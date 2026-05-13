Corrida Vale terá trajeto por dentro da área industrial da empresa e inscrições gratuitas

A corrida será realizada pela Norte Marketing Esportivo e patrocinada pela Vale por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. A etapa capixaba contará com percursos de 5 km e 10 km, além de circuito infantil de 1 km, voltado para famílias e crianças entre 4 e 13 anos, e categoria para pessoas com deficiência (PCDs). A largada está prevista para o período da manhã, em ambiente seguro e especialmente preparado para receber os atletas dentro da Unidade Tubarão. O trajeto dos participantes passa por áreas próximas à linha férrea, com visualização de locomotivas e equipamentos de grande porte.



