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Moda da folia

Saia de LED, cílios que piscam: veja vídeo com os hits do carnaval 2020

O Divirta-se deu um giro por lojas de fantasias e mostra o que está bombando entre os foliões para curtir os blocos de rua que vão animar o Espírito Santo de Norte a Sul

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 12:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2020 às 12:10
Saia com luzes de LED chega às lojas em várias cores Crédito: Pedro Permuy
 As saias custam R$ 39,90 em armarinho de Vitória Crédito: Pedro Permuy
Limites? Não temos! O que está tendo para este carnaval é fantasia praticamente repleta de LED para brilhar muito nos bloquinhos Espírito Santo afora. Depois do hit que foram os cílios que piscam, agora chegam às lojas versões de saias, chapéus e arcos que são verdadeiras lanternas animadas para cair na folia.
Na Central de Aviamentos, em Vitória, esses têm sido os grandes campeões de venda. "O pessoal busca algo mais fácil de usar, mais simples, e às vezes um acessório desse supre o que é necessário. Também são itens fáceis de combinar com roupas do dia a dia e têm preços bem acessíveis, a partir de R$ 6", diz Luiz Antônio Bernardes, proprietário da loja.
No mesmo empreendimento, as saias de LED são vendidas por R$ 39,99; óculos que acende e pisca por R$ 39,99; chapéu que pisca por R$ 27,30 e cílios de led por R$ 12,99.
Arquinhos continuam fortes em tendência para o Carnaval 2020 Crédito: Pedro Permuy
 Adereços de cabeça dão um up em qualquer visual Crédito: Pedro Permuy
Além dos adereços que são novidade no mercado, as tradicionais plumas seguem firmes nos arcos e em arranjos de cabelo que são comercializados a partir de R$ 10 no Armarinho Sete, no Centro de Vitória. Lá, muitos foliões acabam optando, também, por comprar itens para customizar presilhas, arcos feitos à mão e camisetas que estão na fila para serem recicladas para o carnaval.

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"Estão saindo muito as cabeças de R$ 40, R$ 50 e R$ 60, que são mais cheias e bem decoradas. Mas a partir de R$ 10 já temos opções de tiaras e arcos enfeitados. Os itens para você mesmo decorar algum acessório começam com R$ 0,50 o metro de fitas especiais para esta época do ano", diz Antônio Carlos Uneda, proprietário do armarinho.
Cílios de LED combinados a outros acessórios são tendência neste carnaval Crédito: Pedro Permuy
Body é peça mais buscada por mulheres para curtir bloquinhos de rua Crédito: Pedro Permuy
O Divirta-se deu um giro por lojas da Capital e mostra, em vídeo, o que está bombando entre os foliões para curtir os blocos de rua que vão animar o Espírito Santo de Norte a Sul.

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