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US$ 19,3 milhões

Madonna compra mansão de The Weeknd em Los Angeles por R$ 110 milhões

A cantora acabou de comprar um imóvel que pertencia a The Weeknd por US$ 19,3 milhões (mais de R$ 110 milhões), de acordo com a revista People

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 08:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 abr 2021 às 08:20
A cantora Madonna
A cantora Madonna adquiriu nova mansão em Los Angeles Crédito: Reprodução/Instagram @madonna
Madonna, 62, tem uma nova mansão para chamar de sua em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cantora acabou de comprar um imóvel que pertencia a The Weeknd por US$ 19,3 milhões (mais de R$ 110 milhões), de acordo com a revista People.
A propriedade, que tem cerca de 1.165 metros quadrados, havia sido adquirida pelo cantor de R&B em 2017 por US$ 18,2 milhões (pouco mais de R$ 104 milhões). A casa estava à venda desde meados do ano passado por US$ 25 milhões (R$ 142 milhões), mas o preço foi baixando até encontrar a atual compradora.
Localizado em Hidden Hills, o imóvel fica em um terreno de três hectares. A casa principal tem sete quartos (sendo duas suítes master), além de sala de estar e de jantar, cozinha ampla e um bar.
O hall de entrada tem pé direito duplo e uma janela de dois andares, pela qual a luz natural penetra no imóvel. As paredes têm detalhes em madeira e pedra.
O imóvel conta ainda com uma sala de vinhos, um estúdio de fitness e um teatro. No quintal, há piscina, spa e uma cabana com sala de estar.
Cercada por sequoias, a propriedade também tem um celeiro, uma garagem para cinco carros com piso de LED e uma quadra de basquete completa. Há ainda uma casa de hóspedes com outros dois quartos.

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