Chateaubriand se declara após curtir Carnaval de Vitória: 'Apaixonei'

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Amo o desfile das escolas de samba. Com prefeitura ou sem Prefeirura faremos o nosso desfile aqui no Rio de Janeiro. Sabe pq ? Pq AMAMOS nossas escolas de samba. Desde 2008 trabalho no carnaval carioca. Fui jurado oficial da Liesa nos 7 primeiros anos e desde 2015 faço parte do Estandarte de Ouro do @jornaloglobo . Amo muito, muito. Viro quatro noites repletas de amor e paixão. Repletas de respeito por cada bailado, por cada representação artística, por cada voz que ecoa no nosso sambódromo. No entanto, volta e meia, passeio por carnavais do Brasil. Já declarei meu amor por Parintis ( amo @boigarantido e me apaixonei pela tribo Perreché). Esse ano conheci o Carnaval de Vitória e me apaixonei pelo carnaval de lá. Confesso que me arrepiei com a @mugmemorias @arcmug. Hj será a apuração deles e estarei na torcida por um resultado justo. Amor, nos divertimos lá em Vitória, né ?! ?? @diogo_bocca