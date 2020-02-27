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'BBB 20': 'Não tem noção do amor por você', declara Guilherme a Gabi

Brothers haviam brigado na madrugada de quarta (26)

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 08:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2020 às 08:40
"BBB 20": o brother Guilherme abraça a sister Gabi Crédito: TV Globo/Reprodução
Depois de passar a festa do "BBB 20" inteira cuidando de Gabi, que logo no início ficou bêbada, Guilherme dançou brevemente com a cantora e disse que sente algo muito forte por ela. 
O casal brigou de forma severa na madrugada desta quarta-feira (26), mas não havia ficado claro como a relação dos dois tinha ficado após o desentendimento. 
"Você não tem noção do tamanho do amor que eu tenho por você. Juro pela minha mãe, que ela morra agora se isso for mentira", disse o brother, que logo ouviu da boca da amada: "Eu também". 

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Depois das declarações, Guilherme ajudou a sister a se arrumar para dormir. 

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