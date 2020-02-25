Points do samba na Grande Vitória garantem carnaval o ano inteiro

Dizem que em Salvador, na Bahia, o carnaval termina em abril para começar em julho. Mas a Grande Vitória não fica para trás! O clima fica no ar o ano inteiro, graças a vários estabelecimentos que abrem suas portas ao samba. Há desde casas exclusivamente dedicadas ao gênero a outras que reservam um dia da semana para o batuque brasileiríssimo.
Com o sugestivo nome de Casa de Bamba, o famoso bar e restaurante no Centro de Vitória, por exemplo, recebe toda quarta-feira o projeto Samba de Raiz. Proprietário do charmoso casarão histórico da Gama Rosa, Saulo Santos destaca que a ideia sempre foi promover os artistas capixabas e que, de uns anos para cá, a programação ficou ainda mais forte. "Temos um público cativo, que já até virou amigo. E os frequentadores são de todas as idades, desde universitários até senhores e senhoras", conta.
No mesmo bairro, um caçula se juntou há pouco ao circuito do samba. É a Casa7, espaço com mais de 1.200 metros quadrados, divididos em seis ambientes, e que traz no nome aquela que é um dos dos endereços mais boêmios da Capital, a Rua Sete. Como o local segue a cultura colaborativo, a programação é sempre construída em conjunto com a comunidade.
"A casa completou um mês de aberta, mas a aceitação tem sido muito boa. A proposta e a estrutura são novas em Vitória, então as pessoas pedem por coisas diferenciadas. Na medida do possível temos atendido às sugestões", explica Diego Lemos, sócio-proprietário da casa, que nesta terça-feira (25) recebe o bloco Regional da Nair.
Por lá não há só programação de shows e eventos noturnos. A Casa7 também tem a proposta de promover ações para incluir a comunidade do entorno em atividades culturais. "Abrimos com o intuito de ser também um espaço de sociabilidade, ou seja, tem a proposta de oferecer cursos, ações e oficinas gratuitas para as pessoas do entorno (Piedade, Moscoso e Fonte Grande). Logo depois do carnaval vamos ativar esses projetos", adianta Lemos.
Além de valorizar os artistas locais, as casas da Grande Vitória também abrigam shows de nome de destaque no cenário nacional do samba e do pagode. No dia 8 de março, por exemplo, dois nomes de peso aportam em Vila Velha. O tradicional grupo Fundo de Quintal, com mais de 40 anos de estrada, é a atração do Botequim do Celim, enquanto o Defume's Bar e Botequim traz show com Chrigor, ex-integrante do Exaltasamba.
Além do samba e do pagode, o chorinho também marca presença nos bares capixabas. Em Jardim da Penha, na Capital, um dos points do gênero requintado, que tem Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré e Pixinguinha entre seus maiores expoentes, é o Pimenta Carioca. Localizado na Rua do Canal, como é conhecida a Av. Saturnino Rangel Mauro, onde ficava o Bar do João, o local manteve a tradicional roda de choro das sextas-feiras, que lota com apreciadores da boa música e da comida de boteco.
OS POINTS
O Divirta-se selecionou 17 locais que são mais conhecidos na Região Metropolitana por promover noites de samba, pagode e chorinho o ano todo. Fique de olho na nossa agenda de eventos para saber o que eles estão aprontando:
- Casa de Bamba
- Endereço: R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória
- Funcionamento: de terça a sexta, das 11h às 14h e das 18h à 1h; aos sábados, das 19h à 1h; aos domingos, das 12h às 20h
- Informações: (27) 3026-7868
- Casa7
- Endereço: R. Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória
- Funcionamento: de acordo com programação de festas da casa
- Informações: pelas redes sociais do estabelecimento
- Bar da Zilda
- Endereço: R. Maria Saraíva, 30, Centro, Vitória
- Funcionamento: de quarta a domingo, das 19h à 1h
- Informações: (27) 99926-8790
- Gordinho Jucutuquara
- Endereço: R. José Cassiano dos Santos, 87, Fradinhos, Vitória
- Funcionamento: às quintas e sextas, das 17h à 1h; aos sábados e domingos, das 17h à 0h
- Informações: (27) 98150-4031
- Gordinho Praia do Canto
- Endereço: R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória
- Funcionamento: de quinta a domingo
- Informações: (27) 99756-9672
- Gordinho Praia da Costa
- Endereço: R. Maria da Penha Queiroz, 16, Praia da Costa, Vila Velha
- Funcionamento: às terças e quartas, das 17h à 0h; às quintas, das 17h à 1h; às sextas e sábados, das 17h à 0h
- Informações: (27) 98150-4031
- Container Spetto Bar
- Endereço: Av. Paulo Pereira Gomes, 250, Morada de Laranjeiras, Serra
- Funcionamento: de terça a sábado, das 18h à 0h30
- Informações: (27) 99933-6334
- Defume's Bar e Botequim
- Endereço: Rua Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha
- Funcionamento: de quarta a sábado, das 18 à 1h; aos domingos, das 12h às 21h
- Informações: (27) 99889-1199
- Clube de Pesca
- Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza, 89, Mário Cypreste, Vitória
- Funcionamento: às segundas-feiras, a partir das 18h
- Informações: pelas redes sociais do estabelecimento
- Botequim do Celim
- Endereço: Rua Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha
- Funcionamento: de quarta a sábado, das 19h às 3h; aos domingos, das 13h à 0h
- Informações: (27) 3369-8900 e (27) 99898-1912
- Vitrine Music Bar
- Endereço: R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha
- Funcionamento: às sextas e aos sábados, das 22h às 5h30; aos domingos, das 18h às 5h
- Informações: (27) 99705-1616
- Terraço Rosário Bar
- Endereço: R. Barão de Itapemirim, 200 - Centro, Vitória
- Funcionamento: de quinta a sábado, das 22h às 4h; aos domingos, das 19 à 0h
- Informações: (27) 99689-9200 e pelas redes sociais do estabelecimento
- Embrazado Vix
- R. Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória
- Funcionamento: sexta e sábado, das 20h às 3h
- Informações: (27) 99791-5623
- Calipe
- Endereço: R. Eugenílio Ramos, 591, Jardim da Penha, Vitória
- Funcionamento: de terça a domingo, das 11h à 0h
- Informações: (27) 99982-7007
- Divino Botequim
- Endereço: R. Eugenílio Ramos, 238, Jardim da Penha, Vitória
- Funcionamento: de terça a quinta, das 18h às 0h; às sextas, das 18h à 1h; aos sábados, das 12h à 1h; aos domingos, das 12h às 17h
- Informações: (27) 2142-4440
- Pimenta Carioca
- Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro, 1215, Jardim da Penha, Vitória
- Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h às 23h30; aos sábados, das 12h às 19h; e aos domingos, das 9h à 0h
- Informações: (27) 99640-1884