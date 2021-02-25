Pitombo vai à Justiça após boato de que era amante de Erasmo, ex de Pugliesi

O ator Marcos Pitombo Crédito: Globo/Camilla Maia

Marcos Pitombo, 38, viu o nome dele entre os assuntos mais comentados das redes sociais por causa da separação de Gabriela Pugliesi, 35, e Erasmo Viana, 35. Tudo porque perfis de fofoca afirmaram que o ator seria o pivô do término e que teria um caso com o influenciador digital.

No ar em "Haja Coração" (Globo), ele negou a informação. "Um bom dia, cheio de alegria e coisa boa para todo mundo", ironizou nas redes sociais. "Menos, claro, para jornalista de fake news que ganha a vida vendendo notícia falsa porque esse merece se fuder."

A equipe do ator entrou com uma notificação judicial pedindo a exclusão do boato, que afirma ser "sem qualquer fundamento ou amparo na realidade". "O perfil lançou mão de uma notícia falsa para criar factoides, gerar cliques e monetizar a pseudo informação caluniosa", diz a assessoria de imprensa dele.

"A advogada Mariana Zonenschein, do escritório Asseff Zonenschein, já notificou judicialmente o perfil no Instagram que envolveu o nome do ator na separação do casal e entrará com ações nas esferas cível e criminal contra quem insistir em propagar essa notícia sem qualquer fundamento ou amparo na realidade", completa.

Procurado pela reportagem, Erasmo Viana ainda não se pronunciou sobre o assunto. O influenciador foi quem confirmou nas redes sociais a separação no último domingo (21). "Acho que alguns de vocês já viram que saíram notícias que a Gabi e eu estamos nos separando e, infelizmente, é verdade. Eu cometi um erro grave, me arrependi, já conversamos bastante, mas no momento cabe a mim respeitar a decisão dela", contou nas redes sociais.

Viana disse que resolveu se pronunciar por respeito às pessoas que acompanham e torcem por ele. O influenciador afirmou que pretende "deixar que o tempo cure qualquer ferida que tenha ficado" e que Pugliesi e ele estão resolvendo a situação da melhor maneira possível.

Gabriela Pugliesi e o ex-marido, Erasmo Crédito: Reprodução/Instagram @erasmo

Já Pugliesi publicou um vídeo em que conta que houve um acontecimento entre os dois que a chocou muito. Sem revelar o motivo, disse que agora pretende ser mãe sem necessariamente ter um marido.

De acordo com a influenciadora, foram um ano e três meses tentando engravidar de Erasmo, mas o processo não deu certo. No meio dessas tentativas houve uma ruptura. Para Pugliesi, Deus não queria que ela tivesse um filho neste momento.