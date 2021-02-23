Apresentador da Record assume relacionamento gay pelas redes sociais

Fábio Ramalho, de 45 anos, postou uma foto nas suas redes sociais abraçado com João Paulo dos Santos, de 19: "por um mundo mais feliz, onde as pessoas possam ser o que elas quiserem, com quem elas quiserem e como quiserem", escreveu o jornalista da Record TV, nesta segunda-feira, 22. Na postagem, as hashtags "não à homofobia", "liberdade" e "gay" deixam claro que se trata de um casal.

O apresentador Fábio Ramalho, da Record TV, está namorando com um rapaz 26 anos mais novo Crédito: Reprodução/Instagram

O apresentador dos quadros "#Partiu" e "Achamos no Rio", do "Balanço Geral RJ", já havia postado uma foto ao lado do namorado no feriado de carnaval, mas a legenda não dava nenhuma dica sobre o relacionamento: "Um carnaval sem carnaval que valeu!".

No perfil de João, a situação era diferente. Desde agosto do ano passado, o jovem tem postado fotos do seu relacionamento com o jornalista com legendas românticas. Na primeira foto que aparecem juntos, na piscina de um resort em Mangaratiba (RJ), João escreveu: "A vida não é feita de respirações, mas dos momentos que nos tiram o fôlego". Nos comentários, Ramalho se declarou: "Te amo, bebezão".