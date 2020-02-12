'Tapa-seio' é a tendência do carnaval de rua de 2020

Anitta Crédito: Reprodução/ Instagram

Cada Carnaval tem a sua moda. E a deste ano tem tudo para ser o uso do 'tapa-teta'. Ele também é chamado de 'tapa-mamilo", "tapa-peito", nipple pasties, nipple tassels. São vários os nomes para o acessório que já é tendência e conquistou famosas como Anitta, Paola Oliveira e Cleo Pires. O adorno, com várias possibilidades de estilos, cobre apenas o mamilo e garante um visual à vontade.

Isabela Santonini Crédito: Reprodução/ Instagram

A cantora Anitta foi a primeira a usar a peça. No ano passado, em Salvador, enquanto gravava o clipe de "Bola, Rebola" ela apareceu com o "tapa-seio", para cobrir e libertar os mamilos. A peça integrava o look usado por ela. Desde então várias pessoas passaram a aderir e neste ano, na folia, será o auge. E não é à toa, já que a peça é visto como uma forma de libertação e autonomia do corpo feminino.

Cleo Crédito: Reprodução