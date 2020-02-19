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Primeira vez no carnaval capixaba

Chateaubriand se declara após curtir Carnaval de Vitória: 'Apaixonei'

Bruno Chateaubriand e o marido, Diogo Bocca, curtiram o Carnaval de Vitória no Camarote Zig Zag, a convite da Rede Gazeta, e participaram do desfile da MUG

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 09:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2020 às 09:13
Bruno Chateaubriand e o marido, Diogo Bocca, no desfile da MUG no Carnaval de Vitória 2020 Crédito: Reprodução/Instagram @brunochateaubriand
Bruno Chateaubriand, grande nome entre as rodas da sociedade carioca, é figurinha fácil entre os dias de festa do Carnaval do Rio de Janeiro. Lá, já trabalha desde 2008 em diferentes frentes de atuação. Neste ano, ele e o marido, Diogo Bocca, curtiram pela primeira vez o Carnaval de Vitória - e ao que tudo indica o casal pode acabar voltando ao Espírito Santo. 
É que depois de passar a sexta (14) e sábado (15) no Camarote Zig Zag, a convite da Rede Gazeta, ele fez uma declaração ao carnaval capixaba em seus perfis na web e deixou claro que está encantado com a festa daqui. No Carnaval de Vitória ele participou do desfile da MUG no Grupo Especial. 
"Esse ano conheci o Carnaval de Vitória e me apaixonei pelo carnaval de lá. Confesso que me arrepiei com MUG. Hoje (quarta-feira, dia 19) será a apuração deles e estarei na torcida por um resultado justo", escreveu. 
Ver essa foto no Instagram

Amo o desfile das escolas de samba. Com prefeitura ou sem Prefeirura faremos o nosso desfile aqui no Rio de Janeiro. Sabe pq ? Pq AMAMOS nossas escolas de samba. Desde 2008 trabalho no carnaval carioca. Fui jurado oficial da Liesa nos 7 primeiros anos e desde 2015 faço parte do Estandarte de Ouro do @jornaloglobo . Amo muito, muito. Viro quatro noites repletas de amor e paixão. Repletas de respeito por cada bailado, por cada representação artística, por cada voz que ecoa no nosso sambódromo. No entanto, volta e meia, passeio por carnavais do Brasil. Já declarei meu amor por Parintis ( amo @boigarantido e me apaixonei pela tribo Perreché). Esse ano conheci o Carnaval de Vitória e me apaixonei pelo carnaval de lá. Confesso que me arrepiei com a @mugmemorias @arcmug. Hj será a apuração deles e estarei na torcida por um resultado justo. Amor, nos divertimos lá em Vitória, né ?! ?? @diogo_bocca

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