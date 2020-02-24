Seios à mostra e tapa-mamilos invadem blocos de rua em Vitória

Sílvia Fernanda desfilou como porta-estandarte apenas com gliiter nos seios Crédito: Fernando Madeira

Continuando uma tendência que ganhou força nos últimos dois carnavais, a mulherada de todas as idades que está indo às ruas no Carnaval de Vitória virou adepta do estilo "peito aberto": seja usando o adereço tapa-mamilos ou com os seios de fora, apenas com muita purpurina, pinturas ou tecidos transparentes.

Para elas, o tapa-mamilo permite mais liberdade para as mulheres e ganhou o coração de muitas por ser fácil de usar e proporcionar um look estiloso.

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A porta-estandarte da banda BatuQdellas, Sílvia Fernanda, de 64 anos, comentou que, para ela, um dos fatores que a incentivaram a sair com os seios à mostra foi a chance de ter a sensação de liberdade. E também o fato de as mulheres poderem ditar as regras dos próprios corpos.

Para Silvia Fernanda, carnaval é tempo de sair em defesa da liberdade Crédito: Fernando Madeira

"A liberdade da mulher não tem idade. Sou defensora do empoderamento. A mulher tem que poder se divertir, sem deixar de ser aquilo que ela é", afirmou.

Foliona aproveitou bloco em Vitória com os seios cobertos apenas por glitter Crédito: Fernando Madeira

Tapa-mamilos de todos os estilos invadiram as ruas de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A atriz, influenciadora digital e humorista capixaba Letticia Muniz também usou o acessório para curtir o carnaval de Salvador. Ela saiu com um body com recortes, com dois corações cobrindo os mamilos. Na legenda da foto, ela pontuou: "#CorpãoDeCarnaval".

Ver essa foto no Instagram #CorpãoDeCarnaval Uma publicação compartilhada por Letticia (@letticia.munniz) em 23 de Fev, 2020 às 10:21 PST