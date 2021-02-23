Nasce filha da cantora Simone com Kaká Diniz

Na noite desta segunda-feira, 23, nasceu a filha da cantora Simone com o empresário Kaká Diniz. O casal já tem um filho de 6 anos, Henry. A caçula da sertaneja pequena veio ao mundo nos Estados Unidos.

A cantora Simone e o empresário Kaká Diniz tiveram uma filha nesta segunda-feira, 22 Crédito: Reprodução Instagram / @kakadiniz1

A notícia foi divulgada pelo perfil da dupla Simone e Simaria no Instagram. "Parabéns, mamãe Simone! Bem-vinda, Zaya", diz a legenda.

Horas antes de comunicar o nascimento, o perfil oficial de Simone e Simaria compartilhou uma foto da cantora dizendo: "Zaya está chegando". No perfil pessoal da cantora, mais uma foto da barriga e a legenda: "A promessa de Deus está se cumprindo em nossas vidas... hoje não somos mais 3, mas sim, 4! Minha última foto hoje antes de saber que ela viria hoje! Só vem minha filha Zaya".