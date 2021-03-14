"Amor de Mãe": Érika Januza fala sobre o destino da tenista Marina

Érika Januza vive a tenista Marina, em "Amor de Mãe" Crédito: João Cotta/Rede Globo

"Amor de Mãe" voltam a ser exibidos pela Rede Globo nesta segunda-feira (15), logo após o "Jornal Nacional". Manuela Dias possui 23 episódios e deve permanecer no ar até o início de abril, quando chega a reprise de "Império", de Aguinaldo Silva, vencedora do Emmy Internacional.... O "Comendador" (Alexandre Nero) está voltando! Após quase um ano de hiato, os capítulos inéditos devoltam a ser exibidos pelanesta segunda-feira (15), logo após o Como adiantado pelo "Divirta-se" , a segunda parte da trama escrita porpossui 23 episódios e deve permanecer no ar até o início de abril, quando chega a reprise de, de, vencedora do.... O "Comendador" (Alexandre Nero) está voltando!

Brincadeiras à parte, os fãs de "Amor de Mãe" estão ansiosos para saber o desfecho da novela, principalmente o destino de personagens queridos como Marina (Érika Januza), uma talentosa tenista que quase abandonou a carreira por conta do namorado Ryan, vivido por Thiago Martins, que tinha outros planos para o casal, especialmente depois que o boy começou a investir na carreira de cantor. Na primeira fase do folhetim, ela sofreu uma grave contusão, foi operada e teve a carreira ameaçada.

O "Divirta-se" foi atrás de Érika Januza para saber qual será o destino de Marina. Mesmo tentando despistar, ela soltou alguns detalhes (que você está doido para saber, claro!).

"Ela vai seguir a carreira, sim, indo para São Paulo e ganhando vários torneios internacionais importantes. Além disso, fará várias amigas no circuito, chegando até a lançar um livro contando a sua trajetória", adianta a beldade, dizendo que, como a personagem, não largaria sua carreira por conta de um relacionamento amoroso.

"Muitas pessoas me procuram, dizendo serem contra um provável retorno de Marina e Ryan, pois ele não foi parceiro, tomando atitudes individualistas. A mulher não deve deixar de seguir sua carreira, desperdiçando oportunidades", defende.

"Um casal precisa estar junto por completo, entendendo e apoiando os sonhos de cada um", acredita a atriz, que gravou um vídeo especial para a TV Gazeta, convidando os capixabas a assistir às emoções finais de "Amor de Mãe".

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Respeitando o isolamento social imposto pela pandemia do Novo Coronavírus, Érika confirmou ter ficado apreensiva com o retorno das gravações, que ocorreram nos Estúdios Globo de agosto a novembro do ano passado.

"A emissora fez uma reunião com o elenco e a decisão de voltar foi apoiada por todos. Afinal, a trama precisava ter um desfecho. Ficamos confinados em um hotel no Rio de Janeiro, fazendo testes de Covid-19 diariamente e respeitando os protocolos de segurança. Não tivemos abraços e beijos, mas não faltou a emoção típica dessa história", confirma, dizendo que precisou se cuidar bastante, até para proteger a sua família e entes queridos da doença.

REALIDADE

Januza afirma ter gostado da opção narrativa de anexar a pandemia aos novos capítulos. Vários personagens serão contaminados pela doença, como a enfermeira Betina (Ísis Valverde). Ponto para a autora Manuela Dias, especialmente por manter a história antenada com os problemas da sociedade.

"Tivemos que assumir a realidade do isolamento social e, como se trata de uma novela que aborda assuntos reais, a Covid-19, que tanto aflige o país e o mundo, não poderia ficar de fora da história. Novelas e séries, por serem ferramentas de comunicação com a sociedade, servem para alertar a realidade difícil que estamos vivendo", pontua a mineira, de 35 anos.

Érika Januza em cena na novela "Amor de Mãe" Crédito: Rede Globo

Érika diz que nunca teve contato com o tênis e precisou ter muitas aulas para compor Marina. "Do esporte, só conhecia a representatividade de Serena e Vênus Williams e do impulso que Gustavo Kuerten deu ao gênero no Brasil. Hoje, estou apaixonada, tanto que, sempre que dá, pratico semanalmente. Quero muito que a pandemia acabe logo para me dedicar mais e jogar cada vez mais", relata, sem esconder a satisfação.

A atriz, que viveu uma juíza na trama de "O Outro Lado do Paraíso", e agora encarna uma tenista de sucesso, faz questão de falar sobre a representatividade que atores, e personagens, negros vem conquistando na televisão.

"É essencial termos mais personagens negros com poder de voz. Isso serve para 'abrir' os olhos da sociedade em direção à diversidade. Muitos negros não se enxergam na televisão e isso precisa mudar. Interpretamos motoristas e empregados domésticos, mas somos isso e muito mais. Precisamos nos ver mais em novelas e em comerciais, por exemplo", defende a atriz, que, em breve, estará nas segundas temporadas de "Verdes Secretas" e "Arcanjo Renegado".

"Sobre 'Verdades' ainda não posso adiantar muitas coisas. Por sua vez, a Sarah, de 'Arcanjo', será mais uma mulher forte em minha trajetória, uma policial, cheia de desafios em um universo tipicamente masculino", detalha a beldade, fazendo questão de lembrar que, como boa mineira (de Contagem), é apaixonada por Guarapari.