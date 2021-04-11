Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vida pessoal

Maju Coutinho diz que não pensa em ter filhos: "Nunca tive essa necessidade"

A jornalista também falou sobre a relação com o seu cabelo, que nem sempre foi boa, e afirmou que teve que criar uma casca dura para enfrentar o preconceito

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 11:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 abr 2021 às 11:34
A jornalista Maria Júlia Coutinho, a Maju, apresentadora do 'Jornal Hoje'
A jornalista Maria Júlia Coutinho, a Maju, apresentadora do "Jornal Hoje" Crédito: Cesar Alves/Globo
Ser mãe, por enquanto, não está nos planos da jornalista Maju Coutinho, 42. Em entrevista ao jornal O Globo, a apresentadora do Jornal Hoje disse que nunca sentiu ter vocação para ter filhos.
"Meu marido tem dois filhos, né? Já é avô, inclusive, tem dois netinhos. Ele já tinha filhos adolescentes quando a gente se conheceu. E a gente se dá muito bem do jeito que a gente está, então eu nunca tive essa supernecessidade de ser mãe", afirmou.

Veja Também

Maju Coutinho vira personagem em história da Turma da Mônica

Maju é casada com o publicitário Agostinho Paulo Moura desde 2009. "De repente, eu mude de ideia, adote ou engravide. Não estou falando que é um jogo fechado, mas no momento é isso", completou.

RELAÇÃO COM O CABELO

Na entrevista, a jornalista também falou sobre a relação com o seu cabelo, que nem sempre foi boa. "Cresci vendo uma enxurrada de cabelos lisos e loiros. Não tinha consciência de que meu cabelo era assim. Minha mãe fazia trancinhas nele quando eu era pequena, depois alisei", afirmou.
Ela contou que resolveu usar tranças depois que viu um cabelo todo trançado na revista Raça. Depois de tirar as tranças, Maju disse que teve que usar um aplique, porque havia estragado os fios com um babyliss.

Veja Também

Maju Coutinho encontra menina que viralizou por ter cabelo igual ao dela

"Agora que tirei e o cabelo está natural, estou numa relação de amor profundo. De entender quem ele é, como eu trato. Nunca tive isso antes."
A apresentadora, que já foi alvo de ataques racistas em 2015 e em outros momentos de sua carreira, falou teve que criar uma casca dura para enfrentar o preconceito, do qual é vítima desde criança.
"Quando se é negra como eu, com a pele mais escura, se é mais animalizada: macaco, essas coisas, é muito comum ouvir. Teve uma marcante, de um amigo-secreto, que hoje acho inimigo-secreto, mandar um bilhetinho: 'Por que você não passa um condicionador nesse cabelo?'. Nesse nível. São essas coisas que fazem parte do racismo estrutural e que podem minar a confiança, a autoestima."

LEIA MAIS 

Final da pandemia em "Amor de Mãe" divide internautas e gera memes

"Mais uma bolinha de luz": Júnior Lima será pai pela segunda vez

Após polêmica, João e Rodolffo são os que mais ganham seguidores do BBB 21

Polícia quer ouvir Carla Diaz sobre suposto caso de racismo reverso

Rodolffo diz estar arrependido por comparação feita com o cabelo de João

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados