"BBB 21": Carla e Arthur se beijam na cama e sister faz pedido inusitado

A madrugada desta quarta-feira (24) foi de temperatura acima do normal no "BBB 21". O capixaba Arthur Picoli e seu affair no reality, a atriz Carla Diaz, foram para a cama dormir juntinhos depois de o bonitão ser salvo do paredão após Karol Conká ser a eliminada com recorde de rejeição e impressionantes 99,17% dos votos.
Só que durante os beijos e pegação, Carla acabou soltando um pedido para lá de inusitado ao par: "Manda um beijo pra sua mãe e para a minha também".
Em outro momento, Arthur colocou a mão debaixo do edredom enquanto beijava a atriz, mas ela rapidamente percebeu e puxou a mão do crossfiteiro para fora das cobertas.
Antes de todo esse episódio, Carla havia prometido a Arthur que se ele voltasse do paredão iria rolar um edredom entre os dois. A promessa foi feita durante a festa da líder Sarah.