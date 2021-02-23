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Apresentador da Record assume relacionamento gay pelas redes sociais

Apresentador do "Balanço Geral RJ", Fábio Ramalho tem 45 anos e engatou um romance com um rapaz de 19: "por um mundo mais feliz, onde as pessoas possam ser o que elas quiserem", disse, em post
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 fev 2021 às 16:57

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 16:57

Fábio Ramalho, de 45 anos, postou uma foto nas suas redes sociais abraçado com João Paulo dos Santos, de 19: "por um mundo mais feliz, onde as pessoas possam ser o que elas quiserem, com quem elas quiserem e como quiserem", escreveu o jornalista da Record TV, nesta segunda-feira, 22. Na postagem, as hashtags "não à homofobia", "liberdade" e "gay" deixam claro que se trata de um casal.
O apresentador Fábio Ramalho, da Record TV, está namorando com um rapaz 26 anos mais novo
O apresentador Fábio Ramalho, da Record TV, está namorando com um rapaz 26 anos mais novo Crédito: Reprodução/Instagram
O apresentador dos quadros "#Partiu" e "Achamos no Rio", do "Balanço Geral RJ", já havia postado uma foto ao lado do namorado no feriado de carnaval, mas a legenda não dava nenhuma dica sobre o relacionamento: "Um carnaval sem carnaval que valeu!".
No perfil de João, a situação era diferente. Desde agosto do ano passado, o jovem tem postado fotos do seu relacionamento com o jornalista com legendas românticas. Na primeira foto que aparecem juntos, na piscina de um resort em Mangaratiba (RJ), João escreveu: "A vida não é feita de respirações, mas dos momentos que nos tiram o fôlego". Nos comentários, Ramalho se declarou: "Te amo, bebezão".

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Na postagem do jornalista, os amigos brindaram o casal. Ana Hickmann escreveu "amor" e vários corações, o empresário Luiz Fernando Coutinho desejou "felicidades ao casal", e Simone, do grupo Fat Family, comentou "lindão".

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