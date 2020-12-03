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Declaração no Instagram

'Você é mais forte', diz Túlio Gadêlha a Fátima após câncer

Deputado federal que é namorado da apresentadora da Globo declarou apoio à amada no Instagram após Fátima anunciar que está com câncer de útero
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 09:27

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 09:27

A apresentadora Fátima Bernardes e o namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha
A apresentadora Fátima Bernardes e o namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha Crédito: Reprodução/Instagram @fatimabernardes
O deputado federal Túlio Gadêlha (PDT-PE) publicou uma mensagem de apoio à sua namorada, a apresentadora da Globo Fátima BernardesNesta quarta-feira, 2, a jornalista anunciou a descoberta de um câncer de útero.
"Você é mais forte do que pensa. Tudo será mais fácil do que imagina. Estamos juntos nessa, meu amor. Cada minuto importa", escreveu Túlio em seu Instagram.
O anúncio da doença foi feito pela própria apresentadora em suas redes sociais, no começo da noite de hoje: "Estou bem. Depois de uma série de exames de rotina, hoje recebi o diagnóstico de um câncer de útero em estágio inicial. Vou me afastar por uns dias do trabalho para fazer a cirurgia".

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