Famosos

Macaulay Culkin e Brenda Song anunciam nascimento do primeiro filho

Dakota Song Culkin nasceu no dia 5 de abril e a novidade foi divulgada nesta segunda-feira, 12

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 10:47

Ator e artista plástico Macaulay Culkin Crédito: Instagram/culkamania
Macaulay Culkin, 40, anunciou o nascimento de seu primeiro filho com a atriz Brenda Song, 33, nesta segunda-feira, 12. Dakota Song Culkin nasceu com 3,1 kg, às 13h10 do dia 5 de abril, em Los Angeles.
A notícia só foi revelada hoje à revista norte-americana Esquire. "Estamos muito felizes", declarou o casal à publicação.
O filho do protagonista de Esqueceram de Mim recebeu o nome Dakota em homenagem a irmã de Macaulay. Ela morreu atropelada aos 29 anos, em 2008, em Los Angeles.
Brenda também é conhecida por seu trabalho como atriz. Na série Zack Zack & Cody: Gêmeos em Ação (2005), do Disney Channel, ela fez sucesso interpretando a personagem London Tipton.
O casal se conheceu durante as gravações do filme Changeland, na Tailândia, em 2017, e estão juntos desde então. No ano seguinte, o ator afirmou que planejava construir uma família com Brenda, durante uma entrevista ao podcast The Joe Rogan Experience.

