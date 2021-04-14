Madonna compra mansão de The Weeknd em Los Angeles por R$ 110 milhões

A cantora Madonna adquiriu nova mansão em Los Angeles Crédito: Reprodução/Instagram @madonna

Madonna, 62, tem uma nova mansão para chamar de sua em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cantora acabou de comprar um imóvel que pertencia a The Weeknd por US$ 19,3 milhões (mais de R$ 110 milhões), de acordo com a revista People.

A propriedade, que tem cerca de 1.165 metros quadrados, havia sido adquirida pelo cantor de R&B em 2017 por US$ 18,2 milhões (pouco mais de R$ 104 milhões). A casa estava à venda desde meados do ano passado por US$ 25 milhões (R$ 142 milhões), mas o preço foi baixando até encontrar a atual compradora.

Localizado em Hidden Hills, o imóvel fica em um terreno de três hectares. A casa principal tem sete quartos (sendo duas suítes master), além de sala de estar e de jantar, cozinha ampla e um bar.

O hall de entrada tem pé direito duplo e uma janela de dois andares, pela qual a luz natural penetra no imóvel. As paredes têm detalhes em madeira e pedra.

O imóvel conta ainda com uma sala de vinhos, um estúdio de fitness e um teatro. No quintal, há piscina, spa e uma cabana com sala de estar.