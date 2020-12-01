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"Tom Veiga Memory"

Família de Tom Veiga cria conta no Instagram para homenagear ator

A conta já possui mais de 5 mil seguidores, e também possui registros de Tom Veiga ao lado de diversos artistas, como a atriz Fabiana Karla, o lutador Anderson Silva e o cantor Luan Santana

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 09:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 09:22
O ator Tom Veiga dava vida ao icônico Louro José nas manhãs do Mais Você, programa de Ana Maria Braga na Globo
O ator Tom Veiga dava vida ao icônico Louro José nas manhãs do Mais Você, programa de Ana Maria Braga na Globo Crédito: Reprodução/Instagram @tomveigamemory
O ator Tom Veiga foi homenageado pela família na sexta-feira, 27, com a criação de um perfil no Instagram que tem publicado diversas memórias sobre o artista. Mais conhecido por interpretar o Louro José no Mais Você, Veiga morreu no dia 1º de novembro, em decorrência de um AVC.
"Perfil criado pela família de Tom Veiga, para homenagear o grande homem, pai, irmão, tio, amigo e profissional. Você foi e sempre será... o cara!", diz o texto de descrição da conta. A primeira publicação mostra uma foto do ator em Arraial do Cabo, um registro feito em 2018.
As publicações usam a hashtag "Tom vive em nós", e mostram o ator junto com a família. Veiga foi casado com Alessandra Veiga, e os dois tiveram dois filhos, Alissa e Adrian. Segundo Alessandra, que vive nos Estados Unidos, os dois estavam separados mas planejavam reatar o casamento.

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A conta já possui mais de 5 mil seguidores, e também possui registros de Tom Veiga ao lado de diversos artistas, como a atriz Fabiana Karla, o lutador Anderson Silva e o cantor Luan Santana.
Veiga interpretou o Louro José por mais de 20 anos, e ficou conhecido como o fiel companheiro da apresentadora Ana Maria Braga. Após o anúncio de sua morte, o ator recebeu diversas homenagens nas redes sociais, confira.

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