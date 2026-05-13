Corrida Vale terá trajeto por dentro da área industrial da empresa e inscrições gratuitas

O Circuito Corrida Vale 2026 chega a Vitória no dia 14 de junho com uma edição especial: a prova será realizada dentro da Unidade Tubarão, em celebração aos 60 anos da área industrial, um dos marcos da história da Vale no Espírito Santo. As inscrições são gratuitas. Serão disponibilizadas 4 mil vagas, em dois lotes, nos dias 14 e 15 de maio, a partir das 12h.
A corrida será realizada pela Norte Marketing Esportivo e patrocinada pela Vale por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. A etapa capixaba contará com percursos de 5 km e 10 km, além de circuito infantil de 1 km, voltado para famílias e crianças entre 4 e 13 anos, e categoria para pessoas com deficiência (PCDs). A largada está prevista para o período da manhã, em ambiente seguro e especialmente preparado para receber os atletas dentro da Unidade Tubarão. O trajeto dos participantes passa por áreas próximas à linha férrea, com visualização de locomotivas e equipamentos de grande porte.
“Celebrar os 60 anos da Unidade Tubarão com uma corrida dentro da área operacional é uma forma de unir passado, presente e futuro em um mesmo movimento. O esporte é uma poderosa ferramenta de conexão, de incentivo a hábitos saudáveis e de aproximação com a sociedade. Nosso objetivo vai além da linha de chegada: buscamos promover saúde e bem-estar, movimentar o corpo e fortalecer os laços”, afirma Flávia Dutra, gerente de Benefícios e Bem-Estar da Vale.
Todos os participantes inscritos receberão kit do atleta, com camiseta oficial, sacola e medalha pós-prova. O evento também contará com pontos de hidratação ao longo do percurso, além de um estande, com áreas de recuperação e quick massage.
Além das provas, a edição comemorativa em Vitória terá um espaço de interação para toda a família, com atividades lúdicas e ações de educação voltadas ao esporte e à mineração sustentável, reforçando a trajetória da Unidade Tubarão e sua relação com o desenvolvimento do Espírito Santo ao longo de seis décadas.
O Circuito Corrida Vale 2026 passa por seis cidades brasileiras e terá início em Canaã dos Carajás (PA). Após Vitória, o evento segue para São Luís (MA), Parauapebas (PA), Nova Lima (MG) e será encerrado no Rio de Janeiro (RJ), todas com patrocínio da Vale via Lei Federal de Incentivo ao Esporte.