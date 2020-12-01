No hospital

Após ser baleado, Bruno Miranda, o Borat do 'Amor e Sexo'', posta vídeo

No vídeo, Bruno aparece em pé, apoiado em uma cama hospitalar, enquanto faz alguns agachamentos: 'Os primeiros passos a gente nunca esquece'
Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 09:28

O ator Bruno Miranda, o Borat de Amor e Sexo (Globo), em vídeo no hospital após ser baleado Crédito: Reprodução/Instagram @brunomiranda.borat
O ator Bruno Miranda, mais conhecido pelo seu personagem Borat no programa Amor e Sexo da TV Globo, publicou um vídeo nesta segunda-feira, 30, em que aparece consciente e se recuperando após ser baleado. Ele precisou passar por uma cirurgia e está em um hospital no Rio de Janeiro.
No vídeo, Bruno aparece em pé, apoiado em uma cama hospitalar, enquanto faz alguns agachamentos. "Os primeiros passos a gente nunca esquece", disse ele na publicação. Ele também aproveitou para incluir as hashtags "o Borat voltou" e "Deus no comando".
Bruno ainda não deu mais informações sobre seu estado de saúde. A conta do ator no Instagram chegou a compartilhar um vídeo no dia 26 de novembro, da Rede Globo, sobre o caso. O ator teria sido baleado após se envolver em um acidente de trânsito, e precisou ir para um hospital.

Ainda no dia 26, Fernanda Lima, que apresentou o Amor e Sexo, falou sobre o caso em uma publicação: "Mando meu carinho pra família do Bruno e toda energia positiva para ele se recuperar totalmente e logo".

