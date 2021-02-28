Sequestro e encontro de Lurdes e Domênico agitam a volta de "Amor de Mãe"

Danilo (Chay Suede) se consola com Lurdes (Regina Casé) em "Amor de Mãe": novela retorna nesta segunda-feira (1) Crédito: Rede Globo/Reprodução

Fora do ar desde 21 de março de 2020 - por conta da interrupção das gravações devido à pandemia do coronavírus - "Amor de Mãe", novela das nove da Rede Globo, finalmente retorna nesta segunda-feira (1), quase um ano após a exibição do último capítulo de sua primeira fase.

Atenta e apostando no envolvimento afetivo do espectador a uma trama que possui "tintas" de melodrama mexicano, a emissora carioca acerta ao reprisar um compacto da primeira temporada. As cenas mais significativas dos 102 episódios exibidos serão resumidas em duas semanas.

A tentativa é clara: "reaquecer" o coração do público, criando (nova) empatia com os dilemas de dona Lurdes (Regina Casé) em sua incessante busca pelo filho Domênico, que ela nem imagina que seja Danilo (Chay Suede), que Thelma (Adriana Esteves) pegou (ou comprou?) para criar ainda pequeno.

Nas primeiras semanas, a história de Manuela Dias dividirá o horário com os últimos capítulos de "A Força do Querer", de Glória Perez.

A segunda parte de "Amor de Mãe" possui 23 capítulos e, sozinha, deve permanecer no ar até o início de abril, quando está prevista a estreia de "Um Lugar ao Sol", de Lícia Manzo, que traz entre os protagonistas Cauã Reymond e Andréia Horta. O folhetim de Lícia deve ser a primeira atração inédita do gênero da Rede Globo a estrear após o início da pandemia.

*Atenção! A partir desta parte, a matéria contém spoilers do que irá acontecer com alguns personagens da trama. Se não quiser saber, pode fechar o link e esperar o desfecho no sofá de casa.

VIDA REAL

Com os trabalhos interrompidos por conta da crise sanitária, as gravações dos episódios inéditos ocorreram entre agosto e novembro de 2020, com todos os protocolos sendo respeitados e com atores trabalhando com máscaras e sendo protegidos por barreiras de acrílico, retiradas digitalmente na mesa de edição.

Para toda a equipe ficar segura, a Globo apostou em deixar os núcleos isolados em um hotel antes de cenas com abraços, beijos e demonstrações de afeto e trabalhando com eles em formato de bolha, ou seja, só entrava nos Estúdios Globo quem realmente fosse gravar determinada cena.

Atores voltaram às gravações de "Amor de Mãe" em agosto do ano passado Crédito: Reprodução/Instragram @reginacase

A Covid-19, inclusive, será tema da trama, mesmo a autora Manuela Dias confessando que tinha receio de relatar o assunto. "No começo, não queria inserir a pandemia. A Lurdes é um exemplo muito forte disso. Eu pensava: 'Como vou fazer que ela procure o Domênico sem furar a quarentena?'. Para mim, foi uma preocupação conversada. Sou totalmente a favor de todos os cuidados", afirmou, em entrevista recente ao portal Uol.

Muitos personagens, porém, não escaparam da triste realidade do país, que, até o fechamento desta reportagem, contava com 10.195.160 de infectados pela doença e 247.143 mortes. A arte, nesse caso, não poderia deixar de "imitar" a vida.

No retorno da trama, a personagem de Isis Valverde, a enfermeira Betina, será infectada pelo novo coronavírus, ficando em estado grave. A ideia, de acordo com a autora, é relatar os perigos por que passam os profissionais da saúde na linha de frente do combate à pandemia.

Betina (Isis Valverde) e Sandro (Humberto Carrão) vão se casar logo na retomada de "Amor de Mãe": casal ficará marcado pela tragédia da Covid-19 Crédito: Reprodução/ Rede Globo

Nuno (Rodolfo Vaz), seu paciente no hospital, precisará dos cuidados de Betina, e a irmã de Álvaro (Irandhir Santos) acabará contraindo o vírus. De acordo com o jornal EXTRA, a novela também mostrará a dor dos familiares de não poderem ver seus entes queridos. Em algumas cenas, descritas no roteiro, Sandro (Humberto Carrão) irá protagonizar uma briga no hospital para ver a namorada.

VILÃ

A primeira fase de "Amor de Mãe" terminou com Thelma (Adriana Esteves) assassinando uma testemunha do grande segredo do folhetim e seu final será digno de filme de ação, de acordo com o portal Notícias da TV, do Uol. O desfecho da personagem contará com o sequestro de um bebê, a fuga da polícia e sua prisão.

Thelma, finalmente, vai se posicionar como a maior vilã da história, com atitudes típicas de Carminha, em referência ao personagem da mesma Adriana no sucesso "Avenida Brasil".

Ainda de acordo com o Notícias da TV, Thelma raptará Lurdes (Regina Casé) para impedir que ela conte a Danilo (Chay Suede), que ele, na verdade, é Domênico, seu filho desaparecido. Mas a babá conseguirá escapar e revelará tudo ao rapaz, mas não antes de ser dada como morta.

Davi (Vladimir Brichta) será preso, pegará Covid-19, precisará de cuidados e, após se recuperar, será vítima de um atentado. Belizário (Tuca Andrada) atirará contra o ativista ambiental, que correrá sério risco de morte.

Lídia (Malu Galli) pegará Covid-19 em "Amor de Mãe" Crédito: Reprodução/ Rede Globo

Lídia (Malu Galli) e Magno (Juliano Cazarré) também pegarão a Covid-19 e engatarão um romance (!) durante a crise sanitária. A alcoólatra em recuperação se apaixonará pelo ex-namorado de Betina (Isis Valverde).

A atriz Eliane Giardini viverá uma personagem que bagunçará a vida de Vitória (Taís Araujo), Miranda (Debora Lamm) e Natália (Clarissa Kiste). Na trama, ela vai encarnar a mãe das três.