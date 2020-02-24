Seios à mostra e tapa-mamilos invadem blocos de rua em Vitória

Continuando uma tendência que ganhou força nos últimos dois carnavais, a mulherada de todas as idades que está indo às ruas no Carnaval de Vitória virou adepta do estilo "peito aberto": seja usando o adereço tapa-mamilos ou com os seios de fora, apenas com muita purpurina, pinturas ou tecidos transparentes.
Para elas, o tapa-mamilo permite mais liberdade para as mulheres e ganhou o coração de muitas por ser fácil de usar e proporcionar um look estiloso.
A porta-estandarte da banda BatuQdellas, Sílvia Fernanda, de 64 anos, comentou que, para ela, um dos fatores que a incentivaram a sair com os seios à mostra foi a chance de ter a sensação de liberdade. E também o fato de as mulheres poderem ditar as regras dos próprios corpos.
"A liberdade da mulher não tem idade. Sou defensora do empoderamento. A mulher tem que poder se divertir, sem deixar de ser aquilo que ela é", afirmou.
A atriz, influenciadora digital e humorista capixaba Letticia Muniz também usou o acessório para curtir o carnaval de Salvador. Ela saiu com um body com recortes, com dois corações cobrindo os mamilos. Na legenda da foto, ela pontuou: "#CorpãoDeCarnaval".
O adereço também é chamado de tapa-peito, tapa-teta, tapa-seio, nipple tassels e nipple pasties, e tem conquistado artistas como Anitta, Paola Oliveira e Cleo Pires, além de ditar moda até em festas luxuosas.