Chateaubriand se declara após curtir Carnaval de Vitória: 'Apaixonei'

Bruno Chateaubriand, grande nome entre as rodas da sociedade carioca, é figurinha fácil entre os dias de festa do Carnaval do Rio de Janeiro. Lá, já trabalha desde 2008 em diferentes frentes de atuação. Neste ano, ele e o marido, Diogo Bocca, curtiram pela primeira vez o Carnaval de Vitória - e ao que tudo indica o casal pode acabar voltando ao Espírito Santo.
É que depois de passar a sexta (14) e sábado (15) no Camarote Zig Zag, a convite da Rede Gazeta, ele fez uma declaração ao carnaval capixaba em seus perfis na web e deixou claro que está encantado com a festa daqui. No Carnaval de Vitória ele participou do desfile da MUG no Grupo Especial.
"Esse ano conheci o Carnaval de Vitória e me apaixonei pelo carnaval de lá. Confesso que me arrepiei com MUG. Hoje (quarta-feira, dia 19) será a apuração deles e estarei na torcida por um resultado justo", escreveu.