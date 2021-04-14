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Justiça

Ivy Moraes, ex-BBB, dá entrada no divórcio: 'Foi um processo bem difícil'

Influenciadora cancelou o casamento após polêmica envolvendo o marido

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 15:17

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 abr 2021 às 15:17
A ex-BBB Ivy Moraes
A ex-BBB Ivy Moraes Crédito: Instagram/ivymoraes
A ex-BBB Ivy Moraes, 28, deu entrada no processo de divórcio com o empresário Rogério Fernandes, quatro meses após cancelar a cerimônia pela repercussão de uma suposta infidelidade do empresário. Segundo a assessoria de imprensa da modelo, o casal esteve 9 anos juntos.
"Nós conversamos bastante, foi um processo bem difícil. Eu pensei muito em tudo o que aconteceu e decidi que o melhor, no momento, era seguir sozinha", disse em entrevista a coluna da jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.
Moraes e Fernandes tem um filho juntos, Luiz Miguel de 4 anos. "A relação ficou desgastada. Depois de tudo o que aconteceu desgastou ainda mais. As coisas que eu fiquei sabendo pesaram muito na minha decisão", acrescentou a ex-BBB na entrevista.
Segundo informações da revista Quem, a guarda do filho do casal deverá ficar com a influenciadora, porém o empresário tem acesso livre a Luiz Miguel. Em declaração, também a Quem, a assessoria afirmou que Moraes e Fernandes haviam casado no civil quatro anos atrás.

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Os dois pretendiam realizar o casamento em dezembro de 2020, porém o casamento foi cancelado depois do vazamento de supostos áudios em que o empresário afirmava não ser apaixonado pela modelo e ter um caso com outra mulher.
Após o cancelamento do casamento, o empresário afirmou que iria fazer de tudo para "restabelecer a família", em suas redes sociais. "Estamos em um momento delicado, mas eu vou lutar com todas as forças que há nesse mundo para restabelecer a minha família e nossa vida em Deus... e farei isso até a última esperança me restar", escreveu.
Procurados a assessoria da ex-BBB não deu mais informações, e Ivy não se pronunciou até a publicação desta matéria.

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