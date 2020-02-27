'BBB 20': 'Não tem noção do amor por você', declara Guilherme a Gabi

O casal brigou de forma severa na madrugada desta quarta-feira (26), mas não havia ficado claro como a relação dos dois tinha ficado após o desentendimento.

"Você não tem noção do tamanho do amor que eu tenho por você. Juro pela minha mãe, que ela morra agora se isso for mentira", disse o brother, que logo ouviu da boca da amada: "Eu também".