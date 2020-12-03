Ivy Moraes diz que ex-noivo saiu de casa: 'Optamos pela separação'

O empresário Rogério Fernandes e a ex-noiva, a ex-BBB Ivy Moraes Crédito: Leo Franco/Reprodução/Instagram @rogeriosfernandess

A modelo e ex-BBB Ivy Moraes revelou que está separada de Rogério Fernandes, ex-noivo com quem estava de casamento marcado para o próximo dia 10 de dezembro, em Cancún.

De acordo com comunicado publicado pela colunista Fabia Oliveira, os dois não estão mais juntos. "Com os acontecimentos que todos sabem e não preciso nem voltar a falar, o casamento foi cancelado e eu pedi um tempo para repensar sobre minha vida. procurei me apegar a Deus e pedi acima de tudo serenidade para que quaisquer fossem minhas escolhas. O Rogério deixou a nossa casa e também buscará essa paz interior", disse.

Em outro momento, comentou que ainda está triste com tudo, mas que, pelo filho de três anos que ambos têm juntos, procurará se restabelecer o quanto antes.

"Sim, gente, estou magoada. Sim, estou triste, mas estou me apegando também a cada mensagem de carinho que tenho recebido a cada apoio, muito obrigada. Neste momento, optamos pela separação do casal. Peço que compreendam que independentemente de qualquer coisa temos um filho e vamos fazer de tudo pelo bem-estar dele."

Poucas horas antes dessa decisão, porém, Rogério afirmava que lutaria pelo amor de Ivy. O empresário disse que faria de tudo para "restabelecer a família". Os dois são pais de um menino de três anos. Ele fez a declaração em suas redes sociais na noite desta quarta (2). "Estamos em um momento delicado, mas eu vou lutar com todas as forças que há nesse mundo para restabelecer a minha família e nossa vida em Deus... e farei isso até a última esperança me restar", escreveu.

O anúncio do cancelamento da celebração foi feito na quarta (2) após a grande repercussão de uma suposta traição de Fernandes. A colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, disse ter recebido prints e áudios de uma conversa entre o empresário e uma mulher de 30 anos. Segundo ela, os dois teriam se encontrado no final de outubro, quando Ivy teria viajado a trabalho para Angra dos Reis, no Rio.

Depois que a suposta traição veio à tona, Ivy chegou a se manifestar sobre o assunto. Na segunda (30), a ex-BBB disse que ela e o marido tinham passado por um momento difícil um mês e meio antes e se afastaram. "Foi quando o fato aconteceu", afirmou.