê (Praça São Pedro)
- 22h Banda de Marchinha de Carnaval (Praça são Pedro)
- 21h Bloco do Jaraguá - Saída: Casa da Cultura
- 21h Show com Banda Tomaê (Praia Central)
- 23h30 Show com Banda MC6 (Praia Central)
- BALNEÁRIO DE IRIRI
- 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- 19h Bloco Sacarrolha Saída: próximo a Pousada Acácias.
- 21h Show com 7 Hits (Palco)
- 23h30 Show com Cristian Sullivan (Palco)
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 13h Banda de Marchinha Anarquista (Praia Namorados)
- 14h Banda de Marchinha Maestro Mauro (Praia Costa Azul)
- 14h Banda de Marchinha Paz e Amor (Praia Areia Preta)
- 16h Banda de Marchinha Folia de Amor (Praia Santa Helena)
- 16h Bateria Acadêmicos de Iriri Próximo ao Restaurante Delícia Mineira/Quiosque do Itamar.
- 16h Grupo de Pagode Sambabom (Palco)
- 17h Bloco do Piru Trajeto: Próximo aos Coqueiros Praia Hotel X Praça do Artesão. (Via avenida principal)
- 18h Bateria Bloco do Piru (Palco)
- 19h Bloco Quem é que Vai?! Concentração: próximo a Igreja Católica.
- 21h Show com Silvio Filho (Palco)
- 23h30 Show com New Place Band (Palco)
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 13h Banda de Marchinha AMA (Praia Namorados)
- 14h Banda de Marchinha Raízes do Carnaval (Praia Costa Azul)
- 14h Banda de Marchinha Maestro Mauro (Praia Areia Preta)
- 16h Bateria Acadêmicos de Iriri Próximo ao Restaurante Delícia Mineira/Quiosque do Itamar.
- 16h Grupo de Pagode Sambleck (Palco)
- 16h Bloco Saco Murcho Concentração: próximo o Coqueiros Praia Hotel.
- 17h Bloco do Piru Trajeto: Praça da Lagoa X Praça do Artesão. (Via praia da Areia Preta)
- 18h Bateria Bloco do Piru (Palco)
- 19h Bloco Sacarrolha Concentração: próximo ao Hotel Espadarte.
- 21h Show com Banda Tomaê (Palco)
- 23h30 Show com Marcus Rauta (Palco)
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 13h Banda de Marchinha Atrito Musical (Praia Namorados)
- 14h Banda de Marchinha Anarquista (Praia Costa Azul)
- 14h Banda de Marchinha Folia de Amor (Praia Areia Preta)
- 16h Banda de Marchinha Atrito Musical (Praia Santa Helena)
- 16h Bateria Acadêmicos de Iriri Próximo ao Restaurante Delícia Mineira/Quiosque do Itamar.
- 16h Grupo de Pagode Koisa Nossa (Palco)
- 16h Bloco da Aldeia de Iriri Trajeto: Aldeia X Academia Iriri.
- 17h Bloco do Piru Trajeto: Próximo ao Coqueiros Praia Hotel X Praça do Artesão. (Via avenida principal)
- 18h Bateria Bloco do Piru (Palco)
- 19h Bloco Quem é que Vai?! Concentração: próximo a Igreja Católica.
- 21h Show com Emerson Xumbrega e Banda (Palco)
- 23h30 Show com Banda Pele Morena (Palco)
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 13h Banda de Marchinha Maestro Mauro (Praia Namorados)
- 13h Banda de Marchinha AMA (Praia Costa Azul)
- 13h Banda de Marchinha Anarquista (Praia Areia Preta)
- 16h Banda de Marchinha AMA (Praia Santa Helena)
- 16h Bateria Acadêmicos de Iriri Próximo ao Restaurante Delícia Mineira/Quiosque do Itamar.
- 17h Bloco do Piru Trajeto: Praça da Lagoa X Praça do Artesão (Via praia da Areia Preta)
- 18h Bateria Bloco do Piru (Palco)
- 21h Show com New Place Band (Palco)
- 23h30 Show com Banda Sambolada (Palco)
- BALNEÁRIO DE UBU
- 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- 22h Show com Banda Gandaia (Palco principal)
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 13h Banda de Marchinha Atrito Musical (Beira-Mar)
- 15h Samba Du Burro Concentração: próximo ao Bar D Mulata.
- 18h Grupo de pagode Sambleck (Palco principal)
- 20h Show com Léo Mai e Banda (Palco principal)
- 22h30 Show com Banda Cadillac de Luxo (Palco principal)
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 13h Banda de Marchinha Folia de Amor (Beira mar)
- 18h Grupo de Pagode Sambabom(Palco principal)
- 20h Show com Orquestra Carnavalesca Choro S/A(Palco principal)
- 22h30 Show com Banda Cadillac de Luxo (Palco principal)
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 13h Banda de Marchinha Maestro Mauro (Beira mar)
- 15h Bloco Uburro Elétrico Concentração: próximo ao Bar D Mulata.
- 18h Grupo de Pagode Sassaricando (Palco principal)
- 20h Show com Rogerinho do Cavaco (Palco principal)
- 22h30 Show com Banda Art Voz (Palco principal)
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 13h Banda de Marchinha Raízes de Carnaval (Beira mar)
- 20h Show com Banda Hitmus (Palco principal)
- 22h30 Show com Banda Tropical Brasil (Palco principal)
- BALNEÁRIO DE CASTELHANOS
- 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- 20h Show com Banda Tomaê (Área de Eventos)
- 22h30 Show com Banda Tropical Brasil (Área de Eventos)
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 13h Banda de Marchinha AMA (Beira mar)
- 17h Bloco Afrodite Saída: Em frente a Padaria Castelhanos
- 20h Show com Banda Prestígio (Área de Eventos)
- 22h30 Show com Prateado Elétrico (Área de Eventos)
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 13h Banda de Marchinha Atrito Musical (Beira mar)
- 13h30 Bloco na Mão do Palhaço Próximo ao Restaurante Batelão
- 17h Bloco Afrodite Saída: Em frente a Padaria Castelhanos
- 17h Matinê (Área de Eventos)
- 20h Show com Banda Art Voz (Área de Eventos)
- 22h30 Show com Alex Campanha e Banda (Área de Eventos)
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 13h Banda de Marchinha Paz e Amor (Beira mar)
- 17h Bloco Afrodite Saída: Em frente a Padaria Castelhanos
- 20h Show com Banda Viva Som (Área de Eventos)
- 22h30 Show com Banda Capricho (Área de Eventos)
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 13h Banda de Marchinha Folia de Amor (Beira mar)
- 17h Bloco Afrodite Saída: Em frente a Padaria Castelhanos
- 20h Show com Banda Neon (Área de Eventos)
- 22h30 Show com Banda Santaréns (Área de Eventos)
- PRAIA DO COQUEIRO
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 13h Banda de Marchinha Folia de Amor
- 15h30 Show com Wender Dalto e Banda.
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 13h Banda de Marchinha Paz e Amor
- 15h30 Grupo de pagode Silvio Filho.
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 13h Banda de Marchinha AMA
- 15h30 Grupo de pagode Sambabom.
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 13h Banda de Marchinha Atrito Musical
- 15h30 Grupo de Pagode Sambleck.
- PRAIA DE INHAÚMA
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 13h Banda de Marchinha Raízes do Carnaval
- 15h30 Grupo de Pagode Grupo Silvio.
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 13h Show com Banda Tropical Brasil
- 15h30 Show com Wender Dalto e Banda
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 13h Show com Banda Tropical Brasil
- 15h30 Grupo de Pagode Sambleck
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 13h Banda de Marchinha Paz e Amor
- 15h30 Grupo de Pagode Sambabom
PIÚMA
- NA ORLA (ENTRE OS QUIOSQUES 36 E 37)
- 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- 19h30 - Forró Só Pegada
- 22h30 - Tupam Markes
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 20h - Banda Tomaê
- 22h30 Fernanda Fontes
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 18h30 - DJ Beto Garcia
- 20h - Banda esquenta Saia
- 22h - DJ beto garcia
- 22h30 - Banda Santares
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 18h30 - DJ Beto Garcia
- 20h - Motumbaxé Dance
- 22h - DJ Beto Garcia
- 22h30 - Gabriel Valim
- CAMPINHO DE AREIA, NA ORLA (PRÓXIMO AO QUIOSQUE 1)
- 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- 18h30 - DJ Vitinho
- 20h - Leandro Berola
- 22h - DJ Vitinho
- 22h30 - Jack Fiaes
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 18h30 - DJ Vitinho
- 20h - Motumbaxé Dance
- 22h - DJ Vitinho
- 22h30 - Zé Felipe (nacional)
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 18h30 - DJ Vitinho
- 20h - Banda Astral
- 22h - DJ Vitinho
- 22h30 - Banda MC6
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 18h30 - DJ Vitinho
- 20h - Eliana Sabino
- 22h - DJ Vitinho
- 22h30 - Banda KS10
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 18h30 - DJ Vitinho
- 20h - Banda Pizindim
- 22h - DJ Vitinho
- 22h30 - Banda Agitaê
- PRAÇA DONA CARMEM
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 15h - Tio Papa Légua e Simone KID
- 19h - Escola de Samba Rosas de Ouro
- 21h - Duda Dance
- 21h30 - Grupo Fá Maior
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 15h - Motumbaxé Dance
- 19h - Escola de Samba Império de samba
- 21h30 - Grupo Fá Maior
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 15h - Motumbaxé Dance
- 17 - Bloco Infantil Clubelândia Baby Shark
- 19h - Duda Dance
- 20h - Miss Gay Festa da Diversidade com DJ Beto Garcia
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 15h - Tio Papa Légua e Simone KID
- 17 - Grupo Fá Maior
- 20h - Edson Teixeira
- 22h - Fabrycio Venturini
ITAPEMIRIM
- 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- ITAIPAVA
- 16h Felipe Fantin
- 18h Beto Kauê
- 20h Gandaia
- 21h Santaréns
- 22h Comichão
- 23h30 Michele Freire
- ITAOCA
- 16h Banda Beijo com Mel
- 18h Banda Garota Bronzeada
- 20h Woops
- 21h Banda KS10
- 22h Léo Lima
- 23h30 Santaréns
- GAMBOA
- 11h Willian Maia
- 13h Prestígio
- VILA
- 8h às 11h Bloco da Melhor Idade (Centro de Convivência do Idoso)
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- SEDE
- 17h - Matinê e Marchinhas de Carnaval (concentração: Pça Domingos Martins)
- 20h Marchinhas e Bloco Camarote da Alice (pátio da capela Santo Antônio)
- 22h Grupo Garotos Tradição
- 23h30 Alex Campanha
- ITAIPAVA
- 11h SensaSamba (Praia)
- 17h Bloquinho Mamãe Posso ir? e Marchinhas de Carnaval
- 18h Musical Prateado
- 22h Barrozinho
- 23h30 Banda KS10
- ITAOCA
- 11h Samba & Cia (Praia)
- 16h Flay
- 18h Comichão
- 20h Flay
- 21h Gandaia
- 22h Badallados
- GAMBOA
- 11h Willian Maia
- 13h Flesh Martins
- VILA
- 17h Bloquinho Mamãe Posso ir? e Marchinhas de Carnaval
- 17h - Bloco Matinê (Praça Domingos José Martins)
- 20h - Camarote da Alice (Capela de Santo antônio)
- 22h - Garotos Tradição (Palco da Praça)
- 23h30 - Alex Campanha (Palco da Praça)
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- SEDE
- 20h Marchinhas e Bloco Cadê Xoxó (concentração: Rua das Palmeiras)
- 22h Barrozinho
- 23h30 Banda KS10
- ITAIPAVA
- 11h SensaSamba (Praia)
- 17h Bloquinho Mamãe Posso ir? e Marchinhas de Carnaval
- 18h Projeto Feijoada
- 20h Woops
- 22h Alex Campanha
- 23h30 Grupo Garotos Tradição
- ITAOCA
- 11h FikAssim (Praia)
- 18h Fabrycio Venturini
- 20h Cadillac de Luxo
- 21h30 - Prestígio
- 22h Rony e Ricy
- 23h30 Banda Beijo com Mel
- GAMBOA
- 11h Willian Maia
- 13h Wemerson Araújo
- VILA
- 17h Bloquinho Mamãe Posso ir? e Marchinhas de Carnaval
- 20h - Bloco Cadê Xoxó (Rua das Palmeiras)
- 22h Barrozinho
- 23h30 Banda KS10
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- SEDE
- 19h Marchinhas e Bloco das Piranhas (concentração: Rua das Palmeiras)
- 20h Musical Prateado
- 22h Carlinhos Rocha
- 23h30 Banda Black Sette
- ITAIPAVA
- 11h SensaSamba (Praia)
- 16h Prestígio
- 17h Bloquinho Mamãe Posso ir? e Marchinhas de Carnaval
- 18h Alex Campanha
- 20h Os Carreteiros
- 21h30 Nana Nunes
- 22h Flay
- 23h30 - Agitaê
- ITAOCA
- 11h Samba & Cia (Praia)
- 17h Bloquinho Mamãe Posso ir? e Marchinhas de Carnaval
- 16h Projeto Feijoada
- 18h Michele Freire
- 20h Santaréns
- 22h Grupo Garotos Tradição
- 23h30 Glauco
- GAMBOA
- 11h Willian Maia
- VILA
- 19h- Bloco das Piranhas (Rua das Palmeiras)
- 20h - Prateado
- 22h - Carlinhos Rocha
- 23h30 - Black Sette
- 25 DE FEVEREIRO(TERÇA-FEIRA)
- SEDE
- 17h - Matinê e Marchinhas (concentração: Rua das Palmeiras)
- 19h Bloco Mesa Redonda (concentração: pátio da Capela Santo Antônio)
- 21h Marchinhas de Carnaval
- ITAIPAVA
- 11h - Fá Maior (Praia)
- 16h Beto Kauê
- 17h Bloquinho Mamãe Posso ir? e Marchinhas de Carnaval
- 18h Projeto Feijoada
- 20h Gandaia
- 21h30 Grupo Garotos Tradição
- 22h Cadillac de Luxo
- 23h30 Felipe Fantin
- ITAOCA
- 11 h FikAssim (Praia)
- 16h Comichão
- 18h Glauco
- 20h Os Carreteiros
- 21h30 Woops
- 22h Banda KS10
- 23h30 Alex Campanha
- GAMBOA
- 13h Banda Garotos Tradição
- VILA
- 17h Bloquinho Mamãe Posso ir? e Marchinhas de Carnaval
- 17h - Bloco matinê (Rua das Palmeiras)
- 19h - Bloco Mesa Redonda (Capela de Santo Antônio)
- 21h - Marcinhas de carnaval (Palco da praça).
MARATAÍZES
- BLOCOS DE RUA
- 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- 22h Bloco Amantes do Lugar (Barra)
- Concentração: Bar da Márcia (Rua do Campo de Futebol)
- Trajeto: Bar da Márcia x Palco da Praça Mônica de Aguiar
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 16h Bloco Caldeirão (Barra)
- Concentração: De baixo da Ponte da Barra (Bloco parado)
- 19h Bloco do OI (Centro)
- Concentração: 18h - Praça atrá da Cia do Peixe
- Trajeto: Até o palco Dona Balbina
- 19h30 Bloco Laje da Preta (Centro)
- Concentração: 18h Praça do Carone
- Trajeto: Sorveteria Sal e Mel x Palco Dona Balbina
- 22h Bloco Calçada da Fama (Barra)
- Concentração: 20h - Atrás do Quilão Econômico
- Trajeto: Quilão x Palco da Praça Mônica de Aguiar
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 17h Matinê Dona Balbina (Centro)
- Concentração: Palco Dona Balbina (Bloco parado)
- 19h12 Bloco Peroá das 12 (Centro)
- Concentração: Em frente ao Praia Hotel (Bloco parado)
- 21h Bloco dos Cagados (Centro)
- Concentração: 20h - Ao lado da Cristiane Modas
- Trajeto: Cristiane Modas x Palco Dona Balbina x Sorveteria Sal e Mel
- 22h Bloco VVV (Barra)
- Concentração: 21h - Tio Miquinho
- Trajeto: Tio Miquinho x Palco da Praça Mônica de Aguiar
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 17h Bloco Pecado é Não Brincar (Lagoa Dantas)
- Concentração: 18h Quadra de Esportes
- Trajeto: Quadra de Esportes x Pracinha de Lagoa Dantas
- 17h Matinê Dona Balbina (Centro)
- Concentração: Palco Dona Balbina (Bloco parado)
- 18h Bloco Vaca Atolada (Lagoa Funda)
- Concentração: 16h - Em frente ao Bar do Jorge
- Trajeto: Ruas de Lagoa Funda
- 19h Bloco Boi Olá (Centro)
- Concentração: 18h - Ao lado do Supermercado Navios
- Trajeto: Supermercado Navios x Bloco Dona Balbina
- 19h Bloco Unidos de Santa Tereza (Bairro Santa Tereza)
- Concentração: 16h Próximo a Escola Nagib Meleip
- Trajeto: Escola Nagib Meleip x Palco Dona Balbina
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 18h Bloco Bote Fé (Centro)
- Concentração: 17h - Praça da Igreja Matriz
- Trajeto: Câmara Municipal x Rodoviária
- 18h Bloco das Piranhas (Barra)
- Concentração: 16h Em frente a Matel
- Trajeto: Matel x Palco da Praça Mônica de Aguiar
- 19h Bloco Laje da Preta (Centro)
- Concentração: Em frente ao Palco Dona Balbina (Bloco parado)
- CENTRO PALCO DONA BALBINA
- 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- 21h Bloco Ammor
- 23h Fernanda Pádua
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 19h Maestro Mauro
- 21h Samba ADM
- 23h Ismail
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 21h Malicia do Samba
- 23h Taiana França
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
21h Malicia do Samba
- 23h Banda MC6
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 21h Banda Ammor
- 23h Glauco
- 28 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- 21h Projeto Feijoada
- 23h Xande de Pilares
- 29 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 21h Flesh Martins
- 23h Izy Monteiro
- BARRA PALCO NA PRAÇA MÔNICA DE AGUIAR
- 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- 21h Banda MC6
- 23h Beto Kauê
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 21h Tupan Markes
- 23h Débora Salgado
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
21h Blacksete
- 23h Musical Prateado
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 21h Garota Bronzeada
- 23h Abadart
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 21h Banda Prestígio
- 23h Banda Auge
- CIDADE NOVA PALCO EM FRENTE AO BAR PATO D'ÁGUA
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 11h Simplicidade do Samba
- 13h Malicia do Samba
- 15h - Sensasamba
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 11h Ferrabrás
- 13h Eliana Sabino
- 15h - Sensasamba
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 11h Ferrabrás
- 13h Samba e Cia
- 15h Denise Pontes
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 11h Samba e Cia
- 13h Berola
- 15h Simplicidade do Samba
- LAGOA DO SIRI PALCO EM FRENTE AO RESTAURANTE GATÕES
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 11h Celsinho
- 13h Cadilac de Luxo
- 15h - Agitaê
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 11h Showcant
- 13h Fabrycio Venturini
- 15h Banda Neon
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 11h Showcant
- 13h Emerson Chumbrega
- 15h Juninho Rocha
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 11h Banda Ks10
- 13h Banda Pele Morena
- 15h Agitaê
- 29 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 11h Nana Nunes
- 13h Alex Campanha
- 15h Tomaê
- 1° DE MARÇO (DOMINGO)
- 11h Banda Astral
- 13h Danny Moraes
- 15h Fabrycio Venturini
- LAGOA DANTAS PALCO PRÓXIMO A IGREJA CATÓLICA
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 19h Marajah
- 21h Kevellin Alves
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 19h Flesh Martins
- 21h Kê Swing Bom
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 21h Garotos Talentos }
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 19h Nana Nunes
- 21h Gabriel e Edvandro
- BOA VISTA DO SUL
- 21 DE FEVEREIRO (SEXTA)
- À confirmar Thiago Makie
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 11h Ginga Forrozear
- 13h Barrozinho
- 15h David Babim (Marobá)
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 11h Garota Bronzeada
- 13h Cadilac de Luxo
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 11h David Babim
- 13h Tupan Markes
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 11h Gandaia
- 13h Liandro do Forró
- 15h Ferrabras (Marobá)
CONCEIÇÃO DA BARRA
A programação do Carnaval em Conceição da Barra contará com eventos na Sede, Braço do Rio e Itaúnas. Entre os destaques de estão Lambassaia, Gabriel Gava e Guig Ghetto. As bandas irão se apresentar nos trios elétricos no Circuito Farol Folia, Circuito Praia Folia e no Circuito Barra Folia.
O trio elétrico irá fazer o Circuito Barra Folia passando pela Av. Dr. Mario Velo Silvares, já no Circuito Praia Folia, o trio elétrico irá puxar os foliões às 11:30h, passando pela orla, iniciando pela Guaxindiba e finalizando no Trevo (próximo ao Supermercado Casagrande). Pela noite, o Circuito Farol Folia puxará o trio elétrico até o tradicional Farol da Barra.
No Centro, as tradicionais bandas de marchinhas trarão o tom da animação. Também haverá lambaeróbica e zumba, para os amantes dos exercícios físicos dançantes.
- BRAÇO DO RIO
- 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- 20h - DJ RD
- 21h Banda Arerê
- 23h Banda Cerradus
- 01h Dan Rocha
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 20h - DJ RD
- 21h Chama Chuva
- 23h Ingrid Colares
- 01h Dig Black
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 20h - DJ RD
- 21h Swing Batiffun
- 23h Love Beat
- 01h Banda Agitus
- ITAÚNAS
- 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- 21h Fogumano
- 22/02/2020 SÁBADO
- 21h Luau do CasaNova
- 23/02/2020 DOMINGO
- 16h30 Bandinha da Barra
- 21h Kelly Muniz
- 24/ DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 21h Plano Alto
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 21h Eternizando o Samba
PRESIDENTE KENNEDY
*As atrações em itálico ainda não foram oficializadas junto à prefeitura. (Cantora Andrea Nery e Mazinho e banda).
- PRAIA DE MAROBÁ
- 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- 22h30 Banda Prestígio
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 17h Juma Gamel
- 22h30 Flávia Mendonça
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 15h Resenha do Samba
- 17h ArtSamba
- 22h30 Banda Agitaê
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 16h Banda Pizindim
- 20h Desfile de Blocos de Carnaval
- 22h30 Banda Tomaê
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 17h Resenha do Samba
- 21h Cantora Andrea Nery
- PRAIA DAS NEVES
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 13h Banda Axé Bahia
- 15h Banda Gandaia
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 13h Banda Axé Bahia
- 15h Banda Agitaê
- 24 FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 13h Wemerson Araújo
- 15h Talentos Elétrico
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 11h Mazinho e Banda
- 13h Banda Tomaê
- 15h Banda KS10
SÃO MATEUS
No carnaval de Guriri serão 90 atrações, incluindo cinco trios elétricos, blocos de rua, encontro de som automotivo, DJ´s, banho de espuma e mais. A festança terá início na quarta-feira (19) e chegará ao fim na terça-feira (25).
Entre as atrações estão Banda Casaca, Pele Morena, Izy Monteiro, Katrina, Glauco, Filipe Fantin, Sambolada, Ricardinho Bahia, Jorginho Celles, Léo Lima, Fernanda Pádua, Acsão, SambADM, Love Beat e bandas regionais. Destaque também para os blocos Folia Acessível, formado por pessoas com deficiência e dificuldade de locomoção; e o Mirim, formado por crianças.
Outras cidades do município de São Mateus contarão com programações de carnaval. Urussuquara, Barra Nova Sul, Barra Nova Norte, Campo Grande, Nativo e Rio Preto.
- PROGRAMAÇÃO COMPLETA GURIRI
- 19 DE FEVEREIRO (QUARTA-FEIRA)
- 21h - Banda Thock
- 22h30 - Banda ManoGhetto
- 20 DE FEVEREIRO (QUINTA-FEIRA)
- 21h - Banda O Giro
- 22h30 - Banda Cadillac de Luxo
- 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- 21h - Banda Long Dong
- 22h - Bloco Forró Raiz + Banda Luxo de Mulher
- 22h30 - Billy band
- 23h30 - Dj Cocão
- 0h - Patrulha do Samba
- 01h - Carreta
- 01h30 - Banda Black Out
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 12h - Charanga do Adelson - Praia
- 16h - Dig Black
- 17h30 - Banda Fuzarca
- 18h30 - Banda Esquina9 Rock Band
- Bloco CarnaRock
- 19h30 - Banda DPankada
- Bloco Folia Acessível
- 20h - Bloco da Música Eletrônica
- 21h - Pele Morena
- 21h - Bloco Saudades de Outrora
- 22h - DJ Chambinho
- 22h30 - Léo Lima
- 23h30 - DJ Paulinho Mattos
- 0h - Jarley & Banda
- 01h - DJ Elbert
- 01h30 - Izy Monteiro
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 12h - Charanga do Adelson - Praia
- 15h - Glauco
- 16h30 - Chocolate & Cia
- Bloco Botequim São Benedito
- 17h30 - Bloco Clubelândia - O Mundo Infantil das Crianças
- 18h - Banda Maderada do Arrocha
- 19h30 - Banda Cheiro de Forró Elétrico
- Bloco Folia Acessível
- 20h - Lira Mateense
- 20h30 - Bloco NosTravamos + Bandinha da Ilha + Bloco das Belas
- 21h - Katrina
- 21h - Bloco Saudades de Outrora
- 22h - DJ RD
- 22h30 - Filipe Fantin
- 23h30 - DJ Chambinho
- 0h - Banda Sambolada
- 01h - DJ Paulinho Mattos
- 01h30 - Ricardinho Bahia
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 12h - Charanga do Adelson - Praia
- 15h - Jorginho Celles
- 16h30 - Banda Agitus
- Bloco Infantil
- 18h - Originais do Forró Elétrico
- Bloco Folia Acessível
- 17h30 - Bloco Bola Preta
- 19h - Bloco do Pintinho
- 19h30 - Kelly Muniz
- 20h - Lira Mateense
- 20h30 - Bloco NosTravamos + Bandinha da Ilha + Bloco das Belas + Afrozumba
- 21h - Comichão
- 21h - Bloco Saudades de Outrora
- 22h - Carreta
- 22h30 - Karakaramba
- Bloco Urubuzada da Ilha
- 23h30 - DJ Paulinho Mattos
- 0h - LEO MAI
- 01h - DJ Chambinho
- 01h30 - Fernanda Pádua
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 12h - Charanga do Adelson - Praia
- 15h - Banda Oz Mannoz
- 16h30 - Love Beat
- 18h - Swing Battifun
- 19h - Bloco Bola Preta
- 19h30 - SanbaDM
- 21h - Ty Henry & Banda
- 20h30 - DJ RD
- 21h - Bloco Saudades de Outrora
- 22h - DJ Paulinho Mattos
- 22h30 - Banda Planeta Banana
- 23h30 - DJ Chambinho
- 0h - Banda casaca
- 01h - DJ Elbert
- 01h30 - Acsão no comando
- 02h - Tom Paiva
- 02h30 - Ygor Ferreira
- URUSSUQUARA
- 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- 21h - Pagode Audácia D+
- 23h - Ester Fraga
- 01h - Anderson Machado
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 21h - Magaly Rocha
- 23h - Procópio Cowboy
- 01h - Flávio Ghomes
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 15h - João Victor & Vinicius
- 17h - Aquecimento Global
- 21h - Rubiano Risso
- 23h - Rubens Neto
- 01h - Gilmara Araújo
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 15h - Star Bodico
- 17h - Cerrados
- 21h - Thalles & Marcos
- 23h - Banda DMaré
- 01h - Paulo Zuera
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 15h - Carreta
- 17h - Os Serranos
- 21h - Pedro & Willian
- 23h - Clesio Méir
- 01h - Banda DLuar
- BARRA NOVA SUL
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 21h - Billy Forrozão
- 0h - Edu Wagner
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 21h- Beto & Jotinha
- 0h - Batista Souza
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 21h - Emerson & Frank
- 0h - Leozinho Show
- BARRA NOVA NORTE
- 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- 22h - Pura Essência
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 22h - Jegue Elétrico
- 0h - Musical Chamego
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 21h - Jegue Elétrico
- 23h - Vall Tubarão
- 01h - Didiu & Cia
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 21h - Jegue Elétrico
- 23h - Reflexo do Forró
- 01h - João Paulo & Gabriel
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 22h - Jegue Elétrico
- 0h - Cedric Mathias
- CAMPO GRANDE
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 22h - Paredão Torado
- 0h - Edson Show
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 22h - Law Lima
- 0h - Rogerinho & Cia
- COMUNIDADE SÃO JOSÉ
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 23h - Odirley Menelli
- 01h - Pedrinho show
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 23h - Diego Rodrigues
- 01h - Ginga do Forro
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 23h - Banda Subversom
- 01h - Jadir & Seus Teclados
- CARNAVAL RIO PRETO
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 22h - Gildo Fontoura
- 0h- Arlindo Show
- 23/ DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 22h - Black Fox
- 0h - Alexandre Show
- 24 DE FEVEREIRO(SEGUNDA-FEIRA)
- 22h - Eternizando O Samba
- 0h - Val Santana
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 20h - Fabricio & Cia
- 22h - Garotos da Pisadinha
- 0h - João Paulo Show
LINHARES
- PONTAL DE IPIRANGA
- 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- 9h Praia Acessível
- 19h Marchinha Saudades de Outrora (2º Avenida)
- 20h30 Página 7 (Palco 1º Avenida)
- 22h30 - Quebra e Samba (Trio 1º Avenida )
- 00h30 - Léo Mai (Palco 1º Avenida)
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 9h Praia Acessível
- 10h30min - Larissa Sales (Trio 3º Avenida)
- 16h30min Banda Neon /Carro Pipa (Trio 1º Avenida)
- 17h Marchinha Saudades de Outrora (2º Avenida)
- 19h30min - Cuba Libre (Palco 1º Avenida)
- 22h30min - Kelly Muniz (Trio 1º Avenida)
- 0h - Glauco (Palco 1º Avenida)
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 9h Praia Acessível
- 10h30 - Aeróbica (Trio 3º Avenida)
- 16h Bloco Tô Dentro /Carro Pipa ( Trio 1º Avenida)
- 17h Marchinha Saudades de Outrora (2º Avenida)
- 19h30- Projeto X (Palco 1º Avenida)
- 22h30 - Fernanda Padua (Trio 1º Avenida)
- 0h Izy Monteiro (Palco 1º Avenida)
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 10h30 - Carol Gava (Trio 3º Avenida)
- 16h30 Rubens Neto/Carro Pipa ( Trio 1º Avenida)
- 17h Marchinha Saudades de Outrora (Trio 2º Avenida)
- 19h30 - Eric e Banda (Palco 1º Avenida)
- 22h30 - Palminha da Mão (Trio 1º Avenida)
- 00h Dany Machado (Cheiro da Cor) - (Palco 1º Avenida)
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 16h Chocolate e Cia/Carro pipa ( Trio 1º Avenida) 17h Marchinha Saudades de Outrora (2º Avenida)
- 18h30 - Katrina (Palco 1º Avenida)
- 20h30 - Juliano Couto (Trio 1º Avenida)
- 22h Banda Staff (Palco 1º Avenida)
- REGÊNCIA
- 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- 18h Cia. de aeróbica Igor Santana
- 21h Trio Fubica
- 0h Larissa Sales
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 8h Torneio de futevôlei
- 15h - Cia de aeróbica Igor Santana
- 17h Trio Fubica - (Matinê)
- 20h Magon Dharas
- 22h Trio Fubica
- 0h30min É Tchuko
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 15h - Cia de aeróbica Igor Santana
- 17h - Trio Fubica - (Matinê)
- 20h Arrocha o Nó
- 22h - Trio Fubica
- 0h30min SwingAê
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 15h - Cia. de aeróbica Igor Santana
- 17h - Trio Fubica - (Matinê)
- 20h Quebra e Samba
- 22h Trio Fubica
- 0h30min Dayane Rosa
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 16h Trio Fubica (Matinê)
- 19h - Cia. de aeróbica Igor Santana
- 21h Trio Fubica
- 00h Bahianizô
- POVOAÇÃO
- 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- 18h Caminhada de filhotes de tartarugas marinhas (Praia)
- 19h Bloco de Rua (Ruas da Vila)
- 21h Fanfarra
- 23h Carretinha (Ruas da Vila)
- 23h30 Cia. de dança Elias Vieira (Palco principal)
- 0h Swing Bom (Palco principal)
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 10h Carretinha (Praia)
- 16h Fanfarra (Ruas da Vila)
- 18h - Caminhada de filhotes de tartarugas marinhas (Praia)
- 18h - Cia. de dança Elias Vieira (Palco principal)
- 19h Bloco de Rua (Ruas da Vila)
- 20h Bloco das Chicotosas (Concentração na praça)
- 21h30min Banda Neon (Palco principal)
- 23h30min - Cia. de dança Elias Vieira (Palco principal)
- 00h30min Selakuatro (Palco principal)
- 23 DE FEVEREIRO DOMINGO
- 10h Carretinha (Praia)
- 16h Fanfarra (Ruas da Vila)
- 18h - Caminhada de filhotes de tartarugas marinhas (Praia)
- 18h Matinê com banda Circo Mágico (Palco principal)
- 19h Bloco de Rua (Ruas da Vila)
- 20h Bloco das Chicotosas (Concentração na praça)
- 21h Axé Raiz (Palco principal)
- 23h - Cia de dança Elias Vieira (Palco principal)
- 0h Andrea Nery axé back vocal da Araketu (Palco principal)
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 12h Carretinha (Praia)
- 18h - Caminhada de filhotes de tartarugas marinhas (Praia)
- 16h Fanfarra (Ruas da Vila)
- 19 h Bloco de Rua (Ruas da Vila)
- 21h Dig Black (Palco principal)
- 23h - Cia. de dança Elias Vieira (Palco principal)
- 00h Claudinho (Palco principal)
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 12h Carretinha (Praia)
- 17h - Cia. de dança Elias Vieira (Palco principal)
- 18h - Caminhada de filhotes de tartarugas marinhas (Praia)
- 18h Bloco das Chicotosas (Concentração na praça)
- 19h Fanfarra (Palco principal)
- 21h - Cia. de dança Elias Vieira (Palco principal)
- 22h Rocha o Nó (Palco principal)
ARACRUZ
- BARRA DO SAHY
- 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- 21h - LokoBamba
- 0h - Agitaê
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 15h - Sambolada
- 18h - Carlinhos Rocha
- 21h - Evandro e Raniery
- 0h - Filipe Fantin
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 15h - Afrozumba
- 18h - Ton Oliver
- 21h - EngeSamba
- 0h - Léo Mai
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 13h - Banda de Marchinha
- 15h - Long Dong
- 18h - Gabriela Ávila
- 21h - Léo Lima
- 0h - Izy Monteiro
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 15h - Diego Santana
- 18h - Fernanda Padua
- 21h - Michely Freire
- 0h - Rubens Netto e Banda
- SANTA CRUZ
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 18h Emerson Xumbrega
- 21h Rony e Ricy
- 0h Rubens Netto e Banda
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 15h Banda de Marchinha
- 18h DMaré
- 21h Flávio Ghomes
- 0h Dieggo Marques
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 18h Flavyan Bastos
- 21h É o Tchuko
- 0h Diego Santana
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 18h Essência
- 21h Henrique e Rhian
- 0h Capricho
- MAR AZUL
- 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- 23h - Mazinho e Michel
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 18h - Billy Band
- 21h - Amaradzaia
- 23h - Xuxu é Show
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 18h - 5ª Essência
- 21h - Marcos Roberto
- 23h - Trio Bom Capricho
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 18h - Filipinho e Banda
- 21h - Forró Millenium
- 23h - Trio Mar Azul
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 16h Banda de Marchinha
- 18h - Garotão do Forró
- 21h - Darlan e Deosdete
- 23h - Erick Cristo e Band
- MARCHINHAS DE CARNAVAL
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 15h Coqueiral
- 18h Putiri
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 14h Sauê
- 16h Santa Cruz
- 19h Vila do Riacho
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 10h Praia dos Padres
- 13h Barra do Sahy
- 18h Putiri
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 16h Mar Azul