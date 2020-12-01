Marido de ex-BBB Ivy oferece pagar dívida com sexo, diz colunista

O empresário Rogério Fernandes e a noiva, a ex-BBB Ivy Moraes Crédito: Leo Franco/Reprodução/Instagram @rogeriosfernandess

Ivy Moraes , do BBB 20 , acabou se envolvendo em mais uma polêmica daquelas. Agora, o noivo da bonita, Rogério Fernandes, teve supostas conversas de WhatsApp vazadas. Nos áudios, divulgados pela colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o bonitão oferecia a uma ex-affair pagar uma dívida com sexo.

De acordo com a publicação, o romance do empresário com esta pessoa, que não seria a mesma envolvida na suposta traição que veio à tona recentemente, teria começado nos oito meses em que ele e Ivy ficaram separados, que inclui a época em que a modelo estava confinada no reality da Globo

O áudio divulgado por Fábia Oliveira, segundo ela própria, seria do dia 30 de abril deste ano. Na gravação de voz, Rogério supostamente conversava com uma ex-affair sobre a negociação de uma dívida de pouco mais de R$ 16 mil.

Ele diz: "Eu posso te pagar tudo que eu te devo sentando a (palavra ofensiva) na sua (palavra ofensiva), fazendo você gozar bem gostoso. Deixo você sentar bem gostoso, te coloco de quatro, de frente, de lado. Bom, você já sabe, te faço gozar de todos os jeitos, mas aí nós ficamos quites. O que você acha da proposta? É tentadora".