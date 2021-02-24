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"BBB 21": Carla e Arthur se beijam na cama e sister faz pedido inusitado

Atriz havia prometido ao crossfiteiro capixaba que iria para o edredom com ele caso o paredão não o eliminasse. Após saída de Karol Conká, os dois curtiram a noite juntos

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 09:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2021 às 09:25
BBB 21: Carla e Arthur partem para o edredom no quarto
BBB 21: Carla e Arthur partem para o edredom no quarto Crédito: TV Globo/Reprodução
A madrugada desta quarta-feira (24) foi de temperatura acima do normal no "BBB 21". O capixaba Arthur Picoli e seu affair no reality, a atriz Carla Diaz, foram para a cama dormir juntinhos depois de o bonitão ser salvo do paredão após Karol Conká ser a eliminada com recorde de rejeição e impressionantes 99,17% dos votos
Só que durante os beijos e pegação, Carla acabou soltando um pedido para lá de inusitado ao par: "Manda um beijo pra sua mãe e para a minha também".
Em outro momento, Arthur colocou a mão debaixo do edredom enquanto beijava a atriz, mas ela rapidamente percebeu e puxou a mão do crossfiteiro para fora das cobertas. 

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Antes de todo esse episódio, Carla havia prometido a Arthur que se ele voltasse do paredão iria rolar um edredom entre os dois. A promessa foi feita durante a festa da líder Sarah. 
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