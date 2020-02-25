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Points do samba na Grande Vitória garantem carnaval o ano inteiro

De bares exclusivamente dedicadas ao gênero a casas noturnas que reservam um dia da semana para o batuque brasileiríssimo, o Divirta-se lista 17 endereços que não deixam o samba morrer. Dois deles trazem shows de Fundo de Quintal e Chrigor em março

Publicado em 25 de Fevereiro de 2020 às 06:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2020 às 06:00
A Casa 7, no Centro de Vitória Crédito: Ciro Trigo
Dizem que em Salvador, na Bahia, o carnaval termina em abril para começar em julho. Mas a Grande Vitória não fica para trás! O clima fica no ar o ano inteiro, graças a vários estabelecimentos que abrem suas portas ao samba. Há desde casas exclusivamente dedicadas ao gênero a outras que reservam um dia da semana para o batuque brasileiríssimo. 
Com o sugestivo nome de Casa de Bamba, o famoso bar e restaurante no Centro de Vitória, por exemplo, recebe toda quarta-feira o projeto Samba de Raiz. Proprietário do charmoso casarão histórico da Gama Rosa, Saulo Santos destaca que a ideia sempre foi promover os artistas capixabas e que, de uns anos para cá, a programação ficou ainda mais forte. "Temos um público cativo, que já até virou amigo. E os frequentadores são de todas as idades, desde universitários até senhores e senhoras", conta.
A Casa de Bamba, no Centro de Vitória Crédito: Casa de Bamba/Arquivo pessoal
No mesmo bairro, um caçula se juntou há pouco ao circuito do samba. É a Casa7, espaço com mais de 1.200 metros quadrados, divididos em seis ambientes, e que traz no nome aquela que é um dos dos endereços mais boêmios da Capital, a Rua Sete. Como o local segue a cultura colaborativo, a programação é sempre construída em conjunto com a comunidade. 
"A casa completou um mês de aberta, mas a aceitação tem sido muito boa. A proposta e a estrutura são novas em Vitória, então as pessoas pedem por coisas diferenciadas. Na medida do possível temos atendido às sugestões", explica Diego Lemos, sócio-proprietário da casa, que nesta terça-feira (25) recebe o bloco Regional da Nair. 
Por lá não há só programação de shows e eventos noturnos. A Casa7 também tem a proposta de promover ações para incluir a comunidade do entorno em atividades culturais. "Abrimos com o intuito de ser também um espaço de sociabilidade, ou seja, tem a proposta de oferecer cursos, ações e oficinas gratuitas para as pessoas do entorno (Piedade, Moscoso e Fonte Grande). Logo depois do carnaval vamos ativar esses projetos", adianta Lemos. 
A Casa7, no Centro de Vitória Crédito: Ciro Trigo
Além de valorizar os artistas locais, as casas da Grande Vitória também abrigam shows de nome de destaque no cenário nacional do samba e do pagode. No dia 8 de março, por exemplo, dois nomes de peso aportam em Vila Velha. O tradicional grupo Fundo de Quintal, com mais de 40 anos de estrada, é a atração do Botequim do Celim, enquanto o Defume's Bar e Botequim traz show com Chrigor, ex-integrante do Exaltasamba.
Além do samba e do pagode, o chorinho também marca presença nos bares capixabas. Em Jardim da Penha, na Capital, um dos points do gênero requintado, que tem Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré e Pixinguinha entre seus maiores expoentes, é o Pimenta Carioca. Localizado na Rua do Canal, como é conhecida a Av. Saturnino Rangel Mauro, onde ficava o Bar do João, o local manteve a tradicional roda de choro das sextas-feiras, que lota com apreciadores da boa música e da comida de boteco. 

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OS POINTS

O Divirta-se selecionou 17 locais que são mais conhecidos na Região Metropolitana por promover noites de samba, pagode e chorinho o ano todo. Fique de olho na nossa agenda de eventos para saber o que eles estão aprontando:
  • Casa de Bamba
  • Endereço: R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória
  • Funcionamento: de terça a sexta, das 11h às 14h e das 18h à 1h; aos sábados, das 19h à 1h; aos domingos, das 12h às 20h
  • Informações: (27) 3026-7868

  • Casa7
  • Endereço: R. Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória
  • Funcionamento: de acordo com programação de festas da casa
  • Informações: pelas redes sociais do estabelecimento

  • Bar da Zilda
  • Endereço: R. Maria Saraíva, 30, Centro, Vitória
  • Funcionamento: de quarta a domingo, das 19h à 1h
  • Informações: (27) 99926-8790

  • Gordinho Jucutuquara
  • Endereço: R. José Cassiano dos Santos, 87, Fradinhos, Vitória 
  • Funcionamento: às quintas e sextas, das 17h à 1h; aos sábados e domingos, das 17h à 0h
  • Informações: (27) 98150-4031

  • Gordinho Praia do Canto
  • Endereço: R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória 
  • Funcionamento: de quinta a domingo
  • Informações: (27) 99756-9672

  • Gordinho Praia da Costa
  • Endereço: R. Maria da Penha Queiroz, 16, Praia da Costa, Vila Velha
  • Funcionamento: às terças e quartas, das 17h à 0h; às quintas, das 17h à 1h; às sextas e sábados, das 17h à 0h
  • Informações: (27) 98150-4031

  • Container Spetto Bar
  • Endereço: Av. Paulo Pereira Gomes, 250, Morada de Laranjeiras, Serra
  • Funcionamento: de terça a sábado, das 18h à 0h30
  • Informações:  (27) 99933-6334

  • Defume's Bar e Botequim
  • Endereço: Rua Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha
  • Funcionamento: de quarta a sábado, das 18 à 1h; aos domingos, das 12h às 21h
  • Informações: (27) 99889-1199

  • Clube de Pesca
  • Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza, 89, Mário Cypreste, Vitória 
  • Funcionamento: às segundas-feiras, a partir das 18h
  • Informações: pelas redes sociais do estabelecimento

  • Botequim do Celim
  • Endereço: Rua Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha
  • Funcionamento: de quarta a sábado, das 19h às 3h; aos domingos, das 13h à 0h
  • Informações: (27) 3369-8900 e (27) 99898-1912

  • Vitrine Music Bar
  • Endereço: R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha
  • Funcionamento: às sextas e aos sábados, das 22h às 5h30; aos domingos, das 18h às 5h
  • Informações: (27) 99705-1616

  • Terraço Rosário Bar
  • Endereço: R. Barão de Itapemirim, 200 - Centro, Vitória
  • Funcionamento: de quinta a sábado, das 22h às 4h; aos domingos, das 19 à 0h
  • Informações: (27)  99689-9200 e pelas redes sociais do estabelecimento

  • Embrazado Vix
  • R. Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória 
  • Funcionamento: sexta e sábado, das 20h às 3h
  • Informações:  (27) 99791-5623

  • Calipe
  • Endereço: R. Eugenílio Ramos, 591, Jardim da Penha, Vitória
  • Funcionamento: de terça a domingo, das 11h à 0h
  • Informações: (27) 99982-7007

  • Divino Botequim
  • Endereço: R. Eugenílio Ramos, 238, Jardim da Penha, Vitória
  • Funcionamento: de terça a quinta, das 18h às 0h; às sextas, das 18h à 1h; aos sábados, das 12h à 1h; aos domingos, das 12h às 17h
  • Informações: (27) 2142-4440

  • Pimenta Carioca
  • Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 1215, Jardim da Penha, Vitória
  • Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h às 23h30; aos sábados, das 12h às 19h; e aos domingos, das 9h à 0h
  • Informações: (27) 99640-1884

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