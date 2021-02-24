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Após sair do "BBB 21"

Karol Conká sobre briga com capixaba Arcrebiano: "Macho covarde"

A rapper deu entrevista ao Rede BBB após ser eliminada com recorde histórico de rejeição com 99,17% dos votos e abriu o coração sobre a relação conturbada com o crossfiteiro

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 09:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2021 às 09:46
BBB 21: Karol Conká insiste em dar selinho em Arcrebiano
BBB 21: Karol Conká insiste em dar selinho em Arcrebiano Crédito: TV Globo/Reprodução
Quarta eliminada do "BBB 21" com recorde de rejeição e 99,17% dos votos, Karol Conká deu sua opinião sobre o que aconteceu dentro do reality da Globo inclusive sobre o breve romance vivido com o capixaba Arcrebiano, o Bil, no confinamento. 
Durante entrevista do Rede BBB, a rapper disse que admite que aconteceram atitudes erradas por parte dos dois lados no caso do envolvimento amoroso. 
"Foi na festa branca. Ele começou a conversar comigo e até então achei que era normal. Quando ele falou 'qual é o seu tipo?', eu falei 'hum, esse boy tá afim de mim' e comecei a falar coisas pra afastá-lo. Na outra festa, eu fiquei longe dele porque não vim aqui pra isso, mas comecei a achar ele interessante. Achei ele fofinho, querido, eu gosto de dominar e ele ser dominado. Achei interessante". lembrou. 

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Depois do episódio narrado pela ex-sister, ela e Arcrebiano começaram a se desentender no confinamento. E ela continuou: "Ah, coisa de vilã, gente. Coisa de gente louca. Ele me deu vomito e eu dei vomito nele, mas no dia seguinte eu estava assoprando ele, entendeu? Morde e assopra e lá estava ele pela primeira vez se abrindo mesmo. Falei 'cara, você tá tirando onda da minha cara'. Eu chegava e falava 'não estou aqui para te atacar'. Eu sou uma vilãzinha, mas eu tenho um lado empático. Uma vilã diferenciada. Eu não queria deixar ele mal se sentindo o 'macho escroto' porque acho muito sério isso. Essa edição os machos entraram com esse medo de serem vistos como os machos escrotos e não são. Acho que as pessoas têm atitudes escrotas assim como eu tive. Falei pra ele 'você não é macho escroto, mas teve atitude de macho covarde'. Eu tive uma atitude de idiota, loucona, mas isso não me resume. Foi naquele momento ali". 
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