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Filha de Laura Neiva e Chay Suede completa 2 meses

Maria, primeira filha do casal, nasceu no dia 26 de dezembro de 2019

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 08:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2020 às 08:26
A pequena Maria no colo da mãe, Laura Neiva, esposa do ator Chay Suede Crédito: Reprodução/Instagram @neivalaura
Laura Neiva e Chay Suede estão comemorando os dois primeiros meses de vida da filha, Maria, que nasceu em 26 de dezembro do ano passado. No Instagram, a mãe da menininha compartilhou uma foto da bebê usando uma roupinha especial: "2 meses de Maria". 
"Roupa chique para conhecer a tia madrinha", legendou Laura. Michele França, mãe de Laura, também mostrou o look da neta e ficou de queixo caído pela criança: "Viva, viva, minha neta!". 

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Maria é a primeira filha do casal e veio ao mundo no fim de dezembro de 2019. 
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2 meses da Maria ?

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