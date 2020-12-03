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Polêmica

Noivo de Ivy diz que vai fazer de tudo para reestabelecer a família após suposta traição

Marcado para 10 de dezembro, casamento de Rogério Fernandes e ex-BBB foi cancelado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 15:28

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 15:28

O empresário Rogério Fernandes e a noiva, a ex-BBB e modelo Ivy Moraes
O empresário Rogério Fernandes e a noiva, a ex-BBB e modelo Ivy Moraes Crédito: Reprodução/Instagram @rogeriosfernandess
Após o cancelamento do casamento com a ex-BBB Ivy Moraes, o empresário Rogério Fernandes afirmou que vai fazer de tudo para "restabelecer a família". Os dois são pais de um menino de três anos. Ele fez a declaração em suas redes sociais na noite desta quarta (2)."Estamos em um momento delicado, mas eu vou lutar com todas as forças que há nesse mundo para reestabelecer a minha família e nossa vida em Deus... e farei isso até a última esperança me restar", escreveu.
O casamento aconteceria no próximo dia 10 em Cancún, no México. O anúncio do cancelamento da celebração foi feito na quarta (2) após a grande repercussão de uma suposta traição de Fernandes. A colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, disse ter recebido prints e áudios de uma conversa entre o empresário e uma mulher de 30 anos. Segundo ela, os dois teriam se encontrado no final de outubro, quando Ivy teria viajado a trabalho para Angra dos Reis, no Rio.
Depois que a suposta traição veio à tona, Ivy chegou a se manifestar sobre o assunto. Na segunda (30), a ex-BBB disse que ela e o marido tinham passado por um momento difícil um mês e meio antes e se afastaram. "Foi quando o fato aconteceu", afirmou.
"Fiquei sabendo desse acontecimento há alguns dias, nós já havíamos conversado e resolvido sobre isso, porém só agora tornou-se público! Sabemos que nenhum relacionamento é perfeito, buscamos sabedoria em Deus e estamos nos ajustando como família", completou, acrescentando que a celebração do casamento estava mantida.
Dois dias depois, porém, a união foi cancelada. Em seu relato no Instagram, Fernandes afirma que Ivy é uma "mulher única", "que não merece estar debaixo de julgamentos e da crueldade da internet e principalmente da minha falha como marido independente do contexto, se estávamos separados ou não".

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