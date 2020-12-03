Noivo de Ivy diz que não é apaixonado pela ex-BBB em áudio, diz colunista

Um outro áudio de Rogério Fernandes, noivo da ex-BBB Ivy Moraes, foi divulgado pela colunista Fábia Oliveira, de O Dia, nesta quinta (3). Segundo a gravação, o empresário teria dito a uma ex-affair que não é apaixonado pela atual e que só resolveu ficar junto dela por conta do filho que eles têm juntos, Luís Miguel, de 3 anos.
"Acho que é a melhor opção pra mim agora. Ficar sozinho e longe do Luís Miguel estava complicado. Estar nessa situação toda é mais complicado do que eu ficar com ela. Se você me pergunta se eu tô apaixonado por ela, não tô. Eu não sou apaixonado pela Ivy. Eu gosto dela, gosto da nossa família e tudo isso pesou muito mais na minha escolha do que aquela coisa de eu não consigo viver sem a Ivy, eu sofro por causa dela. [ ] Eu não sinto (mais nada pela Ivy) é uma coisa que eu acho que tenho que construir, teria dito Rogério à moça.
De acordo com Fábia Oliveira, o áudio seria do dia 2 de maio, um dia antes de ele e Ivy anunciarem a reconciliação. A conversa seria entre Rogério e a mesma pessoa para a que ele tentou oferecer pagar uma dívida de cerca de R$ 16 mil com sexo.