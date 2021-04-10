Final da pandemia em "Amor de Mãe" divide internautas e gera memes

O final da novela "Amor de Mãe" (Globo) trouxe diversos desfechos emocionantes e se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais nesta sexta-feira (9). Diversos termos relacionados à novela foram parar nos trending topics mundiais, a lista dos assuntos mais comentados do Twitter.
Entre críticas e elogios ao texto da autora Manuela Dias, chamou a atenção dos internautas o momento em que a pandemia é dada como controlada na trama. Enquanto alguns ficaram melancólicos ao comparar as cenas com a realidade atual, outros aproveitaram para fazer piada.
"Como eu queria que o fim da pandemia não fosse ficção", comentou a atriz Regiane Alves. "Que tristeza ver que a pandemia acabou até na novela que só tem desgraça e aqui no nosso mundo nada", disse outro internauta. "O Brasil de 2021 é mais triste que 'Amor de Mãe'."
"Já vacinaram metade do mundo, passaram quantas décadas?", brincou um terceiro. "Pro Matias a pandemia ainda não acabou", observou outro espectador. "Pros outros sim. Ou seja, Lurdes, Camila e Domênico são bolsominions. O PLOT TWIST do final."