'BBB 20': 'Não tem noção do amor por você', declara Guilherme a Gabi

Depois de passar a festa do "BBB 20" inteira cuidando de Gabi, que logo no início ficou bêbada, Guilherme dançou brevemente com a cantora e disse que sente algo muito forte por ela.
O casal brigou de forma severa na madrugada desta quarta-feira (26), mas não havia ficado claro como a relação dos dois tinha ficado após o desentendimento.
"Você não tem noção do tamanho do amor que eu tenho por você. Juro pela minha mãe, que ela morra agora se isso for mentira", disse o brother, que logo ouviu da boca da amada: "Eu também".
Depois das declarações, Guilherme ajudou a sister a se arrumar para dormir.