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762 m²

Bella Hadid vende apartamento em Nova York por R$ 36 milhões

O luxuoso imóvel em estilo penthouse tem 762 metros quadrados, e conta com dois quartos, dois banheiros, um escritório e um terraço privado, segundo o portal imobiliário Realtor.com.

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 08:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 abr 2021 às 08:31
Bella Hadid; famosos
Bella Hadid vende apartamento em Nova York por R$ 36 milhões Crédito: Instagram | @bellahadid
Bella Hadid, 24, vendeu seu apartamento em Nova York por US $ 6,5 milhões (correspondente a cerca de R$ 36 milhões). O luxuoso imóvel em estilo penthouse tem 762 metros quadrados, e conta com dois quartos, dois banheiros, um escritório e um terraço privado, segundo o portal imobiliário Realtor.com.
De acordo com o NY Post, fontes informaram que o apartamento foi vendido apenas uma semana após Hadid colocá-lo à venda. O condomínio tem piso de madeira, lustres modernos e vigas expostas no teto que se cruzam com tetos de tijolos como as ondas do mar.
Além disso, a cozinha do imóvel tem uma impressionante ilha de mármore e a suíte principal possui closet de vidro preto e banheiro privativo com chuveiro com efeito de chuva e acabamentos dourados. O apartamento conta ainda com uma escada nua que leva a um deck cercado de madeira com lâmpadas de calor embutidas, vegetação abundante e vista panorâmica da cidade.
O patrimônio líquido de Hadid não foi divulgado, mas ela ganhou US$ 8,5 milhões (equivalente a cerca de R$ 47 milhões) apenas em 2019, segundo a Forbes, que a considera uma das modelos mais bem pagas do mundo.
Hadid é conhecida por seus trabalhos de modelagem na Dior, mas também por fazer aparições em programas de televisão, incluindo Keeping Up With the Kardashians e The Real Housewives of Beverly Hills, bem como na série apresetada por sua mãe, Making a Model With Yolanda Hadid. Ela é irmã da também modelo, Gigi Haddid, 23.

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