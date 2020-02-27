Filha de Laura Neiva e Chay Suede completa 2 meses

Laura Neiva e Chay Suede estão comemorando os dois primeiros meses de vida da filha, Maria, que nasceu em 26 de dezembro do ano passado. No Instagram, a mãe da menininha compartilhou uma foto da bebê usando uma roupinha especial: "2 meses de Maria".
"Roupa chique para conhecer a tia madrinha", legendou Laura. Michele França, mãe de Laura, também mostrou o look da neta e ficou de queixo caído pela criança: "Viva, viva, minha neta!".
Maria é a primeira filha do casal e veio ao mundo no fim de dezembro de 2019.