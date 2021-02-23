AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Parabéns aos papais!

Nasce filha da cantora Simone com Kaká Diniz

A sertaneja, da dupla Simone e Simaria, teve Zaya nos Estados Unidos

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 17:20

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 fev 2021 às 17:20
Na noite desta segunda-feira, 23, nasceu a filha da cantora Simone com o empresário Kaká Diniz. O casal já tem um filho de 6 anos, Henry. A caçula da sertaneja pequena veio ao mundo nos Estados Unidos.
A cantora Simone e o empresário Kaká Diniz tiveram uma filha nesta segunda-feira, 22
A cantora Simone e o empresário Kaká Diniz tiveram uma filha nesta segunda-feira, 22 Crédito: Reprodução Instagram / @kakadiniz1
A notícia foi divulgada pelo perfil da dupla Simone e Simaria no Instagram. "Parabéns, mamãe Simone! Bem-vinda, Zaya", diz a legenda.
Horas antes de comunicar o nascimento, o perfil oficial de Simone e Simaria compartilhou uma foto da cantora dizendo: "Zaya está chegando". No perfil pessoal da cantora, mais uma foto da barriga e a legenda: "A promessa de Deus está se cumprindo em nossas vidas... hoje não somos mais 3, mas sim, 4! Minha última foto hoje antes de saber que ela viria hoje! Só vem minha filha Zaya".

Veja Também

BBB 21: Após distância de Karol, Camilla e Fiuk crescem em popularidade

Apresentador da Record assume relacionamento gay pelas redes sociais

Brasileira Dayane Mello é criticada após assumir bissexualidade no "Big Brother" italiano

No stories, Kaká registrou segurando a mão de Simone já no hospital antes do parto e depois publicou uma série de vídeos para contar que a família está bem. "Só para dizer que está tudo muito bem, do jeito que Deus planejou. Zaya está muito bem, Simone também, Graças a Deus, está descansando", disse o pai, que se derreteu pela filha. "É a coisa mais linda que existe nesse planeta", declarou.
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Editais e Avisos - 06/08/2026
MDB lança candidatura de Ricardo Ferraço ao governo e de Rose de Freitas ao Senado em convenção
Candidato ao governo do ES, Ricardo Ferraço diz respeitar neutralidade do PSD
juiz, mandados, ordens, justiça
Acusada por morte de ciclista é denunciada por furto em loja de shopping no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados