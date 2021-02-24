"BBB 21": Carla e Arthur se beijam na cama e sister faz pedido inusitado

BBB 21: Carla e Arthur partem para o edredom no quarto Crédito: TV Globo/Reprodução

Só que durante os beijos e pegação, Carla acabou soltando um pedido para lá de inusitado ao par: "Manda um beijo pra sua mãe e para a minha também".

Em outro momento, Arthur colocou a mão debaixo do edredom enquanto beijava a atriz, mas ela rapidamente percebeu e puxou a mão do crossfiteiro para fora das cobertas.