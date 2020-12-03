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Patrícia Poeta assume Encontro para Fátima tratar câncer de útero

'Desejamos pronta recuperação para a apresentadora, que terá todo nosso apoio durante o seu tratamento', informou a Globo, em nota
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 09:15

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 09:15

A apresentadora Patrícia Poeta
A apresentadora Patrícia Poeta Crédito: Globo/Divulgação
Patrícia Poeta vai assumir o programa Encontro durante o período em que Fátima Bernardes estiver afastada para tratar o câncer. A apresentadora da Globo comunicou aos fãs que recebeu diagnóstico de um câncer de útero em estágio inicial.
"Fátima Bernardes irá se afastar do programa para cuidar de sua saúde. Nos próximos dias, o Encontro será apresentado por Patrícia Poeta. Desejamos pronta recuperação para a apresentadora, que terá todo nosso apoio durante o seu tratamento", informou a Globo, em nota.

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