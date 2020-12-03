Noivo de Ivy diz que não é apaixonado pela ex-BBB em áudio, diz colunista

"Acho que é a melhor opção pra mim agora. Ficar sozinho e longe do Luís Miguel estava complicado. Estar nessa situação toda é mais complicado do que eu ficar com ela. Se você me pergunta se eu tô apaixonado por ela, não tô. Eu não sou apaixonado pela Ivy. Eu gosto dela, gosto da nossa família e tudo isso pesou muito mais na minha escolha do que aquela coisa de eu não consigo viver sem a Ivy, eu sofro por causa dela. [ ] Eu não sinto (mais nada pela Ivy) é uma coisa que eu acho que tenho que construir, teria dito Rogério à moça.