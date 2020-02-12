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Moda

'Tapa-seio' é a tendência do carnaval de rua de 2020

O acessório já conquistou artistas como Anitta e Cleo Pires, além de ditar moda entre as folionas

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 16:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 16:49
Anitta Crédito: Reprodução/ Instagram
Cada Carnaval tem a sua moda. E a deste ano tem tudo para ser o uso do 'tapa-teta'. Ele também é chamado de 'tapa-mamilo", "tapa-peito", nipple pasties, nipple tassels. São vários os nomes para o acessório que já é tendência e conquistou famosas como Anitta, Paola Oliveira e Cleo Pires. O adorno, com várias possibilidades de estilos, cobre apenas o mamilo e garante um visual à vontade.
Isabela Santonini Crédito: Reprodução/ Instagram
A cantora Anitta foi a primeira a usar a peça. No ano passado, em Salvador, enquanto gravava o clipe de "Bola, Rebola" ela apareceu com o "tapa-seio", para cobrir e libertar os mamilos. A peça integrava o look usado por ela. Desde então várias pessoas passaram a aderir e neste ano, na folia, será o auge. E não é à toa, já que a peça é visto como uma forma de libertação e autonomia do corpo feminino.
Cleo Crédito: Reprodução
Para quem quer aderir, mas não sabe como, seguem algumas dicas preciosas: na hora de colar os seios tem que estar bem limpo. Uma dica é limpar o local com um algodão embebido em álcool; Cole os adesivos dupla-face na borda dos tapa-tetas. Quanto mais na borda, melhor; Não coloque adesivos no centro do tapa-teta, para não colar o mamilo.

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