Points do samba na Grande Vitória garantem carnaval o ano inteiro

A Casa 7, no Centro de Vitória Crédito: Ciro Trigo

Dizem que em Salvador, na Bahia, o carnaval termina em abril para começar em julho. Mas a Grande Vitória não fica para trás! O clima fica no ar o ano inteiro, graças a vários estabelecimentos que abrem suas portas ao samba. Há desde casas exclusivamente dedicadas ao gênero a outras que reservam um dia da semana para o batuque brasileiríssimo.

Com o sugestivo nome de Casa de Bamba, o famoso bar e restaurante no Centro de Vitória, por exemplo, recebe toda quarta-feira o projeto Samba de Raiz. Proprietário do charmoso casarão histórico da Gama Rosa, Saulo Santos destaca que a ideia sempre foi promover os artistas capixabas e que, de uns anos para cá, a programação ficou ainda mais forte. "Temos um público cativo, que já até virou amigo. E os frequentadores são de todas as idades, desde universitários até senhores e senhoras", conta.

A Casa de Bamba, no Centro de Vitória Crédito: Casa de Bamba/Arquivo pessoal

No mesmo bairro, um caçula se juntou há pouco ao circuito do samba. É a Casa7, espaço com mais de 1.200 metros quadrados, divididos em seis ambientes, e que traz no nome aquela que é um dos dos endereços mais boêmios da Capital, a Rua Sete. Como o local segue a cultura colaborativo, a programação é sempre construída em conjunto com a comunidade.

"A casa completou um mês de aberta, mas a aceitação tem sido muito boa. A proposta e a estrutura são novas em Vitória, então as pessoas pedem por coisas diferenciadas. Na medida do possível temos atendido às sugestões", explica Diego Lemos, sócio-proprietário da casa, que nesta terça-feira (25) recebe o bloco Regional da Nair.

Por lá não há só programação de shows e eventos noturnos. A Casa7 também tem a proposta de promover ações para incluir a comunidade do entorno em atividades culturais. "Abrimos com o intuito de ser também um espaço de sociabilidade, ou seja, tem a proposta de oferecer cursos, ações e oficinas gratuitas para as pessoas do entorno (Piedade, Moscoso e Fonte Grande). Logo depois do carnaval vamos ativar esses projetos", adianta Lemos.

A Casa7, no Centro de Vitória Crédito: Ciro Trigo

Além de valorizar os artistas locais, as casas da Grande Vitória também abrigam shows de nome de destaque no cenário nacional do samba e do pagode. No dia 8 de março, por exemplo, dois nomes de peso aportam em Vila Velha. O tradicional grupo Fundo de Quintal, com mais de 40 anos de estrada, é a atração do Botequim do Celim, enquanto o Defume's Bar e Botequim traz show com Chrigor, ex-integrante do Exaltasamba.

Além do samba e do pagode, o chorinho também marca presença nos bares capixabas. Em Jardim da Penha, na Capital, um dos points do gênero requintado, que tem Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré e Pixinguinha entre seus maiores expoentes, é o Pimenta Carioca. Localizado na Rua do Canal, como é conhecida a Av. Saturnino Rangel Mauro, onde ficava o Bar do João, o local manteve a tradicional roda de choro das sextas-feiras, que lota com apreciadores da boa música e da comida de boteco.

OS POINTS

O Divirta-se selecionou 17 locais que são mais conhecidos na Região Metropolitana por promover noites de samba, pagode e chorinho o ano todo. Fique de olho na nossa agenda de eventos para saber o que eles estão aprontando: