BBB 21: Após distância de Karol, Camilla e Fiuk crescem em popularidade

Camilla de Lucas e Karol Conká em discussão no BBB21 Crédito: Globo

Após semanas de queda, a influenciadora Camilla de Lucas, 26, e o cantor Fiuk, 30, voltaram a ficar entre os competidores do Big Brother Brasil 21 que mais crescem em popularidade digital. Pode ser coincidência, mas a reviravolta acontece após ambos se distanciarem da rapper Karol Conká, 34, apontada como vilã da edição.

Camilla teve um crescimento de 25,8% no índice e Fiuk, 23,7%. Os dois ficaram atrás apenas da consultora de marketing digital Sarah Andrade, 29, (55,6%) e da advogada Juliette Freire, 31, (31,8%). Com isso, o ranking continua liderado pelo ator Lucas Penteado, 24, já eliminado, seguido por Juliette, Sarah, Viih Tube, 20, e Carla Diaz, 31.

O crescimento de Camilla acontece após uma discussão com Karol, enquanto as duas conversavam sobre um outro desentendimento, entre Arthur Picoli, 26, e Gilberto Nogueira, 29. Na conversa, a cantora acusou a colega de estar do lado de Gil e, posteriormente, de criar competição entre duas competidoras pretas, o que revoltou Camilla.

Já Fiuk ficou revigorado e mostrou força aos colegas ao retornar no último Paredão, disputado com o comediante Nego Di, 26, e Sarah. Para ajudar, ele ainda conseguiu deixar a Xepa, ao ser chamado para o VIP pela nova líder, Sarah. Mais confortável na casa, ele não se intimidou e disparou alfinetadas contra Karol, a quem pareceu ser aliado no começo.

Publicado semanalmente pelo jornal Folha de S.Paulo, o ranking é feito pela consultoria Quaest e avalia o desempenho de personalidades no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Wikipedia e Google. Um modelo estatístico pondera e calcula a importância de cada dimensão, e os candidatos analisados são posicionados em uma escala de popularidade de 0 a 100.

A análise se dá em cinco dimensões, considerando fama (número de seguidores), engajamento (comentários e curtidas por postagem), mobilização (compartilhamento das postagens), valência (reações positivas e negativas às postagens) e presença (número de redes sociais em que a pessoa está ativa).

Na semana passada, os líderes em popularidade eram Lucas, Arcrebiano, Juliette, Viih e Pocah. Arcrebiano, 29, foi o que mais caiu em popularidade digital agora (-20%), após forte crescimento depois de sua eliminação. O último eliminado, Nego Di, segue a mesma tendência de alta pós-paredão, crescendo 20,1%. Lucas, no entanto, foi o único eliminado a manter esse crescimento por mais de uma semana.

Com o sobe e desce, a rabeira do ranking de popularidade fica com Arthur Picoli, Kerline Cardoso, Nego Di, João Luiz e Lumena Aleluia -a psicóloga amarga o último lugar pela segunda semana consecutiva. Apesar dos números, pesquisas indicam que Arthur, indicado ao paredão desta semana, permanecerá na casa.