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Reality da Globo

Viih Tube é a nova líder no BBB 21 e deixa Gil, Fiuk e Caio na Xepa

Cada um dos brothers escolheu um cubo, que marcava em um dos lados o tempo que essa pessoa teria para atravessar uma pista dentro de um carrinho de compras, contando apenas com o auxílio de uma lupa gigante

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 09:07

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 abr 2021 às 09:07
Viih Tube no BBB 21
Viih Tube é a nova líder no BBB 21 Crédito: Reprodução/TV Globo
Uma nova semana começou no Big Brother Brasil 21 com a disputa da Prova do Líder nesta quinta-feira (15) no reality de confinamento da Globo. Os participantes usaram coletes que determinaram a ordem em que fariam a tarefa.
Cada um deles escolheu um cubo, que marcava em um dos lados o tempo que essa pessoa teria para atravessar uma pista dentro de um carrinho de compras, contando apenas com o auxílio de uma lupa gigante, objeto similar a um remo.
Os dois que conseguissem completar o percurso com os melhores tempos iriam disputar a final da prova. Viih Tube e Fiuk empataram e, na segunda etapa fizeram a mesma prova, mas o tempo foi determinado por Tiago Leifert, 12 segundos para cada um.
Viih Tube venceu. Além da liderança, ela ganhou R$ 10 mil em compras no aplicativo da Americanas. A youtuber escolheu para o Vip: Juliette Freire, João Luiz, Arthur Picoli, Camilla de Lucas e Pocah. Gilberto, Caio Afiune e Fiuk ficaram na Xepa.
Como o fim do programa se aproxima, Tiago Leifert afirmou que o Anjo da semana será o último e autoimune. A última prova do Anjo acontecerá no sábado (17). O vencedor colocará três pessoas no Castigo do Monstro. Leifert confirmou também que a festa de Caio foi a última com a temática escolhida pelo líder.
Na formação do Paredão de domingo (18), o líder deverá indicar dois nomes: um de sua preferência e o segundo, necessariamente, entre os participantes que foram escolhidos para o Castigo do Monstro. Nenhum deles poderá disputar a Prova Bate e Volta.
Os outros participantes votarão no confessionário em dois nomes para ir à berlinda. Os dois mais votados estarão no Paredão, mas um deles poderá se livrar dele vencendo a Prova Bate e Volta. A dupla indicada pelo Líder e o perdedor da prova formarão um Paredão triplo.

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