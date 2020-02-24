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Carnaval

Seios à mostra e tapa-mamilos invadem blocos de rua em Vitória

Acessório é utilizado por folionas para representar a liberdade feminina e a cada ano se populariza mais, entre as fantasias de carnaval

Publicado em 24 de Fevereiro de 2020 às 20:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2020 às 20:53
Sílvia Fernanda desfilou como porta-estandarte apenas com gliiter nos seios Crédito: Fernando Madeira
Continuando uma tendência que ganhou força nos últimos dois carnavais, a mulherada de todas as idades que está indo às ruas no Carnaval de Vitória virou adepta do estilo "peito aberto": seja usando o adereço tapa-mamilos ou com os seios de fora, apenas com muita purpurina, pinturas ou tecidos transparentes.
Para elas, o tapa-mamilo permite mais liberdade para as mulheres e ganhou o coração de muitas por ser fácil de usar e proporcionar um look estiloso.

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"Tapa-seio" é a tendência do carnaval de rua de 2020

A porta-estandarte da banda BatuQdellas, Sílvia Fernanda, de 64 anos, comentou que, para ela, um dos fatores que a incentivaram a sair com os seios à mostra  foi a chance de ter a sensação de liberdade.  E também o fato de as mulheres poderem ditar as regras dos próprios corpos.
Para Silvia Fernanda, carnaval é tempo de sair em defesa da liberdade  Crédito: Fernando Madeira
"A liberdade da mulher não tem idade. Sou defensora do empoderamento. A mulher tem que poder se divertir, sem deixar de ser aquilo que ela é", afirmou.
Foliona aproveitou bloco em Vitória com os seios cobertos apenas por glitter Crédito: Fernando Madeira
Tapa-mamilos de todos os estilos invadiram as ruas de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A atriz, influenciadora digital e humorista capixaba Letticia Muniz também usou o acessório para curtir o carnaval de Salvador. Ela saiu com um body com recortes, com dois corações cobrindo os mamilos. Na legenda da foto, ela pontuou: "#CorpãoDeCarnaval".
Ver essa foto no Instagram

#CorpãoDeCarnaval

Uma publicação compartilhada por Letticia (@letticia.munniz) em

O adereço também é chamado de tapa-peito, tapa-teta, tapa-seio, nipple tassels e nipple pasties, e tem conquistado artistas como Anitta, Paola Oliveira e Cleo Pires, além de ditar moda até em festas luxuosas.

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