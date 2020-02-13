Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agenda

Carnaval 2020: confira as atrações de norte a sul do Espírito Santo

Já são mais de 400 opções de diversão confirmadas, que se estendem até março. Escolha entre blocos, shows e outros eventos carnavalescos por todo o Estado e caia na folia

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 09:00

Redação de A Gazeta

 Regional da Nair vai invadir a Av. Beira-Mar, no Centro de Vitória, no domingo (23).  Crédito: Fábio Vicentini/ Arquivo AG
Maior festa popular do país, o carnaval já está movimentando as cidades do Espírito Santo. São centenas de atrações de Norte a Sul para quem quiser curtir a folia. Os blocos de rua são as atrações mais numerosas, mas há também muitos shows, incluindo de artistas nacionais, e festas temáticas. A folia acontece oficialmente entre sábado (22) e terça-feira (25), mas a programação ignora o calendário e segue até março em alguns municípios. Confira a agenda:

VITÓRIA

Vitória contará com diversas atrações gratuitas e pagas neste carnaval. De bloquinhos de rua a shows nacionais, a cidade promete agito para todos os gostos. Dentro das programações promovidas pela prefeitura da Capital, estão os shows da cantora Sandra de Sá e do grupo de pagode Art Popular, além de 14 atrações locais. Os shows gratuitos acontecem na Avenida Beira-Mar, em frente ao Armazém da Codesa, das 15h às 22h.
  • BLOCOS DE RUA

  • 19 DE FEVEREIRO (QUARTA-FEIRA)
  • Pela Donas do Centro
  • Bairro: Centro
  • Horário: 17h às 21h
  • Trajeto: Rua 7, Praça Ubaldo Ramalhete, Rua Coutinho Mascarenhas, Rua Coronel Azambuja, Rua Gama Rosa, avenida 13 de Maio e Praça Costa Pereira. 

  • 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA) 
  • Maluco Beleza
  • Bairro: Centro
  • Horário: 18h às 21h
  • Trajeto: Rua 7, Rua Professor Baltazar, Rua Gama Rosa e Praça Ubaldo Ramalhete 

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO) 
  • Bloco Simpatia
  • Bairro: Centro
  • Horário: 10h às 14h
  • Trajeto: Avenida Beira Mar, Rua Senador Atílio Vivacqua até a Praça Getúlio Vargas 

  • Bekoo das Pretas
  • Bairro: Centro
  • Horário: 15h às 19h
  • Trajeto: Avenida Beira Mar até a Praça Getúlio Vargas 

  • Regionalzinho da Nair
  • Bairro: Parque Moscoso
  • Horário: 15h às 19h
  • Trajeto: Dentro do Parque Moscoso 

  • Afro Kizomba
  • Bairro: Centro
  • Horário: 15h às 19h
  • Trajeto: Avenida República, Rua Caramurú, Rua Gama Rosa, Avenida 13 de Maio, Praça Costa Pereira, Graciano Neves. Finaliza no Bar da Zilda.
      
  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO) 
  • Regional da Nair
  • Bairro: Centro
  • Horário: 11h às 15h
  • Trajeto: Saída da Avenida Beira Mar até a Praça Getúlio Vargas 

  • Puta Bloco
  • Bairro: Centro
  • Horário: 15h às 19h
  • Trajeto: Cortejo da Avenida Beira-Mar até a Praça Getúlio Vargas 

  • Tô Baby
  • Bairro: Jardim Camburi
  • Horário: 15h às 19h
  • Trajeto: Rua Carlos Lindenberg, Avenida Alfredo Alcure, Avenida Isaac Lopes Rubim, com término do trajeto na Rua Arquiteto Décio Thevenard 

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA) 
  • Batuqdellas
  • Bairro: Centro
  • Horário: 15h às 19h
  • Trajeto: Cortejo da Avenida Beira-Mar até a Praça Getúlio Vargas 

  • Vai Que Gama
  • Bairro: Centro
  • Horário: 16h às 19h
  • Trajeto: Descida da Rua Gama Rosa 

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • Bloco das Piranhas
  • Bairro: Jabour
  • Horário: 15h às 19h
  • Trajeto: Rua Professor Odila Simões, Rua Professor Nilo Martins da Cunha, Rua Olimpio Rodrigues Passos, Rua Anita Geovanote, Rua Ciro Vieira da Cunha. O término será no campo do Jabour 

  • Galinha Preta
  • Bairro: Centro
  • Horário: 15h às 19h
  • Trajeto: Rua Filomeno Ribeiro (Bar do Paulão), Rua 7, avenida 13 de maio, Rua Graciano Neves. Encerramento na Rua Filomeno Ribeiro (Bar do Paulão)   

  • Amigos da Onça
  • Bairro: Centro
  • Horário: 15h às 19h
  • Trajeto: Bica da Capixaba, Rua Barão de Monjardim, Henrique Novaes e retorna à Bica da Capixaba   

  • 26 DE FEVEREIRO (QUARTA-FEIRA)
  • Breja-Me Mucho
  • Bairro: Praia do Canto
  • Horário: 15h às 18h30
  • Trajeto: Praça dos Desejos até a Curva da Jurema 

  • 29 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • Kustelão
  • Bairro: Jardim Camburi
  • Horário: 15h às 18h30
  • Trajeto: Avenida Norte Sul, do Kartódromo até a praia 

  • Esquerda Festiva
  • Bairro: Centro
  • Horário: 15h às 19h
  • Trajeto: Rua Coutinho Mascarenhas, Rua Professor Azambuja, Rua Gama Rosa. Encerramento na Praça Ubaldo Ramalhete 

  • Chicletinho
  • Bairro: Santo Antônio
  • Horário: 16h às 19h
  • Trajeto: Avenida Adelpho Poly Monjardim, saída da Praça Stella Coimbra até a quadra Vale do Sol . 

  • 1º DE MARÇO (DOMINGO) 
  • Prakabá
  • Bairro: Centro
  • Horário: 15h às 19h
  • Trajeto: Rua Maria Saraiva, Rua 7, Rua Coronel Monjardim, Rua Professor Baltazar, Rua Gama Rosa, Rua Professor Baltazar, Rua Sete de Setembro, chegando à escadaria da Piedade 

  • Te Pego Lá Fora
  • Bairro: Jardim Camburi
  • Horário: 15h às 19h
  • Trajeto: Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, trecho entre as ruas Carlos Delgado Guerra Pinto e Paschoal Dalmaestro 

  • MATINÊS DE CARNAVAL
  • 22 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • Atrações: Espetáculo "Respeitável público" e Claws Banda. 
  • Horário: 9h 
  • Endereço: Praça Dom João Batista (São Pedro)

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • Atrações: Espetáculo "Respeitável público" e Claws Banda.
  • Horário: 9h
  • Endereço: Parque Moscoso (Centro)

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA) 
  • Atração: Espetáculo "Academia dos Sonhos".
  • Horário: 9h
  • Endereço: Museu do Pescador (Ilha das Caieiras)

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • Atração: Espetáculo "Academia dos Sonhos".
  • Horário: 9h
  • Endereço: Praça Três de Maio (Goiabeiras)

  • SHOWS PAGOS

  • 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)

  • BAILE VOADOR
  • Atrações: Regional da Nair, Orquestra AMMOR, Forró Bemtivi, Dj Fabricio Bravim, Dj Charles Jr e Dj Lorelai
  • Endereço: Clube Álvares Cabral (Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, em Vitória).
  • Horário: 22h
  • Ingressos: R$ 25 (Lote Promocional); R$30 (1º Lote, meia entrada), R$60 (1º Lote, inteira)
  • Vendas: No site SuperTicket e nas Lojas Mavericks (Shopping Vitória, Shopping Vila Velha e Shopping Mestre Álvaro), La Vitta Saladeria (Jardim da Penha) e Kaffa Cafeteria (Jardim da Penha).

  • SHOWS GRATUITOS - PALCO DO CENTRO DE VITÓRIA

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 15h  DJ Samantha Brooks
  • 16h  Guardiões do Corso
  • 17h30  DJ Samantha Brooks
  • 18h  Projeto Feijoada
  • 19h30  DJ Samantha Brooks
  • 20h  Sandra de Sá

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 15h  DJ Fepas
  • 16h  Quinteto Preto
  • 17h30  DJ Fepas
  • 18h  Jefinho Faraó
  • 19h30  DJ Fepas
  • 20h  Malacaxeta

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 15h  DJ Zappie
  • 16h  Gabriela Brown
  • 17h30  DJ Zappie
  • 18h  Pele Morena
  • 19h30  DJ Zappie
  • 20h  Axé Raiz

  • 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (TERÇA-FEIRA)
  • 15h  DJ Fábio Carvalho
  • 16h  Tabacarana
  • 17h30  DJ Fábio Carvalho
  • 18h  Cadê Maria?
  • 19h30  DJ Fábio Carvalho
  • 20h  Art Popular

VILA VELHA 

  • BARRA DO JUCU (PRAÇA PEDRO VALADARES)

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 19h  Samba Soul

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 19h  Bloco do Casanova

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 19h  Barratuque

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 19h  Siri de Tamanco

  • RIVIERA DA BARRA (PRAÇA GETÚLIO VARGAS)

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 19h  Lelei do Cavaco

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • Siri de Tamanco

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 20h  Cultura Popular

  •  PONTA DA FRUTA (AVENIDA ESPÍRITO SANTO)

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 19h  Elem Nara

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 19h  Cultura Popular

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 19h   Renato Tavares

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 19h  Barratuque 

  • TERRA VERMELHA (AVENIDA BOA ESPERANÇA, RUA DA FEIRA)

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 19h  Marcelo Ribeiro

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 19h  Via Aérea

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 19h  Cheiro Moreno

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 19h  Grupo Responsa

  • COBILÂNDIA (PRAÇA SEBASTIÃO CIBIEN)

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 19h  Alisson do Banjo

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 19h  Renato Tavres

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 19h  Grupo Responsa 

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 19h  Marcelo Ribeiro

  • ILHAS DAS FLORES (PRAÇA CIDADANIA) 

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 19h  Amigos do Tambor

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 19h   Duduzinho
  • Coqueiral de Itaparica  Praça de Coqueiral

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 19h  Via Aérea

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 19h  Elem Nara

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 19h  Bloco Casanova

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 19h  Lelei do Cavaco

  • FANFARRA NA ORLA PRAIA DA COSTA (EM FRENTE AO ARCO)

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 15h  KR Banda Show

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 15h  Banda Fanfarra

  • 25 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 15h  KR Banda Show

  • ITAPARICA (PRAÇA DO CICLISTA)

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 15h  Guardiões do Corso

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 15h  KR Bbanda Show

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 15h  Banda Fanfarra

  • PRAIA DOS RECIFES

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 14h  Banda Fanfarra

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 14h  Guardiões do Corso

  • PONTA DA FRUTA (AVENIDA ESPÍRITO SANTO)

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 15h  KR Bbanda Show

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 15h  Guardiões do Corso

  • BLOCOS DE RUA

  • 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (SEXTA A TERÇA-FEIRA) 
  • Bloco "Unidos Da Terra"
  • Bairro: Praça Dos Desbravadores  Terra Vermelha
  • Horário: 17h

  • 22 E 24 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO E SEGUNDA-FEIRA) 
  • Bloco "Xixi Do Bode"
  • Bairro: Itapoã
  • Horário: 17h 

  •  22 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO) 
  • Bloco "Amantes Da Vila" 
  • Bairro: Praça Duque De Caxias  Centro De Vila Velha
  • Horário: 18h 

  • 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (SÁBADO A TERÇA) 
  • Bloco "Do Boi"
  • Bairro: Ilha Das Flores
  • Horário: 17h

  •  23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (DOMINGO A TERÇA FEIRA) 
  • Bloco "Independentes De Balneário"
  • Bairro: Balneário Ponta Da Fruta
  • Horário: 16h 

  • 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020 (DOMINGO E TERÇA-FEIRA) 
  • Bloco Carnavalesco Grande Cobilândia
  • Bairro: Rio Marinho/Cobilândia
  • Horário: 18h 

  • 24 DE FEVEREIRO DE 2020 (SEGUNDA-FEIRA)
  • Bloco "Infantil Canelinhas Da Praia"
  • Bairro: Itapoã
  • Horário: 9h

CARIACICA

  • BLOCOS DE RUA

  • 20 DE FEVEREIRO (QUINTA-FEIRA)
  • Piradinho (Santana)
  • Horário: 9h a 12h   
  • Local: Concentração na Alameda Élcio Alvares, próximo ao Heac (antigo Adauto Botelho). 

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • Bloco da Torre (Novo Brasil)
  • Horário: 16h a 20h   
  • Local: Concentração na avenida Boa Vista. 

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • Lambe Sal (Nova Brasília)  
  • Horário: 16h a 20h   
  • Local: Concentração na rua Vila Velha.

SERRA

  • 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
  • 19h  Adrenalina  Jacaraípe (atrações: 19h às 21h banda Estrela dos Artistas, 21h às 23h Dinho Neto)
  • 19h  Mocidade Serrana  José de Anchieta (atração: 19h às 21h Fãfarra - banda de marchinha de Carnaval)

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 11h  Carnaval 2020  Manguinhos (atrações: 12h às 14h Leo Vieira, 19h às 23h Leley do Cavaco; banho de mar à fantasia às 12h)
  • 14h  Camundongo  Jacaraípe (atrações: 14h às 16h bateria da Império de Fátima; 16h às 18h Fãfarra - banda de marchinha de Carnaval)
  • 18h  Ratazanas  Jacaraípe
  • 19h  Jegue Fulega  Bicanga (atração: 20h às 22h Leo Gomes)
  • 19h  Carretinha  Balneário de Carapebus (atração: 20h às 22h Cheiro Moreno)
  • 19h  Carapiranha  Carapebus (atrações: 19h às 21h bateria da Império de Fátima, 21h às 23h Lucas e Tiago)
  • 19h  Bloco de Serra Dourada  Serra Dourada III (atrações: 19h às 21h Fãfarra - banda de marchinha de Carnaval, 21h às 23h Grupo Raízes)
  • 19h  Carnaval 2020  Nova Almeida (atrações: 19h às 21h Dalzy Sales, 21h às 23h banda Aue)
  • 19h  Carnaval 2020  Jacaraípe (atrações: 19h às 21h banda Estrela dos Artistas, 21h às 23 Talavera)

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 14h - Carnaval 2020  Manguinhos (atrações: 14h às 16h Denize Pontes, 19h às 23h Viralizou)
  • 18h - Leva Nois  Nova Almeida
  • 18h  Matinê  Barcelona (atração: 18h às 20h banda Estrela dos Artistas)
  • 18h  Ratazanas  Jacaraípe
  • 19h  Pega no Badalo  Feu Rosa (atração: 21h às 23h Paulo Woops e Megabanda)
  • 19h  Jegue Fulega  Bicanga (atração: 20h às 22h Estevão Duarte)
  • 19h  Carretinha  Balneário de Carapebus (atração: 20h às 22h Motumbaxé)
  • 19h  Alegria  Barcelona
  • 19h  Carapiranha  Carapebus (atrações:  19h às 21h Fãfarra - banda de marchinha de Carnaval, 21h às 23h Axé Uai)
  • 19h  Acadêmicos de Continental  Cidade Continental (atrações: 19h às 21h Marcos Rauta; 21h às 23h Chopp Samba)
  • 19h  Bloco de Serra Dourada  Serra Dourada III (atração: 21h às 23h banda Caixadá)
  • 19h  Carnaval 2020  Nova Almeida (atrações: 19h às 21h Tarados em Samba, 21h às 23h Danny Machado)
  • 19h  Carnaval 2020  Jacaraípe (atrações: 19h às 21h DJ André Romanha, 21h às 23h Leo Lima)

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 14h - Carnaval 2020  Manguinhos (atrações: 14h às 16h Andreia Nery, 19h às 23h Sem Limites)
  • 14h  Camundongo  Jacaraípe (atrações: 14h às 18h bateria da Império de Fátima; 16h às 18h Fãfarra - banda de marchinha de Carnaval)
  • 18h  Matinê  Barcelona (atração: 18h às 20h Fãfarra - banda de marchinha de Carnaval)
  • 18h  Ratazanas  Jacaraípe
  • 19h  Jegue Fulega  Bicanga (atração: 20h às 22h Motumbaxé)
  • 19h  Carretinha  Balneário de Carapebus (atração: 20h às 22h Via Aérea)
  • 19h  Carapiranha  Carapebus (atrações: 19h às 21h banda Estrela dos Artistas, 21h às 23h Laila Orlandi)
  • 19h  Bloco de Serra Dourada  Serra Dourada III (atrações: 19h às 21h bateria da Império de Fátima, 21h às 23h grupo Responsa)
  • 19h  Carnaval 2020  Nova Almeida (atrações: 19h às 21h Adailton Silva, 21h às 23h Cadilac de Luxo)
  • 19h  Carnaval 2020  Jacaraípe (atrações: 19h às 21h DJ André Romanha, 21h às 23h Leo Vieira)

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 14h - Carnaval 2020  Manguinhos (atrações: 14h às 16h Fino Trato, 19h às 23h Mary Di)
  • 18h  Matinê  Barcelona (atração: 18h às 20h Fãfarra - banda de marchinha de Carnaval)
  • 18h  Ratazanas  Jacaraípe
  • 19h  Pega no Badalo  Feu Rosa (atração: 21h às 23h Tarados em Samba)
  • 19h  Jegue Fulega  Bicanga (atração: 20h às 22h Pele Morena)
  • 19h  Carretinha  Balneário de Carapebus (atração: 20h às 22h Danny Machado)
  • 19h  Alegria  Barcelona
  • 19h  Carapiranha  Carapebus (atrações: 19h às 21h Fãfarra - banda de marchinha de Carnaval, 21h às 23h Paulo Woops e Megabanda)
  • 19h  Bloco de Serra Dourada  Serra Dourada III (atração: 21h às 23h Emerson Xumbrega)
  • 19h  Carnaval 2020  Nova Almeida (atrações: 19h às 21h Som e Cia, 21h às 23h É Tchuko)

  • 7 DE MARÇO (SÁBADO)
  • 14  Carapina Fest  Carapina
  • EVENTO PAGO
  •  Bailinho do Spettus Edição Especial de Carnaval
  • Atrações: Carlinhos Rocha, Samba Jr, La Casa de Funk e DJ André Suela.
  • Horário: 20h (sábado, 15 de fevereiro)
  • Endereço: Arena Spettus (Rua João Germano de Mello, 1444, São Francisco).
  • Ingressos: R$ 25 (1º lote). 
  • Vendas: No site Sympla.
Anitta fará show no Cafe de La Musique, em Guarapari, na segunda-feira (24)   Crédito: Reprodução/ Instagram Antita

GUARAPARI

  • DESFILES DE ESCOLAS DE SAMBA E BLOCOS DE RUA
  • Endereço: Centro, na Avenida Joaquim da Silva Lima, de 21  a 25 de fevereiro 

  • 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
  • 18h - Abertura do carnaval, com Rei Momo, musa do carnaval e rainha  

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 18h - Bloco Vai na fé
  • 19h - Bloco das Misses 
  • 20h - Bloco Central
  • 21h - Amigos da Fonte
  • 22h - Bloco Olaria 2000
  • 23h - Bloco Rama 

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 20h - Associação Cultural, Social e Esportiva, Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos de JK
  • 22h30 - Associação Cultural, Social e Esportiva, Grêmio Recreativo Escola de Samba Guarapari Imperial
  • 0h30 - Sociedade Recreativa  Escola de Samba Juventude de Muquiçaba.

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 18h - Bloco Guaramirim
  • 20h - Bloco Central
  • 22h - Bloco Turma do Funil
  • 22h - Bloco Olaria 2000
  • 23h - Bloco Papadefus 

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 17h - Bloco Papinha
  • 19h - Bloco das Misses
  • 20h - Bloco Amigos da Fonte
  • 21h - Bloco Turma do Funil 
  • 22h - Bloco Rama 

  • OUTRAS ATRAÇÕES GRATUITAS

  • 22 A 25 DE FEVEREIRO
  • PRAIA DO MORRO
  • Atrações: Marchinhas e Blocos de Rua
  • Endereço: Fechamento da Beira Mar da Avenida Munir Adub a Praça da Paz.
  • Horário: 19h

  • MEAÍPE
  • Atrações: Blocos Amigos do Candinho
  • Endereço: Saída da Praça do Chico, em direção ao Restaurante Muvuca. 
  • Horário: 19h

  • SANTA MÔNICA
  • Atrações: Apresentações musicais e marchinhas 
  • Endereço: Rua antônio ferreira de Araújo (Próximo a Padaria Santa Mônica).
  • Horário: 19h

  • SHOWS PAGOS

  • 22 DE FEVEREIRO 
  • Sunset Carnival - Naturuts e  Samhara
  • Endereço: Cafe de La music (Manoel Duarte Souza Mattos, Meaípe, Guarapari)
  • Horário: 15h
  • Ingressos: R$ 80 (meia/solidária) R$ 160 (inteira). 
  • Venda: No site Eventbrite.

  • 23 DE FEVEREIRO 
  • Sunset Carnival - Ludmilla e Baskar 
  • Endereço: Cafe de La music (Manoel Duarte Souza Mattos, Meaípe, Guarapari)
  • Horário: 15h
  • Ingressos: R$ 80 (meia/solidária) R$ 160 (inteira). 
  • Venda: No site Eventbrite.

  • 24 DE FEVEREIRO
  • Sunset Carnival - Anitta e DJ Tartaruga
  • Endereço: Cafe de La music (Manoel Duarte Souza Mattos, Meaípe, Guarapari)
  • Horário: 15h
  • Ingressos: R$ 90 (meia/solidária) R$ 180 (inteira). 
  • Venda: No site Eventbrite.

  • 25 DE FEVEREIRO
  • Sunset Carnival -  Qhemical Dogz, Victor Lou e RDT
  • Endereço: Cafe de La music (Manoel Duarte Souza Mattos, Meaípe, Guarapari)Horário: 15h
  • Ingressos: R$ 80 (meia/solidária) R$ 160 (inteira). 
  • Venda: No site Eventbrite.

ANCHIETA

  • SEDE
  • 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
  • 08h  Bloco da Prevenção à Saúde  (Trajeto: Praça São Pedro x Mercado de Peixe
  • 17h  Baile dos Idosos (Centro dos Idosos)  
  • 19h  Bloco Makakada Kids (Praça São Pedro) 
  • 21h Show com Prateado Elétrico (Praia Central)
  • 23h30  Show com Cadillac de Luxo (Praia Central)

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 17h   Bloco Kepanagode é esse?!  Próximo a Clínica Veterinária Cia dos Bichos 
  • 19h  Bloco na Mão do Palhaço - Praia Central, próximo aos Correios 
  • 19h  Bloco Ai que Pagode  Próximo à Marinês Modas 
  • 20h  Matinê (Praça São Pedro)
  • 22h  Banda de Marchinha de Carnaval (Praça São Pedro)
  • 21h  Bloco Kulto Paraguai - Praia Central, próximo aos Correios 
  • 21h  Show com Orquestra Carnavalesca Choro S/A (Praia Central)
  • 23h30  Show com Banda 7 HITS (Praia Central)

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 16h  Bloco das Bichas  Bairro Canta Galo
  • 20h  Matinê  (Praça são Pedro)
  • 22h  Banda de Marchinha de Carnaval (Praça São Pedro)
  • 21h  Bloco do Jaraguá  - Saída: Casa da Cultura
  • 21h  Show com Emerson Xumbrega e Banda (Praia Central)
  • 23h30  Show com Banda Pele Morena (Praia Central)

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 17h   Bloco Kepanagode é esse?!  Próximo a Clínica Veterinária Cia dos Bichos
  • 19h  Bloco Ai que Pagode  Próximo a Marinês Modas.
  • 20h  Matinê  (Praça são Pedro)
  • 22h  Banda de Marchinha de Carnaval (Praça são Pedro)
  • 21h  Bloco Kulto Paraguai - Praia Central, próximo ao correio.
  • 21h  Show com Ligação Direta  (Praia Central)
  • 23h30  Show com Banda Sambolada (Praia Central)

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 20h Matinê  (Praça São Pedro)
  • 22h  Banda de Marchinha de Carnaval (Praça são Pedro)
  • 21h  Bloco do Jaraguá  - Saída: Casa da Cultura
  • 21h  Show  com Banda Tomaê (Praia Central)
  • 23h30  Show com Banda MC6 (Praia Central)

  • BALNEÁRIO DE IRIRI
  • 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
  • 19h   Bloco Sacarrolha   Saída: próximo a Pousada Acácias.
  • 21h  Show com 7 Hits (Palco)
  • 23h30  Show com Cristian Sullivan (Palco) 

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 13h  Banda de Marchinha Anarquista (Praia Namorados)
  • 14h  Banda de Marchinha Maestro Mauro (Praia Costa Azul)
  • 14h  Banda de Marchinha Paz e Amor (Praia Areia Preta)
  • 16h  Banda de Marchinha Folia de Amor (Praia Santa Helena)
  • 16h  Bateria Acadêmicos de Iriri  Próximo ao Restaurante Delícia Mineira/Quiosque do Itamar.
  • 16h  Grupo de Pagode Sambabom (Palco)
  • 17h  Bloco do Piru  Trajeto: Próximo aos Coqueiros Praia Hotel X Praça do Artesão. (Via avenida principal)
  • 18h  Bateria Bloco do Piru (Palco)
  • 19h  Bloco Quem é que Vai?!   Concentração: próximo a Igreja Católica.
  • 21h  Show com Silvio Filho (Palco)
  • 23h30  Show com New Place Band (Palco)

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 13h Banda de Marchinha AMA (Praia Namorados)
  • 14h  Banda de Marchinha Raízes do Carnaval (Praia Costa Azul)
  • 14h  Banda de Marchinha Maestro Mauro (Praia Areia Preta)
  • 16h  Bateria Acadêmicos de Iriri  Próximo ao Restaurante Delícia Mineira/Quiosque do Itamar.
  • 16h  Grupo de Pagode Sambleck (Palco)
  • 16h Bloco Saco Murcho  Concentração: próximo o Coqueiros Praia Hotel.
  • 17h  Bloco do Piru  Trajeto: Praça da Lagoa X Praça do Artesão. (Via praia da Areia Preta)
  • 18h  Bateria Bloco do Piru (Palco)
  • 19h   Bloco Sacarrolha  Concentração: próximo ao Hotel Espadarte.
  • 21h  Show com Banda Tomaê (Palco)
  • 23h30  Show com Marcus Rauta (Palco)

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 13h  Banda de Marchinha Atrito Musical (Praia Namorados)
  • 14h  Banda de Marchinha Anarquista (Praia Costa Azul)
  • 14h  Banda de Marchinha Folia de Amor (Praia Areia Preta)
  • 16h  Banda de Marchinha Atrito Musical (Praia Santa Helena)
  • 16h  Bateria Acadêmicos de Iriri  Próximo ao Restaurante Delícia Mineira/Quiosque do Itamar.
  • 16h  Grupo de Pagode Koisa Nossa (Palco)
  • 16h  Bloco da Aldeia de Iriri  Trajeto: Aldeia X Academia Iriri.
  • 17h  Bloco do Piru  Trajeto: Próximo ao Coqueiros Praia Hotel X Praça do Artesão. (Via avenida principal)
  • 18h  Bateria Bloco do Piru (Palco)
  • 19h  Bloco Quem é que Vai?!   Concentração: próximo a Igreja Católica.
  • 21h  Show com Emerson Xumbrega e Banda (Palco)
  • 23h30  Show com Banda Pele Morena (Palco)

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 13h  Banda de Marchinha Maestro Mauro (Praia Namorados)
  • 13h  Banda de Marchinha AMA (Praia Costa Azul)
  • 13h  Banda de Marchinha Anarquista (Praia Areia Preta)
  • 16h  Banda de Marchinha AMA (Praia Santa Helena)
  • 16h Bateria Acadêmicos de Iriri  Próximo ao Restaurante Delícia Mineira/Quiosque do Itamar.
  • 17h  Bloco do Piru  Trajeto: Praça da Lagoa X Praça do Artesão (Via praia da Areia Preta)
  • 18h  Bateria Bloco do Piru (Palco)
  • 21h  Show com New Place Band (Palco)
  • 23h30  Show com Banda Sambolada (Palco)

  • BALNEÁRIO DE UBU
  • 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
  • 22h  Show com Banda Gandaia (Palco principal)

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 13h  Banda de Marchinha Atrito Musical (Beira-Mar)
  • 15h Samba Du Burro  Concentração: próximo ao Bar D Mulata.
  • 18h  Grupo de pagode Sambleck (Palco principal)
  • 20h  Show com Léo Mai e Banda (Palco principal)
  • 22h30  Show com Banda Cadillac de Luxo (Palco principal)

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 13h  Banda de Marchinha Folia de Amor (Beira mar)
  • 18h  Grupo de Pagode Sambabom(Palco principal)
  • 20h  Show com Orquestra Carnavalesca Choro S/A(Palco principal)
  • 22h30  Show com Banda Cadillac de Luxo (Palco principal)

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 13h  Banda de Marchinha Maestro Mauro (Beira mar)
  • 15h  Bloco Uburro Elétrico  Concentração: próximo ao Bar D Mulata.
  • 18h  Grupo de Pagode Sassaricando (Palco principal)
  • 20h  Show com Rogerinho do Cavaco (Palco principal)
  • 22h30  Show com Banda Art Voz (Palco principal)

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 13h  Banda de Marchinha Raízes de Carnaval (Beira mar)
  • 20h  Show com Banda Hitmus (Palco principal)
  • 22h30  Show com Banda Tropical Brasil (Palco principal) 

  • BALNEÁRIO DE CASTELHANOS 
  • 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
  • 20h  Show com Banda Tomaê (Área de Eventos)
  • 22h30  Show com Banda Tropical Brasil (Área de Eventos)

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 13h  Banda de Marchinha AMA (Beira mar)
  • 17h  Bloco Afrodite  Saída: Em frente a Padaria Castelhanos
  • 20h  Show com Banda Prestígio (Área de Eventos)
  • 22h30  Show com Prateado Elétrico (Área de Eventos)

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 13h  Banda de Marchinha Atrito Musical (Beira mar)
  • 13h30  Bloco na Mão do Palhaço  Próximo ao Restaurante Batelão
  • 17h  Bloco Afrodite  Saída: Em frente a Padaria Castelhanos
  • 17h  Matinê  (Área de Eventos)
  • 20h  Show com Banda Art Voz (Área de Eventos)
  • 22h30  Show com Alex Campanha e Banda (Área de Eventos)

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 13h  Banda de Marchinha Paz e Amor (Beira mar)
  • 17h  Bloco Afrodite  Saída: Em frente a Padaria Castelhanos
  • 20h  Show com Banda Viva Som (Área de Eventos)
  • 22h30  Show com Banda Capricho (Área de Eventos)

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 13h  Banda de Marchinha Folia de Amor (Beira mar)
  • 17h  Bloco Afrodite  Saída: Em frente a Padaria Castelhanos
  • 20h  Show com Banda Neon (Área de Eventos)
  • 22h30  Show com Banda Santaréns  (Área de Eventos)

  •  PRAIA DO COQUEIRO
  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 13h  Banda de Marchinha Folia de Amor
  • 15h30  Show com Wender Dalto e Banda.

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 13h  Banda de Marchinha Paz e Amor
  • 15h30 Grupo de pagode Silvio Filho.

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 13h  Banda de Marchinha AMA
  • 15h30  Grupo de pagode Sambabom.

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 13h Banda de Marchinha Atrito Musical
  • 15h30   Grupo de Pagode Sambleck.

  • PRAIA DE INHAÚMA
  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 13h  Banda de Marchinha Raízes do Carnaval
  • 15h30  Grupo de Pagode Grupo Silvio.

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 13h  Show com Banda Tropical Brasil
  • 15h30 Show com Wender Dalto e Banda

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 13h  Show com Banda Tropical Brasil
  • 15h30  Grupo de Pagode Sambleck

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 13h  Banda de Marchinha Paz e Amor
  • 15h30 Grupo de Pagode Sambabom

PIÚMA

  • NA ORLA (ENTRE OS QUIOSQUES 36 E 37)

  • 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
  • 19h30 - Forró Só Pegada
  • 22h30 - Tupam Markes

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 20h - Banda Tomaê
  • 22h30 Fernanda Fontes

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 18h30 - DJ Beto Garcia
  • 20h - Banda esquenta Saia 
  • 22h - DJ beto garcia
  • 22h30 - Banda Santares

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 18h30 - DJ Beto Garcia
  • 20h - Motumbaxé Dance
  • 22h - DJ Beto Garcia
  • 22h30 - Gabriel Valim

  • CAMPINHO DE AREIA, NA ORLA (PRÓXIMO AO QUIOSQUE 1)

  • 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
  • 18h30 - DJ Vitinho
  • 20h - Leandro Berola
  • 22h - DJ Vitinho
  • 22h30 - Jack Fiaes

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 18h30 - DJ Vitinho
  • 20h - Motumbaxé Dance
  • 22h -  DJ Vitinho
  • 22h30 - Zé Felipe (nacional)

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 18h30 -  DJ Vitinho
  • 20h - Banda Astral
  • 22h -  DJ Vitinho
  • 22h30 - Banda MC6

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 18h30 -  DJ Vitinho
  • 20h - Eliana Sabino
  • 22h -  DJ Vitinho
  • 22h30 - Banda KS10

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 18h30 - DJ Vitinho
  • 20h - Banda Pizindim
  • 22h -  DJ Vitinho
  • 22h30 - Banda Agitaê

  • PRAÇA DONA CARMEM 

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 15h - Tio Papa Légua e Simone KID
  • 19h - Escola de Samba Rosas de Ouro
  • 21h - Duda Dance
  • 21h30 - Grupo Fá Maior

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 15h - Motumbaxé Dance
  • 19h - Escola de Samba Império de samba
  • 21h30 - Grupo Fá Maior

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 15h - Motumbaxé Dance
  • 17 - Bloco Infantil Clubelândia Baby Shark
  • 19h - Duda Dance
  • 20h - Miss Gay Festa da Diversidade com DJ Beto Garcia

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 15h - Tio Papa Légua e Simone KID
  • 17 - Grupo Fá Maior 
  • 20h - Edson Teixeira
  • 22h - Fabrycio Venturini

ITAPEMIRIM

  • 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)

  • ITAIPAVA
  • 16h  Felipe Fantin
  • 18h  Beto Kauê
  • 20h  Gandaia 
  • 21h  Santaréns 
  • 22h  Comichão
  • 23h30  Michele Freire

  • ITAOCA
  • 16h  Banda Beijo com Mel
  • 18h  Banda Garota Bronzeada
  • 20h  Woops 
  •  21h  Banda KS10 
  • 22h  Léo Lima
  • 23h30  Santaréns

  • GAMBOA
  • 11h  Willian Maia
  • 13h  Prestígio

  • VILA
  • 8h às 11h  Bloco da Melhor Idade (Centro de Convivência do Idoso)

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)

  • SEDE
  • 17h - Matinê e Marchinhas de Carnaval (concentração: Pça Domingos Martins)
  • 20h  Marchinhas e Bloco Camarote da Alice (pátio da capela Santo Antônio)
  • 22h  Grupo Garotos Tradição
  • 23h30  Alex Campanha

  • ITAIPAVA
  • 11h  SensaSamba (Praia)
  • 17h  Bloquinho Mamãe Posso ir? e Marchinhas de Carnaval
  • 18h  Musical Prateado
  • 22h  Barrozinho
  • 23h30  Banda KS10

  • ITAOCA
  • 11h  Samba & Cia (Praia)
  • 16h  Flay
  • 18h  Comichão
  • 20h  Flay 
  • 21h  Gandaia 
  • 22h  Badallados

  • GAMBOA
  • 11h  Willian Maia
  • 13h  Flesh Martins

  • VILA 
  • 17h  Bloquinho Mamãe Posso ir? e Marchinhas de Carnaval 
  • 17h - Bloco Matinê (Praça Domingos José Martins)
  • 20h - Camarote da Alice (Capela de Santo antônio)
  • 22h - Garotos Tradição (Palco da Praça)
  • 23h30 - Alex Campanha (Palco da Praça)

  •  23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)

  • SEDE
  • 20h  Marchinhas e Bloco Cadê Xoxó (concentração: Rua das Palmeiras)
  • 22h  Barrozinho
  • 23h30  Banda KS10

  • ITAIPAVA
  • 11h  SensaSamba (Praia)
  • 17h  Bloquinho Mamãe Posso ir? e Marchinhas de Carnaval 
  • 18h  Projeto Feijoada
  • 20h  Woops 
  • 22h  Alex Campanha
  • 23h30  Grupo Garotos Tradição

  • ITAOCA
  • 11h  FikAssim (Praia)
  • 18h  Fabrycio Venturini
  • 20h  Cadillac de Luxo 
  • 21h30 - Prestígio 
  • 22h  Rony e Ricy
  • 23h30  Banda Beijo com Mel

  • GAMBOA
  • 11h  Willian Maia
  • 13h  Wemerson Araújo

  • VILA
  • 17h  Bloquinho Mamãe Posso ir? e Marchinhas de Carnaval 
  • 20h - Bloco Cadê Xoxó (Rua das Palmeiras)
  • 22h  Barrozinho
  • 23h30  Banda KS10 

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA) 

  • SEDE
  • 19h  Marchinhas e Bloco das Piranhas (concentração: Rua das Palmeiras)
  • 20h  Musical Prateado 
  • 22h  Carlinhos Rocha 
  • 23h30  Banda Black Sette

  • ITAIPAVA
  • 11h  SensaSamba (Praia)
  • 16h  Prestígio
  • 17h  Bloquinho Mamãe Posso ir? e Marchinhas de Carnaval 
  • 18h  Alex Campanha
  • 20h  Os Carreteiros
  • 21h30  Nana Nunes 
  • 22h  Flay
  • 23h30 - Agitaê

  • ITAOCA
  • 11h  Samba & Cia (Praia)
  • 17h  Bloquinho Mamãe Posso ir? e Marchinhas de Carnaval
  • 16h  Projeto Feijoada
  • 18h  Michele Freire
  • 20h  Santaréns 
  • 22h  Grupo Garotos Tradição
  • 23h30  Glauco

  • GAMBOA
  • 11h  Willian Maia 

  • VILA
  • 19h- Bloco das Piranhas (Rua das Palmeiras)
  • 20h - Prateado
  • 22h - Carlinhos Rocha
  • 23h30 - Black Sette

  •  25 DE FEVEREIRO(TERÇA-FEIRA) 

  • SEDE
  • 17h - Matinê e Marchinhas (concentração: Rua das Palmeiras)
  • 19h  Bloco Mesa Redonda (concentração: pátio da Capela Santo Antônio) 
  • 21h  Marchinhas de Carnaval

  • ITAIPAVA
  • 11h -  Fá Maior (Praia)
  • 16h  Beto Kauê
  • 17h  Bloquinho Mamãe Posso ir? e Marchinhas de Carnaval
  • 18h  Projeto Feijoada
  • 20h  Gandaia 
  • 21h30  Grupo Garotos Tradição 
  • 22h  Cadillac de Luxo
  • 23h30  Felipe Fantin

  • ITAOCA
  • 11 h  FikAssim (Praia)
  • 16h  Comichão
  • 18h  Glauco
  • 20h  Os Carreteiros 
  • 21h30  Woops 
  • 22h  Banda KS10
  • 23h30  Alex Campanha

  • GAMBOA
  • 13h  Banda Garotos Tradição 

  • VILA
  • 17h  Bloquinho Mamãe Posso ir? e Marchinhas de Carnaval
  • 17h - Bloco matinê (Rua das Palmeiras)
  • 19h - Bloco Mesa Redonda (Capela de Santo Antônio)
  • 21h - Marcinhas de carnaval (Palco da praça). 

MARATAÍZES

  • BLOCOS DE RUA

  • 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)

  • 22h  Bloco Amantes do Lugar (Barra)
  • Concentração: Bar da Márcia (Rua do Campo de Futebol)
  • Trajeto: Bar da Márcia x Palco da Praça Mônica de Aguiar

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)

  • 16h  Bloco Caldeirão (Barra)
  • Concentração: De baixo da Ponte da Barra (Bloco parado)

  • 19h  Bloco do OI (Centro)
  • Concentração: 18h - Praça atrá da Cia do Peixe
  • Trajeto: Até o palco Dona Balbina

  • 19h30  Bloco Laje da Preta (Centro)
  • Concentração: 18h  Praça do Carone
  • Trajeto: Sorveteria Sal e Mel x Palco Dona Balbina

  • 22h  Bloco Calçada da Fama (Barra)
  • Concentração: 20h - Atrás do Quilão Econômico
  • Trajeto: Quilão x Palco da Praça Mônica de Aguiar

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)

  • 17h  Matinê Dona Balbina (Centro)
  • Concentração: Palco Dona Balbina (Bloco parado)

  • 19h12  Bloco Peroá das 12 (Centro)
  • Concentração: Em frente ao Praia Hotel (Bloco parado)

  • 21h  Bloco dos Cagados (Centro)
  • Concentração: 20h - Ao lado da Cristiane Modas
  • Trajeto: Cristiane Modas x Palco Dona Balbina x Sorveteria Sal e Mel

  • 22h  Bloco VVV (Barra)
  • Concentração: 21h - Tio Miquinho
  • Trajeto: Tio Miquinho x Palco da Praça Mônica de Aguiar

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 17h  Bloco Pecado é Não Brincar (Lagoa Dantas)
  • Concentração: 18h  Quadra de Esportes
  • Trajeto: Quadra de Esportes x Pracinha de Lagoa Dantas

  • 17h  Matinê Dona Balbina (Centro)
  • Concentração: Palco Dona Balbina (Bloco parado)

  • 18h  Bloco Vaca Atolada (Lagoa Funda) 
  • Concentração:  16h - Em frente ao Bar do Jorge
  • Trajeto: Ruas de Lagoa Funda

  • 19h  Bloco Boi Olá (Centro)
  • Concentração: 18h - Ao lado do Supermercado Navios
  • Trajeto: Supermercado Navios x Bloco Dona Balbina

  • 19h  Bloco Unidos de Santa Tereza (Bairro Santa Tereza)
  • Concentração: 16h  Próximo a Escola Nagib Meleip
  • Trajeto: Escola Nagib Meleip x Palco Dona Balbina

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)

  • 18h  Bloco Bote Fé (Centro)
  • Concentração: 17h - Praça da Igreja Matriz
  • Trajeto: Câmara Municipal x Rodoviária

  • 18h  Bloco das Piranhas (Barra)
  • Concentração: 16h  Em frente a Matel
  • Trajeto: Matel x Palco da Praça Mônica de Aguiar

  • 19h  Bloco Laje da Preta (Centro)
  • Concentração: Em frente ao Palco Dona Balbina (Bloco parado)

  • CENTRO  PALCO DONA BALBINA

  • 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
  • 21h  Bloco Ammor
  • 23h  Fernanda Pádua

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 19h  Maestro Mauro
  • 21h  Samba ADM
  • 23h  Ismail

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO) 
  • 21h  Malicia do Samba
  • 23h  Taiana França

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
    21h  Malicia do Samba
  • 23h  Banda MC6

  • 25 DE FEVEREIRO  (TERÇA-FEIRA) 
  • 21h  Banda Ammor
  • 23h  Glauco

  • 28 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA) 
  • 21h  Projeto Feijoada
  • 23h  Xande de Pilares

  • 29 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 21h  Flesh Martins
  • 23h  Izy Monteiro

  • BARRA  PALCO NA PRAÇA MÔNICA DE AGUIAR

  • 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA) 
  • 21h  Banda MC6
  • 23h  Beto Kauê

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO) 
  • 21h  Tupan Markes
  • 23h  Débora Salgado

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
    21h  Blacksete
  • 23h  Musical Prateado

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA) 
  • 21h  Garota Bronzeada
  • 23h  Abadart

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA) 
  • 21h  Banda Prestígio
  • 23h  Banda Auge

  • CIDADE NOVA  PALCO EM FRENTE AO BAR PATO D'ÁGUA

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO) 
  • 11h  Simplicidade do Samba
  • 13h  Malicia do Samba
  • 15h - Sensasamba

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO) 
  • 11h  Ferrabrás
  • 13h  Eliana Sabino
  • 15h - Sensasamba

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA) 
  • 11h  Ferrabrás
  • 13h  Samba e Cia
  • 15h  Denise Pontes

  • 25 DE FEVEREIRO  (TERÇA-FEIRA) 
  • 11h  Samba e Cia
  • 13h  Berola
  • 15h  Simplicidade do Samba

  • LAGOA DO SIRI  PALCO EM FRENTE AO RESTAURANTE GATÕES

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO) 
  • 11h  Celsinho
  • 13h  Cadilac de Luxo
  • 15h - Agitaê

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO) 
  • 11h  Showcant
  • 13h  Fabrycio Venturini
  • 15h  Banda Neon

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA) 
  • 11h  Showcant
  • 13h  Emerson Chumbrega
  • 15h  Juninho Rocha

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA) 
  • 11h  Banda Ks10
  • 13h  Banda Pele Morena
  • 15h  Agitaê

  • 29 DE FEVEREIRO (SÁBADO) 
  • 11h  Nana Nunes
  • 13h  Alex Campanha
  • 15h  Tomaê

  • 1° DE MARÇO (DOMINGO) 
  • 11h  Banda Astral
  • 13h  Danny Moraes
  • 15h  Fabrycio Venturini

  • LAGOA DANTAS  PALCO PRÓXIMO A IGREJA CATÓLICA

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO) 
  • 19h  Marajah
  • 21h  Kevellin Alves

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO) 
  • 19h  Flesh Martins
  • 21h  Kê Swing Bom

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA) 
  • 21h  Garotos Talentos }

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA) 
  • 19h  Nana Nunes
  • 21h  Gabriel e Edvandro

  • BOA VISTA DO SUL

  • 21 DE FEVEREIRO (SEXTA)
  • À confirmar  Thiago Makie 

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO) 
  • 11h  Ginga Forrozear
  • 13h  Barrozinho
  • 15h  David Babim (Marobá)

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO) 
  • 11h  Garota Bronzeada
  • 13h  Cadilac de Luxo

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA) 
  • 11h  David Babim
  • 13h  Tupan Markes

  • 25 DE FEVEREIRO  (TERÇA-FEIRA) 
  • 11h  Gandaia
  • 13h  Liandro do Forró
  • 15h  Ferrabras (Marobá)
Gabriel Gava fará show no sábado (22), na praça da Folia, em Conceição da Barra. Crédito: Reprodução/ Instagram Gabriel Gava

CONCEIÇÃO DA BARRA

A programação do Carnaval em Conceição da Barra contará com eventos na Sede, Braço do Rio e Itaúnas. Entre os destaques de estão Lambassaia, Gabriel Gava e Guig Ghetto. As bandas irão se apresentar nos trios elétricos no Circuito Farol Folia, Circuito Praia Folia e no Circuito Barra Folia.
O trio elétrico irá fazer o Circuito Barra Folia passando pela Av. Dr. Mario Velo Silvares, já no Circuito Praia Folia, o trio elétrico irá puxar os foliões às 11:30h, passando pela orla, iniciando pela Guaxindiba e finalizando no Trevo (próximo ao Supermercado Casagrande). Pela noite, o Circuito Farol Folia puxará o trio elétrico até o tradicional Farol da Barra.
No Centro, as tradicionais bandas de marchinhas trarão o tom da animação. Também haverá lambaeróbica e zumba, para os amantes dos exercícios físicos dançantes.
  • BRAÇO DO RIO

  • 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
  • 20h - DJ RD
  • 21h  Banda Arerê
  • 23h  Banda Cerradus
  • 01h  Dan Rocha

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 20h - DJ RD
  • 21h  Chama Chuva
  • 23h  Ingrid Colares
  • 01h  Dig Black

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 20h - DJ RD
  • 21h  Swing Batiffun
  • 23h  Love Beat
  • 01h  Banda Agitus

  • ITAÚNAS

  • 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
  • 21h  Fogumano

  • 22/02/2020  SÁBADO
  • 21h  Luau do CasaNova

  • 23/02/2020  DOMINGO
  • 16h30  Bandinha da Barra
  • 21h  Kelly Muniz

  • 24/ DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 21h  Plano Alto

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 21h  Eternizando o Samba

PRESIDENTE KENNEDY

*As atrações em itálico ainda não foram oficializadas junto à prefeitura. (Cantora Andrea Nery e Mazinho e banda). 
  • PRAIA DE MAROBÁ 

  • 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
  • 22h30  Banda Prestígio 

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 17h  Juma Gamel
  • 22h30  Flávia Mendonça 

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 15h  Resenha do Samba
  • 17h  ArtSamba
  • 22h30  Banda Agitaê 

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 16h  Banda Pizindim
  • 20h  Desfile de Blocos de Carnaval
  • 22h30  Banda Tomaê 

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 17h  Resenha do Samba
  • 21h  Cantora Andrea Nery 

  • PRAIA DAS NEVES 

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 13h  Banda Axé Bahia
  • 15h  Banda Gandaia 

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 13h  Banda Axé Bahia
  • 15h  Banda Agitaê 

  • 24 FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 13h  Wemerson Araújo
  • 15h  Talentos Elétrico 

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA) 
  • 11h  Mazinho e Banda
  • 13h  Banda Tomaê
  • 15h  Banda KS10
A Banda Casaca tem sua presença confirmada no Balneário de Guriri, São Mateus.  Crédito: Divulgação

SÃO MATEUS

No carnaval de Guriri  serão 90 atrações, incluindo cinco trios elétricos, blocos de rua, encontro de som automotivo, DJ´s, banho de espuma e mais. A festança terá início na quarta-feira (19) e chegará ao fim na terça-feira (25). 
Entre as atrações estão Banda Casaca, Pele Morena, Izy Monteiro, Katrina, Glauco, Filipe Fantin, Sambolada, Ricardinho Bahia, Jorginho Celles, Léo Lima, Fernanda Pádua, Acsão, SambADM, Love Beat e bandas regionais. Destaque também para os blocos Folia Acessível, formado por pessoas com deficiência e dificuldade de locomoção; e o Mirim, formado por crianças.
Outras cidades do município de São Mateus contarão com programações de carnaval. Urussuquara, Barra Nova Sul, Barra Nova Norte, Campo Grande, Nativo e Rio Preto.
  • PROGRAMAÇÃO COMPLETA GURIRI

  • 19 DE FEVEREIRO (QUARTA-FEIRA)
  • 21h - Banda Thock
  • 22h30 - Banda ManoGhetto

  • 20 DE FEVEREIRO (QUINTA-FEIRA)
  • 21h - Banda O Giro
  • 22h30 - Banda Cadillac de Luxo 

  • 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
  • 21h - Banda Long Dong
  • 22h - Bloco Forró Raiz + Banda Luxo de Mulher
  • 22h30 - Billy band 
  • 23h30 - Dj Cocão
  • 0h - Patrulha do Samba
  • 01h - Carreta
  • 01h30 - Banda Black Out

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 12h - Charanga do Adelson - Praia
  • 16h - Dig Black
  • 17h30 - Banda Fuzarca
  • 18h30 - Banda Esquina9 Rock Band
  •               Bloco CarnaRock
  • 19h30 - Banda DPankada
  •               Bloco Folia Acessível
  • 20h - Bloco da Música Eletrônica
  • 21h -  Pele Morena
  • 21h - Bloco Saudades de Outrora
  • 22h - DJ Chambinho
  • 22h30 - Léo Lima
  • 23h30 - DJ Paulinho Mattos
  • 0h - Jarley & Banda 
  • 01h - DJ Elbert
  • 01h30 - Izy Monteiro 

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 12h - Charanga do Adelson - Praia
  • 15h - Glauco
  • 16h30 - Chocolate & Cia
  •                Bloco Botequim São Benedito
  • 17h30 - Bloco Clubelândia - O Mundo Infantil das Crianças
  • 18h - Banda Maderada do Arrocha
  • 19h30 - Banda Cheiro de Forró Elétrico 
  •               Bloco Folia Acessível
  • 20h - Lira Mateense
  • 20h30 - Bloco NosTravamos + Bandinha da Ilha + Bloco das Belas
  • 21h - Katrina 
  • 21h - Bloco Saudades de Outrora
  • 22h - DJ RD
  • 22h30 - Filipe Fantin
  • 23h30 - DJ Chambinho
  • 0h - Banda Sambolada
  • 01h - DJ Paulinho Mattos
  • 01h30 - Ricardinho Bahia 

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 12h - Charanga do Adelson - Praia
  • 15h -  Jorginho Celles
  • 16h30 - Banda Agitus
  •                Bloco Infantil
  • 18h -  Originais do Forró Elétrico
  •                Bloco Folia Acessível
  • 17h30 - Bloco Bola Preta
  • 19h - Bloco do Pintinho
  • 19h30 - Kelly Muniz
  • 20h - Lira Mateense
  • 20h30 - Bloco NosTravamos + Bandinha da Ilha + Bloco das Belas + Afrozumba
  • 21h - Comichão
  • 21h - Bloco Saudades de Outrora
  • 22h - Carreta
  • 22h30 - Karakaramba
  •               Bloco Urubuzada da Ilha
  • 23h30 - DJ Paulinho Mattos
  • 0h - LEO MAI
  • 01h - DJ Chambinho
  • 01h30 - Fernanda Pádua 

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 12h - Charanga do Adelson - Praia
  • 15h - Banda Oz Mannoz
  • 16h30 - Love Beat
  • 18h - Swing Battifun
  • 19h - Bloco Bola Preta
  • 19h30 - SanbaDM
  • 21h - Ty Henry & Banda
  • 20h30 - DJ RD
  • 21h - Bloco Saudades de Outrora
  • 22h - DJ Paulinho Mattos
  • 22h30 - Banda Planeta Banana
  • 23h30 - DJ Chambinho
  • 0h - Banda casaca
  • 01h - DJ Elbert
  • 01h30 - Acsão no comando
  • 02h - Tom Paiva
  • 02h30 - Ygor Ferreira

  • URUSSUQUARA

  • 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
  • 21h - Pagode Audácia D+
  • 23h - Ester Fraga
  • 01h - Anderson Machado

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 21h - Magaly Rocha
  • 23h - Procópio Cowboy
  • 01h - Flávio Ghomes

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 15h - João Victor & Vinicius
  • 17h - Aquecimento Global
  • 21h - Rubiano Risso
  • 23h - Rubens Neto
  • 01h - Gilmara Araújo

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 15h - Star Bodico
  • 17h - Cerrados
  • 21h - Thalles & Marcos
  • 23h - Banda DMaré
  • 01h - Paulo Zuera

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 15h - Carreta
  • 17h - Os Serranos
  • 21h - Pedro & Willian
  • 23h - Clesio Méir
  • 01h - Banda DLuar

  • BARRA NOVA SUL 

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 21h - Billy Forrozão
  • 0h - Edu Wagner

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 21h- Beto & Jotinha
  • 0h - Batista Souza

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 21h - Emerson & Frank
  • 0h - Leozinho Show

  • BARRA NOVA NORTE 

  • 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
  • 22h - Pura Essência

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 22h - Jegue Elétrico
  • 0h - Musical Chamego

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 21h - Jegue Elétrico
  • 23h - Vall Tubarão
  • 01h - Didiu & Cia

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 21h - Jegue Elétrico
  • 23h - Reflexo do Forró
  • 01h - João Paulo & Gabriel

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 22h - Jegue Elétrico
  • 0h - Cedric Mathias

  • CAMPO GRANDE

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 22h - Paredão Torado
  • 0h - Edson Show

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 22h - Law Lima
  • 0h - Rogerinho & Cia

  • COMUNIDADE SÃO JOSÉ

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 23h - Odirley Menelli
  • 01h - Pedrinho show

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 23h - Diego Rodrigues
  • 01h - Ginga do Forro

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 23h - Banda Subversom
  • 01h - Jadir & Seus Teclados

  • CARNAVAL RIO PRETO 

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 22h - Gildo Fontoura
  • 0h- Arlindo Show

  • 23/ DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 22h - Black Fox
  • 0h - Alexandre Show

  • 24 DE FEVEREIRO(SEGUNDA-FEIRA)
  • 22h - Eternizando O Samba
  • 0h - Val Santana

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 20h - Fabricio & Cia
  • 22h - Garotos da Pisadinha
  • 0h - João Paulo Show
Fernanda Padua é uma das artistas que estará presente no carnaval de Pontal de Ipiranga, no domingo (23). Crédito: Prefeitura de Linhares/ Divulgação

LINHARES

  • PONTAL DE IPIRANGA
  • 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
  • 9h  Praia Acessível
  • 19h  Marchinha Saudades de Outrora  (2º Avenida)
  • 20h30  Página 7   (Palco 1º Avenida)
  • 22h30 - Quebra e Samba (Trio 1º Avenida )
  •  00h30 - Léo Mai (Palco 1º Avenida)

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 9h  Praia Acessível
  • 10h30min - Larissa Sales  (Trio 3º Avenida)
  • 16h30min  Banda Neon /Carro Pipa (Trio 1º Avenida)
  • 17h   Marchinha Saudades de Outrora  (2º Avenida)
  • 19h30min -  Cuba Libre (Palco 1º Avenida)
  •  22h30min -  Kelly Muniz (Trio 1º Avenida)
  • 0h -  Glauco (Palco 1º Avenida)          

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 9h  Praia Acessível
  • 10h30 - Aeróbica  (Trio 3º Avenida)
  • 16h  Bloco Tô Dentro  /Carro Pipa ( Trio 1º Avenida)
  • 17h   Marchinha Saudades de Outrora  (2º Avenida)
  • 19h30- Projeto X  (Palco 1º Avenida)
  •  22h30 - Fernanda Padua  (Trio 1º Avenida)
  • 0h  Izy Monteiro   (Palco 1º Avenida)       

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 10h30 -  Carol Gava (Trio 3º Avenida)
  • 16h30  Rubens Neto/Carro Pipa  ( Trio 1º Avenida)
  • 17h    Marchinha Saudades de Outrora  (Trio 2º Avenida)
  • 19h30 - Eric e Banda  (Palco 1º Avenida)
  •  22h30 -   Palminha da Mão  (Trio 1º Avenida)
  • 00h  Dany Machado (Cheiro da Cor) - (Palco 1º Avenida)      

  •  25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 16h    Chocolate e Cia/Carro pipa ( Trio 1º Avenida) 17h    Marchinha Saudades de Outrora (2º Avenida)
  • 18h30 - Katrina (Palco 1º Avenida)
  • 20h30 - Juliano Couto  (Trio 1º Avenida)
  • 22h   Banda Staff (Palco 1º Avenida)

  • REGÊNCIA 
  • 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
  • 18h  Cia. de aeróbica Igor Santana
  • 21h  Trio Fubica
  • 0h  Larissa Sales

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 8h  Torneio de futevôlei
  • 15h - Cia de aeróbica Igor Santana
  • 17h  Trio Fubica - (Matinê)
  • 20h  Magon Dharas
  • 22h  Trio Fubica
  • 0h30min  É Tchuko

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 15h - Cia de aeróbica Igor Santana
  • 17h - Trio Fubica - (Matinê)
  • 20h  Arrocha o Nó
  • 22h - Trio Fubica
  • 0h30min  SwingAê

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 15h - Cia. de aeróbica Igor Santana
  • 17h - Trio Fubica - (Matinê)
  • 20h  Quebra e Samba
  • 22h  Trio Fubica
  • 0h30min  Dayane Rosa

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 16h  Trio Fubica (Matinê)
  • 19h - Cia. de aeróbica Igor Santana
  • 21h  Trio Fubica
  • 00h  Bahianizô

  • POVOAÇÃO
  • 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
  • 18h  Caminhada de filhotes de tartarugas marinhas (Praia)
  • 19h  Bloco de Rua (Ruas da Vila)
  • 21h  Fanfarra
  • 23h  Carretinha (Ruas da Vila)
  • 23h30  Cia. de dança Elias Vieira (Palco principal)
  • 0h  Swing Bom (Palco principal)

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 10h  Carretinha (Praia)
  • 16h  Fanfarra (Ruas da Vila)
  • 18h - Caminhada de filhotes de tartarugas marinhas (Praia)
  • 18h - Cia. de dança Elias Vieira (Palco principal)
  • 19h  Bloco de Rua (Ruas da Vila)
  • 20h  Bloco das Chicotosas (Concentração na praça)
  • 21h30min  Banda Neon (Palco principal)
  • 23h30min - Cia. de dança Elias Vieira (Palco principal)
  • 00h30min  Selakuatro (Palco principal)

  • 23 DE FEVEREIRO DOMINGO
  • 10h  Carretinha (Praia)
  • 16h  Fanfarra (Ruas da Vila)
  • 18h - Caminhada de filhotes de tartarugas marinhas (Praia)
  • 18h  Matinê com banda Circo Mágico (Palco principal)
  • 19h  Bloco de Rua (Ruas da Vila)
  • 20h  Bloco das Chicotosas (Concentração na praça)
  • 21h  Axé Raiz (Palco principal)
  • 23h - Cia de dança Elias Vieira (Palco principal)
  • 0h  Andrea Nery  axé back vocal da Araketu (Palco principal)

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 12h  Carretinha (Praia)
  • 18h - Caminhada de filhotes de tartarugas marinhas (Praia)
  • 16h  Fanfarra (Ruas da Vila)
  • 19 h  Bloco de Rua (Ruas da Vila)
  • 21h  Dig Black (Palco principal)
  • 23h - Cia. de dança Elias Vieira (Palco principal)
  • 00h  Claudinho (Palco principal)

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 12h  Carretinha (Praia)
  • 17h - Cia. de dança Elias Vieira (Palco principal)
  • 18h - Caminhada de filhotes de tartarugas marinhas (Praia)
  • 18h  Bloco das Chicotosas (Concentração na praça)
  • 19h  Fanfarra (Palco principal)
  • 21h - Cia. de dança Elias Vieira (Palco principal)
  • 22h  Rocha o Nó (Palco principal)

ARACRUZ

  • BARRA DO SAHY 

  • 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
  • 21h - LokoBamba
  • 0h - Agitaê

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 15h - Sambolada
  • 18h - Carlinhos Rocha
  • 21h - Evandro e Raniery
  • 0h - Filipe Fantin

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 15h - Afrozumba
  • 18h - Ton Oliver
  • 21h - EngeSamba
  • 0h - Léo Mai

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 13h - Banda de Marchinha
  • 15h - Long Dong
  • 18h - Gabriela Ávila
  • 21h - Léo Lima
  • 0h - Izy Monteiro

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 15h - Diego Santana
  • 18h - Fernanda Padua
  • 21h - Michely Freire
  • 0h - Rubens Netto e Banda

  • SANTA CRUZ

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 18h  Emerson Xumbrega
  • 21h  Rony e Ricy
  • 0h  Rubens Netto e Banda  

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 15h  Banda de Marchinha
  • 18h  DMaré
  • 21h  Flávio Ghomes
  • 0h  Dieggo Marques

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 18h  Flavyan Bastos
  • 21h  É o Tchuko
  • 0h  Diego Santana

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 18h  Essência
  • 21h  Henrique e Rhian
  • 0h  Capricho

  • MAR AZUL

  • 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
  • 23h - Mazinho e Michel

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 18h - Billy Band
  • 21h - Amaradzaia
  • 23h - Xuxu é Show

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 18h - 5ª Essência
  • 21h - Marcos Roberto
  • 23h - Trio Bom Capricho

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 18h - Filipinho e Banda
  • 21h - Forró Millenium
  • 23h - Trio Mar Azul

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 16h  Banda de Marchinha
  • 18h - Garotão do Forró
  • 21h - Darlan e Deosdete
  • 23h - Erick Cristo e Band

  • MARCHINHAS DE CARNAVAL

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 15h  Coqueiral
  • 18h  Putiri

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 14h  Sauê
  • 16h  Santa Cruz
  • 19h  Vila do Riacho

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 10h  Praia dos Padres
  • 13h  Barra do Sahy
  • 18h  Putiri

  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 16h  Mar Azul

Este vídeo pode te interessar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados