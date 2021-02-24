Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fofura

Kaká Diniz publica primeira foto com Zaya: 'Já é tão amada'

A filha do empresário com a cantora Simone, dupla de Simaria, nasceu nesta segunda-feira, 22, nos Estados Unidos

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 16:59

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 fev 2021 às 16:59
Simone com o marido, o empresário e piloto Kaká Diniz; cantora faz sucesso na internet ao compartilhar momentos com a família
Simone com o marido, o empresário e piloto Kaká Diniz Crédito: Manuela Scarpa/Divulgação
Kaká Diniz, marido da cantora sertaneja Simone, compartilhou na terça-feira, 23, a primeira foto com a filha Zaya, que nasceu na segunda, 22, nos Estados Unidos.
Na legenda da publicação, o empresário se declarou para a filha e, em stories, ele respondeu perguntas dos seguidores sobre o nascimento da menina.
"Minha filha...Se você soubesse que você chegou agora e já é tão amada! Eu só te desejo toda felicidade do mundo meu amor, você hoje não lê, mas um dia você vai entender tudo que estou escrevendo agora", escreveu ele na legenda da publicação.
Kaká agradeceu a Deus pela experiência. "Como Deus é perfeito em tudo, me concedendo o direito de ser pai, ser marido, ser filho (...) Tu nos concede momentos de êxtase de um amor que não se explica".
Em stories, ele disse que a emoção no nascimento de Zaya foi "indescritível" e respondeu sobre como era ser pai de uma menina.
"Sinceramente não sei falar, ainda. Hoje, ainda não sei descrever meu amor pelo Henry, por exemplo, porque é um amor que dói. Você ama tanto que dói. Foi a mesma sensação que tive ontem quando a doutora disse 'oi, Zaya'. Aquilo me desmontou", disse Diniz.
Além da menina, Simone e Kaká são pais de Henry, seis anos. Os dois se casaram em 2013. A informação do nascimento de Zaya foi divulgada no perfil oficial da dupla Simone e Simaria e também com um emoji de coração publicado por Diniz nas redes sociais.

Veja Também

Nasce filha da cantora Simone com Kaká Diniz

Simone diz que já contraiu a Covid-19 e aguarda nascimento da filha para os próximos dias

Simone, da dupla com Simaria, vira youtuber de sucesso com jeito espontâneo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogadores do Botafogo
Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF
Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados